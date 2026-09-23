Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Faustino Oro le dio el triunfo a Argentina frente a Filipinas (Instagram: @fadajedrez)

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Faustino Oro obtuvo la única victoria de la jornada para el equipo nacional en el duelo ante Filipinas, correspondiente a la séptima ronda de la 46.ª Olimpiada de ajedrez que organiza la FIDE en Uzbekistán. El resultado final quedó 2,5 a 1,5 a favor de Argentina, que de esta manera se recuperó de la derrota sufrida el lunes ante Azerbaiyán.

Oro, que posee un ELO de 2537, jugó este miércoles con piezas blancas en el primer tablero y derrotó a Paulo Bersamina (2398). Los tres tableros restantes del equipo masculino terminaron en tablas: Sandro Mareco (2551) con Daniel Quizón; Fernando Peralta (2553) con Jan Emanuel García; y Federico Pérez Ponsa (2541) con Darwin Laylo. El capitán del equipo, Tomás Sosa, decidió que Diego Flores (2590), ocho veces campeón nacional, tuviera jornada de descanso.

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La partida entre Oro y Bersamina tuvo un desarrollo estratégico que el argentino condujo con solidez desde la apertura. Tras plantear una estructura que limitó las posibilidades de su rival, el joven argentino impuso su ventaja posicional y cerró la partida con el triunfo.

El equipo argentino

Este resultado se suma a la actuación destacada del ajedrecista en la ronda anterior, cuando enfrentó al líder del equipo azerí, Shakhriyar Mamedyarov (2720), y logró un empate pese a la diferencia de más de 180 puntos de ELO entre ambos jugadores.

El equipo femenino también sumó una victoria

En paralelo, el equipo femenino argentino venció a Colombia por 3 a 1. Candela Francisco (2294), con blancas, superó a Valentina Argote Heredia (2144), y mantuvo así su invicto en el torneo. María José Campos (2230), con piezas negras, derrotó a Ingris Rivera (2171). Las partidas de Anapaola Borda Rodas (2216) y Ernestina Adam (2186) terminaron en tablas ante Jorcerys Montilla Reyes (2094) y Beatriz Franco (2038), respectivamente.

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En la competencia absoluta, el equipo local de Uzbekistán acumuló su séptima victoria consecutiva tras vencer a China por 3 a 1. En la rama femenina, los equipos que encabezan la clasificación hasta el momento son China y Kazajistán.

La próxima ronda enfrentará al equipo masculino argentino con Singapur, preclasificado en el puesto 50 del torneo, mientras que el equipo femenino disputará un compromiso ante Azerbaiyán.

Las Olimpiadas de Ajedrez se desarrollan con sistema suizo, una modalidad en la que ningún equipo queda eliminado antes del final. Todas las selecciones afrontan las 11 rondas previstas y sus rivales se determinan de acuerdo con los resultados acumulados. Las partidas se juegan a ritmo clásico: cada ajedrecista recibe 90 minutos para los primeros 40 movimientos, otros 30 minutos para concluir y 30 segundos adicionales por cada jugada desde el inicio.

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Cada enfrentamiento entre selecciones consta de cuatro partidas individuales, una en cada tablero, que se juegan de manera simultánea. Cada triunfo individual otorga un punto y las tablas, medio punto; luego se suman esos resultados para definir el duelo por equipos y así conocer al próximo adversario cuando finaliza la jornada. Las selecciones cuentan con cinco jugadores, aunque solo cuatro pueden competir por ronda, por lo que el capitán presenta la alineación antes de cada jornada y decide quién queda como reserva.