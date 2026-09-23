Xevious 3D/G llega por primera vez en su versión arcade a consolas modernas

Arcade Archives 2 Xevious 3D/G

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Hamster Corporation lanzará Arcade Archives 2 Xevious 3D/G el 24 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. La reedición costará 16,99 dólares o 1.800 yenes y permitirá jugar por primera vez en sistemas domésticos a la versión arcade original que Namco publicó en 1996.

Del arcade de 1996 al hardware actual

Xevious 3D/G fue la octava entrega de la serie de juegos de disparos con desplazamiento Xevious y la primera que sustituyó los sprites bidimensionales por gráficos poligonales. Namco la desarrolló para la placa arcade System 11, un hardware que compartía varias características técnicas con la primera PlayStation.

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Esa cercanía facilitó la aparición de una adaptación para la consola de Sony en 1997. Sin embargo, aquel lanzamiento no trasladó directamente el código de la máquina recreativa. La edición de Arcade Archives 2 será, según la información publicada por Hamster, la primera oportunidad de acceder en una consola a la versión arcade propiamente dicha.

Hamster lleva varios años recuperando el catálogo poligonal de Namco. Sus primeras reediciones se concentraron en juegos creados para las placas System 22 y Super System 22, utilizadas durante el salto de la empresa japonesa hacia los escenarios tridimensionales. La llegada del primer Tekken, desarrollado para System 11, abrió la colección a otra generación de hardware arcade.

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Xevious 3D/G será el segundo título de System 11 y el undécimo arcade poligonal de Namco incorporado al catálogo. Namco opera actualmente bajo el nombre de Bandai Namco Entertainment.

Siete áreas, nuevas armas y gráficos poligonales

La partida vuelve a poner al jugador al mando de la nave Solvalou, encargada de derribar a las fuerzas Xevious antes de que sometan a la humanidad. Su estructura pertenece al género shoot ’em up con desplazamiento: la pantalla avanza mientras el jugador esquiva ataques, destruye objetivos y busca completar cada sección.

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La transformación visual fue el principal cambio frente a las entregas anteriores. Todos los elementos se representaron con polígonos, mientras que los ángulos de pantalla y los movimientos de cámara dieron mayor variedad a la presentación. Namco también incorporó armas y enemigos que no estaban presentes en el título original.

La campaña está formada por siete áreas. Entre los escenarios mencionados por Hamster se encuentran un desierto marcado por un geoglifo y una fortaleza espacial. La reedición conservará ese contenido y sumará opciones diseñadas para ajustar su funcionamiento en televisores y controles actuales.

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El lanzamiento forma parte de una línea centrada en reproducir los juegos arcade con la mayor fidelidad posible, pero sin eliminar herramientas modernas. Los usuarios podrán modificar la dificultad y la configuración de pantalla, activar disparo rápido, rebobinar la partida y utilizar varias ranuras de guardado.

Arcade Archives 2 Xevious 3D/G

Modos, compatibilidad y otros clásicos de Namco

Arcade Archives 2 Xevious 3D/G incluirá los modos Original, High Score y Caravan. Original replica la experiencia estándar; High Score propone jugar hasta llegar a la pantalla de fin de partida, mientras que Caravan limita el tiempo disponible y desafía al usuario a obtener la mayor puntuación posible.

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La edición agregará Time Attack, una modalidad que mide cuánto tarda el jugador en completar toda la campaña sin tener en cuenta los puntos acumulados. También habrá clasificaciones en línea para comparar resultados con usuarios de otros lugares.

Otra incorporación será el soporte para VRR, sigla de tasa de refresco variable. Esta tecnología permite que una pantalla compatible sincronice la actualización de la imagen con la frecuencia generada por el juego, lo que ayuda a reproducir con mayor precisión el ritmo visual de la máquina original.

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A diferencia de otros lanzamientos recientes de Hamster, el juego aparecerá únicamente bajo el sello Arcade Archives 2. Por esa razón no tendrá versiones para Nintendo Switch ni PlayStation 4, y quedará limitado a las tres plataformas actuales anunciadas.

Los diez arcades poligonales de Namco que ya forman parte de la colección son Ridge Racer, Air Combat 22, Aqua Jet, Tokyo Wars, Rave Racer, Cyber Commando, Ace Driver, Armadillo Racing, Cyber Cycles y Tekken. Xevious 3D/G se sumará a esa lista el 24 de septiembre.

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