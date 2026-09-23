Qué dijo Franco Colapinto sobre la denuncia de amenazas a Pierre Gasly en las redes sociales

Guardar

*Colapinto analizó la previa del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto cuestionó el comportamiento de algunos aficionados de la Fórmula 1 después de que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, recibiera mensajes negativos y amenazas en redes sociales tras el Gran Premio de España. El piloto argentino remarcó que la situación lo afecta de manera directa por el vínculo que mantiene con el francés dentro de la escudería.

PUBLICIDAD

“No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aun menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, expresó el bonaerense al ser consultado por ESPN sobre el episodio.

Las declaraciones surgieron después de un Gran Premio de España en el que Alpine consiguió un resultado destacado gracias al séptimo puesto de Colapinto. Sin embargo, Gasly quedó expuesto a críticas de una parte de los aficionados por una situación ocurrida durante la carrera, ya que no cedió su posición ante su compañero de equipo que venía más rápido. Franco pidió de forma efusiva ese cambio de posiciones ante el acecho de Oscar Piastri (McLaren).

PUBLICIDAD

De esa polémica en Madring, sostuvo que “lo de las redes es algo que hay que mencionar y lo demás es tema de la pista y queda dentro del equipo”. Al respecto, agregó que “somos deportistas y hay emociones en la carrera que pueden llevar a uno u otro a hacer una cosa u otra, pero se habla después entre nosotros”.

*Colapinto sobre las amenazas a Gasly

Franco les pidió a sus fanáticos que lo apoyen y no agredan a otro piloto: “La parte del odio es algo en lo que estamos en desacuerdo y que no queremos los pilotos. Me pasó a mí el año pasado, al equipo, a Pierre y, como comunidad, ya sea argentinos o europeos, hay que mejorarlo y trabajarlo. Las palabras que decimos siempre tienen un efecto grande. Hay que controlarse y apoyarme y no desmerecer a ningún otro”. Al respecto, el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una advertencia a los fanáticos de Colapinto.

PUBLICIDAD

El argentino aprovechó la consulta para ampliar su mirada sobre el fenómeno y advirtió que este tipo de conductas se repite con frecuencia entre los seguidores del automovilismo y de otras disciplinas. “Pasa mucho con los aficionados en F1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual”, señaló.

El episodio no es el primero en el que el piloto de Alpine se pronuncia sobre el trato hacia sus colegas en redes sociales. En mayo de 2025, Colapinto había pedido públicamente a sus propios seguidores que moderaran sus reacciones después de que el piloto japonés Yuki Tsunoda recibiera una gran cantidad de comentarios agresivos tras una maniobra compartida con el argentino durante los entrenamientos del Gran Premio de Emilia-Romaña.

PUBLICIDAD

En aquella oportunidad, Colapinto había reconocido que parte de su propia comunidad de fanáticos actuaba de forma desproporcionada frente a incidentes de pista. “Hay momentos, no solo en el automovilismo, creo que en los deportes en general, en los que la gente tiene que comportarse mejor”, había manifestado entonces.

Franco Colapinto habla sobre la pasión argentina

Aunque el corredor pilarense de 23 años también destacó la pasión del público argentino. “Es un orgullo, diferente al que capaz tienen en otros países. Es algo bastante único y la pasión que tenemos es difícil de entender. Es un nivel muy alto de pasión y de orgullo el que sentimos por nuestro país”.

PUBLICIDAD

Colapinto comparó ese sentimiento con la capacidad para salir adelante en momentos difíciles, algo que caracteriza a los argentinos. “Nos ayuda y nos empuja en momentos decisivos y en oportunidades únicas que tenemos. A siempre extraer un poquito más. Es un empuje muy grande y muy especial el de tener un país atrás tuyo y el de tener un objetivo mucho más grande que el personal. Yo llegué a F1 con el objetivo personal de correr acá y se convirtió en algo mucho más grande, de toda la gente que empezó a amar este deporte”, destacó.

En sintonía con su reflexión, enfatizó que el apoyo de la gente es clave para que los deportistas argentinos puedan tener éxito: “Pasó con Argentina en el Mundial, con Leo (Messi), Las Leonas, que ganaron el Mundial, los Pumas Seven que están rompiéndola y es un empuje muy grande el que nos dan nuestro país y nuestros fanáticos”.

PUBLICIDAD