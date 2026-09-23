Honduras

Nasry Asfura comparte con líderes del Escudo de las Américas en Nueva York

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas, donde 15 países anunciaron una primera acción conjunta contra 24 organizaciones señaladas como grupos narcoterroristas, entre ellas la MS-13 y Barrio 18.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas. (Foto: Casa Presidencial)
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La declaración conjunta establece medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, además de posibles acciones contra personas que proporcionen apoyo material o logístico a las organizaciones señaladas, siempre de acuerdo con las legislaciones nacionales e internacionales de cada país.

El encuentro se desarrolló el 22 de septiembre en Nueva York, en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reunió a representantes de los gobiernos que integran el denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

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Honduras figura entre los 15 países que suscribieron la declaración conjunta, junto con Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

De acuerdo con la información divulgada sobre la participación hondureña, Nasry Asfura formó parte de las actividades del encuentro y respaldó la incorporación de Honduras a este mecanismo de cooperación regional.

La declaración establece tres áreas principales de trabajo: seguridad, cooperación económica y coordinación multilateral. El objetivo planteado es ampliar el intercambio de información y la colaboración entre los países frente a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.

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El encuentro reunió a representantes de 15 países del continente para coordinar acciones frente al crimen organizado transnacional. (Foto: Casa de Gobierno)
El encuentro reunió a representantes de 15 países del continente para coordinar acciones frente al crimen organizado transnacional. (Foto: Casa de Gobierno)

La declaración conjunta establece medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, además de posibles acciones contra personas que proporcionen apoyo material o logístico a las organizaciones señaladas, siempre de acuerdo con las legislaciones nacionales e internacionales de cada país.

El encuentro se desarrolló el 22 de septiembre en Nueva York, en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reunió a representantes de los gobiernos que integran el denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Honduras figura entre los 15 países que suscribieron la declaración conjunta, junto con Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

De acuerdo con la información divulgada sobre la participación hondureña, Nasry Asfura formó parte de las actividades del encuentro y respaldó la incorporación de Honduras a este mecanismo de cooperación regional.

Los países del Escudo de las Américas anunciaron una primera acción conjunta contra 24 organizaciones identificadas como narcoterroristas. (Foto: Casa de Gobierno)
Los países del Escudo de las Américas anunciaron una primera acción conjunta contra 24 organizaciones identificadas como narcoterroristas. (Foto: Casa de Gobierno)

La declaración establece tres áreas principales de trabajo: seguridad, cooperación económica y coordinación multilateral. El objetivo planteado es ampliar el intercambio de información y la colaboración entre los países frente a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.

Uno de los primeros acuerdos anunciados contempla acciones contra 24 organizaciones identificadas en el documento como grupos narcoterroristas. Entre ellas aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, organizaciones con presencia histórica en Honduras y otros países de Centroamérica.

La lista también incluye al Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Clan del Golfo, ELN, grupos disidentes de las FARC, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, entre otras estructuras.

La declaración señala que los países participantes tienen la intención de aplicar, según corresponda y conforme a sus obligaciones legales, medidas de carácter financiero y migratorio.

Entre ellas se encuentra el congelamiento de activos relacionados con las organizaciones identificadas, así como restricciones de inmigración y visado para sus integrantes, asociados y simpatizantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el encuentro de los líderes que integran el Escudo de las Américas. (Foto: Casa de Gobierno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el encuentro de los líderes que integran el Escudo de las Américas. (Foto: Casa de Gobierno)

El documento también plantea establecer responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a las organizaciones señaladas. La aplicación de estas medidas dependerá de las competencias y marcos jurídicos de cada país participante.

El acuerdo representa la primera acción conjunta anunciada públicamente por el Escudo de las Américas desde la conformación de esta alianza regional. Los gobiernos plantearon utilizar mecanismos nacionales e internacionales para coordinar sus respuestas frente al crimen organizado transnacional.

Además, los países que participan en la iniciativa manifestaron su intención de solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para analizar la posible creación de un órgano de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La reunión celebrada en Nueva York contó con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien encabezó el encuentro junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

También participaron mandatarios de países integrantes de la alianza, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, además de representantes de otros gobiernos del continente.

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