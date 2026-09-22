13 reclusos se quitaron la vida en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026 tras sufrir violencia y abandono médico

Un expediente abierto descansa sobre una mesa metálica en el pasillo de una prisión flanqueado por celdas con barrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La organización no gubernamental Cubalex reveló que un subconjunto de 13 muertes por suicidio en cárceles de Cuba responde a patrones de abandono médico y tratos degradantes, como parte de una investigación que contabilizó un total de 115 muertes bajo custodia estatal en recintos presidiarios entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026.

La entidad detalló en su informe especial, publicado el pasado 18 de septiembre, que las fallas del régimen cubano para garantizar la integridad de las personas privadas de libertad incrementaron de forma directa el riesgo autolesivo en las prisiones de la isla.

PUBLICIDAD

El informe denominado Muertes bajo custodia en establecimientos penitenciarios (2024–2026) abarca a ciudadanos privados de libertad mediante resolución judicial. Dentro de la cifra global de 115 muertes bajo custodia estatal, la ONG incluyó siete casos de personas que recibieron excarcelaciones o licencias extrapenales in extremis, cuyos fallecimientos sucedieron a pocas horas o días de haber salido del penal debido a procesos patológicos irreversibles que surgieron durante el encarcelamiento.

Respecto al grupo específico de los 13 casos correspondieron a suicidios, los investigadores descartaron aquellos expedientes donde los indicios arrojaron dudas sobre si la muerte fue autoinfligida. No obstante, el reporte mantuvo dentro del recuento a los reclusos que registraron antecedentes documentados de:

PUBLICIDAD

Violencia

Castigos humillantes

La omisión deliberada de asistencia, factores que aumentaron la vulnerabilidad emocional y física de los prisioneros.

Distribución de las 115 muertes bajo custodia en prisiones de Cuba entre febrero de 2024 y junio de 2026, donde los casos atribuidos a suicidios representan el 11.3 % del total (Cortesía: Cubalex).

De acuerdo con el análisis de Cubalex, la atribución formal de un deceso al suicidio no exime a las autoridades de su responsabilidad constitucional e internacional. El régimen cubano mantiene la obligación legal de abstenerse de infligir malos tratos y de prevenir de manera activa situaciones que pongan en peligro la vida de la población penal en Cuba.

Decenas de decesos autoinfligidos reflejan negligencia médica e institucional sistemática

La documentación reunida sobre las muertes autoinfligidas evidenció que los centros penitenciarios carecen de mecanismos adecuados de supervisión y de acceso a servicios de salud mental. Las instituciones ignoraron alertas previas manifestadas por los internos, lo que derivó en desenlaces fatales que pudieron ser evitados mediante atención clínica oportuna.

PUBLICIDAD

Un caso representativo ocurrió en la prisión de Boniato, ubicada en Santiago de Cuba, donde un recluso se quitó la vida tras permanecer cerca de un mes con desnutrición extrema y episodios diarios de pérdida del conocimiento, sin recibir evaluación ni tratamiento de los médicos del recinto.

En otro penal, un prisionero con diagnóstico de depresión profunda no obtuvo respuesta a sus peticiones de asistencia psicológica ni a las solicitudes para ser trasladado de destacamento, medida que buscaba resguardar su integridad frente a las tensiones dentro de la galería.

Asimismo, en la cárcel de Las Mangas, la administración del recinto omitió aplicar protocolos de seguimiento a un interno que registraba un intento de suicidio previo. Tras aquel primer episodio, la persona no recibió acompañamiento psicológico ni tratamiento especializado, lo cual derivó en un nuevo acto autolesivo que le costó la vida.

PUBLICIDAD

Una solicitud de atención médica en blanco y una bandeja metálica vacía permanecen sobre una mesa oxidada frente a los barrotes de una celda penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos específicos revelan golpizas, humillaciones y desatención a la salud mental

Las agresiones verbales y físicas perpetradas por el personal penitenciario o por terceros con el aval de las autoridades constituyeron un factor recurrente en los casos analizados por Cubalex. La falta de protección efectiva dentro de las galerías expuso a los reclusos a un ambiente de hostilidad constante.

En la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey, una prisionera de 60 años de edad se quitó la vida mediante ahorcamiento luego de sufrir reiterados actos de humillación pública dirigidos por la oficial jefa de la unidad. Los testimonios recopilados por la ONG señalaron que los abusos de la autoridad provocaron un deterioro psicológico severo en la víctima.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en el centro penitenciario Combinado de Guantánamo, un recluso se ahorcó en su celda horas después de haber sido golpeado por otros reos que prestaban servicios a la guarnición militar de la unidad. Este hecho expuso las deficiencias del régimen en la custodia interna y en el control de prisioneros que ejercen labores de vigilancia o auxilio al personal penitenciario en Cuba.

Para revertir esta situación, Cubalex recomienda la implementación urgente de procedimientos estandarizados para detectar y evaluar el riesgo de autolesión desde el momento del ingreso de la persona al penal y durante toda la reclusión. La organización subraya que cualquier antecedente de depresión, deterioro físico grave o agresiones sufridas debe activar de inmediato un plan integral de protección médica y salud mental.

PUBLICIDAD