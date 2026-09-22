Cuánto cobran por día los trabajadores del sector de la construcción, según cada categoría

Para agosto, el acuerdo estableció una nueva recomposición del 1,9% sobre los básicos de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantienen durante septiembre los salarios básicos correspondientes a agosto, a la espera de que el gremio y las cámaras empresarias acuerden una nueva actualización paritaria. El entendimiento que estableció los últimos incrementos tuvo vigencia hasta el 31 de agosto y, por el momento, no fue reemplazado por un nuevo acuerdo.

La última pauta salarial fue acordada entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), e incluyó una serie de aumentos mensuales sobre los salarios básicos. El esquema comenzó en mayo y contempló ajustes sucesivos durante los meses siguientes.

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En junio, los trabajadores recibieron una suba del 2,1% sobre los haberes de mayo, mientras que en julio se aplicó otro incremento del 2% sobre los salarios ya actualizados de junio. Para agosto, el acuerdo estableció una nueva recomposición del 1,9% sobre los básicos de julio, que es la última actualización contemplada en la paritaria vigente.

De esta manera, los valores salariales de agosto son los que continúan rigiendo durante septiembre, hasta tanto las partes definan una nueva pauta de aumentos. La próxima negociación deberá establecer si habrá una actualización para septiembre y cómo continuará el esquema salarial para los trabajadores del sector.

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Los valores salariales de agosto son los que continúan rigiendo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos que perciben los trabajadores varían de acuerdo con la categoría laboral y la zona geográfica en la que desempeñan sus tareas. El convenio contempla distintas escalas para oficiales, ayudantes, serenos y otras categorías del personal de obra, además de diferencias según las regiones establecidas en el acuerdo.

Oficial especializado

Zona A (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones): $7.420 por jornal.

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut): $8.237 por jornal.

Zona C (Santa Cruz): $11.392 por jornal.

Zona C Austral (Tierra del Fuego): $14.841 por jornal.

Oficial

Zona A: $6.348 por jornal.

Zona B: $7.049 por jornal.

Zona C: $10.680 por jornal.

Zona C Austral: $12.695 por jornal.

Medio oficial

Zona A: $5.866 por jornal.

Zona B: $6.502 por jornal.

Zona C: $10.306 por jornal.

Zona C Austral: $11.732 por jornal.

Ayudante

Zona A: $5.399 por jornal.

Zona B: $6.020 por jornal.

Zona C: $10.007 por jornal.

Zona C Austral: $10.798 por jornal.

Sereno (remuneración mensual)

Zona A: $980.858

Zona B: $1.092.719

Zona C: $1.639.782

Zona C Austral: $1.961.716

La paritaria había previsto la conformación de una Comisión Especial de seguimiento para analizar la evolución de las variables económicas y del sector. El compromiso entre las partes se extendía hasta el 31 de agosto, por lo que desde septiembre quedó abierto el escenario para una nueva negociación salarial.

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La paritaria había previsto la conformación de una Comisión Especial de seguimiento para analizar la evolución de las variables económicas y del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale mencionar que, según el último dato disponible del Indec, los números de julio pasado muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% interanual para el sector de la construcción.

El dato positivo es que, pese a esta caída, el sector todavía se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

El consumo aparente de insumos para la construcción también mostró un comportamiento dispar en julio. Entre los productos que registraron aumentos se destacó el rubro “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, con un incremento del 22,8%.

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Le siguieron los artículos sanitarios de cerámica, con una suba del 7%, mientras que los mosaicos graníticos y calcáreos y las pinturas para construcción prácticamente no mostraron variaciones, con aumentos del 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Del lado de las bajas, el asfalto encabezó el retroceso, con una caída del 23,1%, seguido por el yeso, que disminuyó 21,2%. También se registraron descensos en los ladrillos huecos (-12,9%), las cales (-9,8%) y el hormigón elaborado (-9,5%). El cemento portland, uno de los insumos de mayor peso en la actividad, retrocedió 8,1%, mientras que las placas de yeso bajaron 7,2%, entre otros productos.

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