Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

Scaloni se refirió a su futuro en la selección argentina

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En la antesala a los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, se dio a conocer una entrevista en la que el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió al futuro del equipo nacional tras ser campeón en Qatar y llegar a la final en la última Copa del Mundo, la renovación que se avecina, la importancia de la unión del grupo y el Lionel Messi que le hubiese gustado entrenar.

Mientras el futuro del oriundo de Pujato al frente de la Albiceleste aún es una incógnita, ya que su contrato finaliza en diciembre, el director técnico brindó una entrevista con el canal chino Migu.

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“De cara a lo que viene, seguramente intentaremos meter jóvenes, si realmente lo merecen. Esa es nuestra intención en los partidos que vienen. Que puedan sumarse a nuestra idea de juego. Ahora se abrirá un paréntesis lindo, importante”, advirtió el entrenador. Los nombres más llamativos de la última citación para los amistosos a disputarse en territorio nacional son los de Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega. No obstante, luego añadió: “La edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrá nuevos si rinden bien en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”.

Durante la charla explicó qué lo hizo dudar para continuar su proceso luego de ser campeón mundial y qué piensa de cara a lo que viene: “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello... sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía”. Y luego, agregó: “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo, hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

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Vale destacar que Argentina jugará el próximo 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Por otro lado, el Monumental de Núñez será el escenario de los duelos ante los seleccionados africanos de Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre).

Scaloni explicó la importancia de los asados en la selección y el Messi que le hubiese gustado dirigir

Otro tópico importante durante la entrevista fue al referirse a una de las claves de la Scaloneta y la importancia de forjar un grupo fuerte. En ese escenario, el técnico ponderó los asados o las reuniones por fuera de las prácticas o los partidos. “El asado es importante, por la previa, por prender el fuego, pero cualquier momento para estar fuera del entrenamiento es importante. Es donde estás relajado y hablás de cualquier cosa, no solo fútbol. En un entrenamiento hablas de fútbol, estrategia, algo del contexto del fútbol. Cuando están juntos, desayunando, tomando mate, en un asado, salen otros temas, uno se acerca más al otro, lo empieza a conocer. Esa fue la fuerza que hemos tenido, además de tener un gran equipo. Por el de al lado te duplicas y solo lo haces conociendo al otro”, recalcó.

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A la hora de hablar de Lionel Messi, quien anunció su retiro de la selección argentina, Scaloni reveló a qué versión del astro rosarino le hubiese gustado tener bajo su mando. “El Messi de 22 ó 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también ha jugado bien, pero nos hubiera gustado tenerlo cuando era joven. Porque era único y será único hasta cuando él quiera. Se encontró cómodo con nosotros, con un grupo de jugadores, que fue fundamental para que desarrolle su fútbol. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”, comentó.

Otras frases destacadas de Lionel Scaloni:

Las diferencias entre el Mundial 2022 y el 2026:

“La comparación con el Mundial anterior no tiene nada que ver, por cómo se confeccionó la lista, por los problemas que tuvimos para cerrarla. Al anterior llegamos bastante mejor, con el 95 por ciento de la lista en condiciones normales. En este no, llegamos con algunos jugadores justos. A nosotros como cuerpo técnico nos sirvió un montón. Hemos experimentado una faceta que nunca tuvimos, la de tener jugadores no al cien por ciento, de aguantarlos, de confiar en ellos. Ahí estuvo la gran diferencia. Si bien llegamos a la final, este fue mucho más pesado, tomando decisiones más difíciles que el anterior”.

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Los cambios en el fútbol:

“El fútbol va evolucionando constantemente. Más allá de eso, nosotros creemos más en los futbolistas, en las personas, que hacia donde va el fútbol. Nosotros creemos que es mejor una idea futbolistas que llevamos adentro que hacia donde van los demás. Respetamos nuestra idiosincrasia. Hay épocas más verticales, otras de posiciones. Lo valoramos, pero vamos en función de lo que necesita el jugador de nosotros. La persona va por delante del futbolista. Eso lo tuvimos claro. En este Mundial mucho más, porque tuvimos que tomar decisiones y tener confianza en ellos”.

Su forma de ver los partidos:

“Hasta que el árbitro no diga que terminó no hay alegría desmesurada. El partido termina cuando el árbitro lo dice. Mi postura siempre es parecida. No tengo una alegría desmesurada, soy precavido, voy disfrutando por dentro de los partidos. Mismo contra España, mostramos que no queríamos perder. Lo intentamos hasta el final. La enseñanza es de un equipo que no quería perder. Esa es la enseñanza que nos ha dejado el Mundial. El equipo lo intentó hasta el final en todos los partidos”.

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La camiseta de la selección argentina:

“Jugar con esta camiseta no es para cualquiera. Cuando ellos se juntan están cómodos, son todos grandes jugadores y se potencian. Algunos no tuvieron un gran año y tuvieron un gran Mundial, porque se sienten bien, están cómodos. Todo hace que sea un plus, sumado a que jugás para tu país, para tu gente. Ese es un combo ideal para que te vaya bien. Esta camiseta es un plus”.

Las batallas contra Egipto e Inglaterra:

“Hubo partidos memorables. De los nuestros, Egipto e Inglaterra. No solo para los argentinos, sino de otros países, porque vieron un equipo que nunca bajo los brazos. Hay mucho para rescatar. Forman parte de lo que fue el Mundial”.

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La final contra España:

“Me hubiera gustado ganar, hubiese sido histórico. Enfrentar a España es especial, la mitad de mi vida viviendo ahí. El trato fue exquisito. Más allá de todo lo que se dice somos pueblos hermanos y recibí muchas felicitaciones por su parte. Creo que es una historia que debería terminar, porque la relación entre ambos no se puede empañar. Somos pueblos hermanos con los españoles. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. Estoy contento de vivir España”.

“Fueron campeones no solo por la calidad de los jugadores, o por cómo jugó ese día. Fueron de menos a más. Se los notaba que iban creciendo partido a partido. Todos los que veíamos jugar a España sabíamos que iban a llegar a instancias finales. El nivel físico también fue importante. Y también tienen grandes jugadores, que es fundamental. No llegaron a ningún alargue y llegaron más descansados que los demás. Fueron justos vencedores”.

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