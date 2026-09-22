Problemas con el Tren Sarmiento: demoras y cancelaciones por choque en la estación Ramos Mejía

Demoras en el servicio del Tren Sarmiento por un vehículo que cruzó las vías y fue arrollado por la formación (@ReparaPC494277)

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La linea del Ferrocarril Sarmiento suspendió esta mañana su servicio por un arrollamiento en la estación Ramos Mejía.

El tren Sarmiento embistió un auto gris en el paso a nivel Monteagudo, después de que el conductor cruzara con la barrera baja. La formación acababa de salir de la estación Ramos Mejía rumbo a Once: el choque dejó al conductor con golpes menores y obligó a interrumpir el servicio.

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El Tren Sarmiento comunica retrasos y cancelaciones en el servicio tras una colisión con un vehículo en Ramos Mejía (Tresnes Argentinos)

Además, la energía fue interrumpida para evacuar a los pasajeros. El servicio se reanudó minutos después, aunque con demoras y cancelaciones. Trenes Argentinos informó que la prestación quedó condicional, sin parada en Ramos Mejía.

El paso a nivel ya había registrado otros accidentes. Quienes suelen transitar por la zona advierten que las barreras permanecen bajas 25 minutos de cada hora.

El Tren Sarmiento registra demoras por problemas técnicos en la estación de Liniers (Trenes Argentinos)

Pasajeros del tren difundieron videos de los minutos posteriores y cuestionaron al conductor por cruzar pese a la señal de cierre. La formación debía continuar por Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito antes de llegar a Once.

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Anteriormente, también en la línea Sarmiento, circulaba con demoras por problemas técnicos en Liniers.