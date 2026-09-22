Honduras

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

La principal línea investigativa apunta a un supuesto conflicto pasional y a celos relacionados con la pareja sentimental de una de las detenidas

La hipótesis policial establece una distribución de roles entre las dos hermanas investigadas y los dos jóvenes detenidos.
Los investigadores relacionan la hipótesis del crimen con celos alrededor de la pareja sentimental de una de las detenidas.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a dos hermanas señaladas preliminarmente como presuntas autoras intelectuales del asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza, ocurrido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las sospechosas, de 26 y 21 años, fueron localizadas por agentes en el barrio Las Brisas del mismo municipio. La DPI sostiene que ambas mujeres habrían participado en la planificación del ataque y que el homicidio fue motivado por un conflicto de carácter pasional originado meses atrás.

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Según la hipótesis que manejan los investigadores, la disputa estaría relacionada con los celos surgidos alrededor de la pareja sentimental de una de las detenidas, y ese conflicto habría derivado en un plan para acabar con la vida de Fúnez Mendoza.

La DPI plantea que las dos hermanas habrían coordinado el crimen y recurrido a otras personas para ejecutarlo. Bajo esa línea investigativa, las mujeres habrían tenido un papel en la planificación, mientras que otras dos personas estarían vinculadas directamente con la ejecución del ataque.

La responsabilidad penal de las detenidas deberá establecerse durante el proceso judicial correspondiente.

La hipótesis policial establece una distribución de roles entre las dos hermanas investigadas y los dos jóvenes detenidos.
La policía investiga los celos como posible móvil del crimen contra Ingrids Corina Fúnez Mendoza.

Presuntos celos

La investigación también condujo a la captura de dos jóvenes de 20 y 19 años, detenidos pocos minutos después del asesinato. La DPI los señala preliminarmente como los presuntos autores materiales del ataque. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento legal.

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Según la versión policial, existiría una distribución de roles entre los cuatro sospechosos: las dos hermanas son investigadas por su presunta participación en la planificación, mientras que los dos jóvenes son señalados como quienes habrían ejecutado el ataque.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon el asesinato y el grado de participación de cada uno de los capturados. La hipótesis del conflicto sentimental constituye, hasta el momento, una de las principales líneas investigativas de la DPI.

Las cuatro personas permanecen bajo disposición de las autoridades a la espera de que se defina su situación legal.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán continuar recopilando elementos que permitan establecer con precisión cómo se habría originado el supuesto conflicto, qué circunstancias rodearon el asesinato y cuál habría sido el nivel de participación de cada uno de los cuatro detenidos.

Las diligencias policiales también buscan fortalecer la evidencia que será presentada ante las instancias judiciales, donde corresponderá determinar si existen suficientes elementos para establecer responsabilidades individuales por los hechos ocurridos en Tocoa.

La hipótesis policial establece una distribución de roles entre las dos hermanas investigadas y los dos jóvenes detenidos.
La hipótesis policial establece una distribución de roles entre las dos hermanas investigadas y los dos jóvenes detenidos.

Mientras avanza el proceso, la hipótesis relacionada con un presunto conflicto sentimental se mantiene como una de las líneas principales de investigación, pero no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad.

Las autoridades judiciales serán las encargadas de valorar las pruebas, escuchar a las partes involucradas y resolver la situación jurídica de los sospechosos conforme avance el procedimiento.

Con las cuatro personas bajo disposición de las autoridades, el proceso entra ahora en una etapa clave, en la que los indicios recabados deberán ser contrastados con las pruebas y testimonios que permitan esclarecer de manera integral el asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza y llevar el caso ante la justicia.

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