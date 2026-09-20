¿Inserción en el mundo y desacople interno?: las exportaciones sostienen la economía de Milei, mientras el mercado local se debilita

El ingreso de dólares por el canal comercial es la prioridad del esquema económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Hacia dónde va la economía argentina? Los datos aportados por el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 dieron evidencia de una continuidad en el modelo elegido por la administración de Javier Milei.

Las premisas pasan por una gradual desaceleración de la inflación, un tipo de cambio que ejerce la función de “ancla” de muchos de los precios internos —al subir menos que la inflación—, el equilibrio fiscal y un esquema apoyado en el superávit comercial como fuente de divisas para garantizar los pagos de deuda y el crecimiento de las reservas del BCRA.

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La otra cara de la estrategia es la de las consecuencias no deseadas, palpables para la mayor parte de la población y que el Gobierno no pudo evitar en lo inmediato: la debilidad del mercado interno, un crecimiento económico magro y desparejo, ingresos que no se recuperan y una alta tasa de pobreza.

El mayor aumento de exportaciones correspondió a combustibles y energía, cuyo valor se duplicó en comparación a 2023

Este breve panorama le asigna un relevante rol a las crecientes exportaciones de la Argentina, el cimiento que evitó una crisis sistémica al nivel de 2001-2002 o la hiperinflación, sin default soberano y que, a la vez, podría abrir el camino para un sendero de expansión económica consistente en el largo plazo después de dos décadas “perdidas” por el estancamiento de la actividad —con un PBI per cápita similar a 2008—.

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Las exportaciones argentinas consolidaron en el primer semestre de 2026 un crecimiento apoyado principalmente en mayores cantidades, con energía y minería como impulsores y una menor dependencia de Brasil y del ciclo agropecuario. Entre enero y junio de este año, el valor exportado fue 47,8% superior al del mismo período de 2023, mientras los volúmenes crecieron 48% y los precios cayeron 0,1 por ciento.

"El superávit comercial de 2026 podría ubicarse por encima de los USD 20.000 millones, casi el doble del resultado de 2025" (Abeceb)

El comercio exterior fue uno de los principales motores de la economía argentina en los últimos tres años. El PBI creció 4,5% en términos reales durante 2025 y las exportaciones avanzaron 8,1%, con un aporte de 1,9 puntos porcentuales a la expansión del producto.

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En el primer trimestre de 2026, el PBI aumentó 2,3% interanual y las ventas externas crecieron 9,8%: ese desempeño explicó casi toda la expansión de la actividad durante el período. El fenómeno se acentuó en el segundo trimestre: el PBI subió 2% y las ventas al exterior crecieron 13,7 por ciento.

Crecen las ventas más allá de la recuperación agrícola

La sequía de 2023 redujo la producción agropecuaria y dejó una base de comparación baja para las exportaciones de 2024. La recuperación inicial se concentró en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, pero el incremento de las cantidades continuó en 2025 y se extendió a todos los grandes rubros en 2026.

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La comparación con 2022, un año menos afectado por factores climáticos, confirma que no se trató solo de un rebote. Las cantidades exportadas de productos primarios fueron 22,4% superiores y las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 11,3 por ciento.

La sostenibilidad del equilibrio favorable del frente externo en 2027 dependerá de la respuesta del sector privado en un año marcado por el calendario electoral (Invecq)

“Cuando se utiliza 2022 como base alternativa, menos afectada por factores climáticos, las cantidades exportadas de productos primarios resultan 22,4% superiores y las de manufacturas de origen agropecuario, 11,3% superiores. La conclusión general no cambia con el año de comparación. El análisis histórico refuerza esta lectura. En el primer semestre de 2026 varios segmentos superaron máximos previos. Las cantidades de productos primarios quedaron por encima de los picos de 2019 y 2020, y las manufacturas de origen agropecuario superaron el máximo de 2007″, puntualizó un informe de PwC Argentina.

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“‘Combustibles y energía’ inició una trayectoria ascendente sostenida y se ubica en los niveles más altos de las últimas dos décadas, aunque todavía por debajo del máximo de 2002 según la serie anual. En manufacturas de origen industrial las cantidades superan los registros de 2023, si bien permanecen por debajo de los máximos de 2011 y 2018; con un comportamiento heterogéneo en el que el complejo metalífero y litio impulsó el rubro mientras el sector automotriz mostró una dinámica más débil”, agregó.

La mejora de la participación argentina en las exportaciones mundiales combina la recuperación del agro con una expansión de las cantidades de energía y minería (PwC Argentina)

Las manufacturas de origen industrial superaron los registros de 2023, pero permanecieron por debajo de los máximos de 2011 y 2018. El complejo metalífero y de litio impulsó ese rubro, frente a una evolución más débil de la industria automotriz.

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Y en ese contexto, el mayor aumento correspondió a combustibles y energía: el valor exportado creció 101,7% respecto de 2023, por un alza de 102,8% en cantidades que compensó una baja de 0,5% en precios. En productos primarios, las cantidades avanzaron 107,5%, mientras los precios retrocedieron 16,2 por ciento.

Litio, petróleo y nuevos destinos

El complejo minero metalífero y de litio registró una suba de 227,9% en valor FOB entre el primer semestre de 2023 y el de 2026. Las cantidades aumentaron 166,2% y los precios, 23,2%, con mayores ventas de oro no monetario, minerales de plata, concentrados y carbonato de litio.

El complejo petrolero y petroquímico aumentó 104,5%, liderado por el petróleo crudo, cuyas exportaciones crecieron 193% en valor y 169% en cantidades. El cerealero avanzó 58,5%, con el trigo como principal producto, y el oleaginoso subió 29,1 por ciento.

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Fuente: PwC Argentina, en base a INDEC.

El motor exportador también fue más virtuoso para el interior del país que para los grandes aglomerados urbanos con importantes cordones industriales. Catamarca encabezó el crecimiento provincial, con una tasa anual compuesta de 43% y exportaciones que casi triplicaron el nivel de 2023 por el litio. Neuquén alcanzó 37% por el petróleo crudo, Tierra del Fuego llegó a 25%, y Santa Cruz y San Juan registraron 32% y 31%, respectivamente, por oro y plata.

Los analistas de Abeceb estimaron que “el escenario para el resto del año mantiene una tendencia positiva, aunque con matices. Por el lado de las exportaciones, en los primeros ocho meses ya acumulan USD 58.365 millones (+22,9% interanual), con la energía consolidándose como nuevo motor estructural, un agro con una campaña ‘de perfil normal’ sin esquemas transitorios ni la ‘super cosecha’ del primer semestre, y minería (oro, plata, litio) que seguirá aportando dinamismo estructural”.

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Abeceb estima que el resto del año mantiene un sesgo exportador favorable, aunque con matices.

“Por el lado de las importaciones, la debilidad industrial y de la inversión mantiene contenidas las compras de bienes de capital, aunque una eventual recuperación de la actividad en el segundo semestre podría reactivar parcialmente ese componente. Con estos elementos, el superávit comercial anual podría ubicarse por encima de los USD 20.000 millones, casi el doble de resultado de 2025 (USD 11.320 millones)”, consignó Abeceb.

El Presupuesto 2027 proyecta un total por exportaciones de bienes y servicios en los USD 133.984 millones y un superávit por estos conceptos de USD 15.560 millones, inferior al esperado este año debido a un mayor incremento relativo de las importaciones.

El Presupuesto 2027 proyecta exportaciones de bienes y servicios por USD 133.984 millones.

Invecq Consultora Económica evaluó que “el frente externo mantiene por ahora un equilibrio favorable, pero su sostenibilidad hacia 2027 dependerá tanto del cumplimiento de los supuestos del programa financiero como de la respuesta del sector privado en un año marcado por el calendario electoral”.

Mayor inserción en el mundo

La participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes pasó de 0,29% en 2023 a 0,34% en 2024 y 0,37% en 2025, aunque permaneció por debajo del máximo cercano a 0,47% de 2011. La mejora combinó la recuperación agropecuaria con el avance de energía y minería.

“El indicador sigue por debajo del máximo de 2011, que coincidió con precios agropecuarios especialmente favorables, pero la mejora reciente muestra una composición distinta, ya que combina la recuperación del agro con una expansión de las cantidades de energía y minería. Esta configuración podría reducir de forma gradual la exposición del desempeño exportador a los eventos climáticos, aunque su consolidación dependerá de que la tendencia se sostenga”, indicó PwC Argentina.

Brasil mantuvo su lugar como principal destino, pero su participación cayó de 17,1% a 12,6% entre los primeros semestres de 2023 y 2026. China y Estados Unidos ganaron 1,8 puntos porcentuales cada uno, mientras la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó el 1 de mayo de 2026.