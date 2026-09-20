Deportes

El fuerte cruce entre Cuti Romero y Bellingham en el clásico de Madrid y la acción que pudo ser expulsión: “Sos un llorón”

En el marco de un acalorado derbi entre el Atlético y el Real, el argentino y el británico discutieron en múltiples oportunidades. La jugada que revisó el VAR que casi termina en roja para el defensor albiceleste

Guardar

En un acalorado clásico por la fecha 7 de La Liga de España entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, Cristian Romero tuvo un duelo aparte con Jude Bellingham. El argentino y el británico se cruzaron en reiteradas oportunidades de forma verbal y chocaron en disputas de pelota de forma férrea. El VAR revisó una acción de posible expulsión para el Cuti por un pisotón sobre el inglés, aunque el árbitro principal descartó la tarjeta roja.

La acción de la polémica ocurrió a los 36 minutos, en un tramo de fuerte fricción y pocas situaciones de peligro en los arcos. Romero anticipó una pelota en campo propio e intentó iniciar la salida del cuadro Colchonero, pero Bellingham intervino en la disputa lanzándose al suelo. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias dejó seguir inicialmente y, cuando el equipo local perdió la posesión, retrocedió para sancionar una falta del mediocampista inglés.

PUBLICIDAD

Mientras ambos elencos se quejaban de forma acalorada y el juez amonestaba al británico, éste le señaló una marca en su rodilla del golpe del argentino. Las imágenes mostraron que Romero alcanzó primero el balón, aunque después, al intentar trabar, apoyó su pie sobre la rodilla izquierda del futbolista del Real Madrid.

Tras el llamado y la revisión en el VAR, el árbitro optó por anular la amonestación para Bellingham y le mostró la amarilla al defensor argentino por considerar que se trató de una acción temeraria. El zaguero de 28 años quedó al límite de la expulsión, pero el árbitro resolvió que la infracción no ameritaba una tarjeta roja.

PUBLICIDAD

Tanto Cuti Romero como Bellingham, que se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2026 en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, continuaron con su disputa verbal durante varios minutos. Antes del final del primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial captaron al cordobés diciéndole “sos un llorón”, mientras hacía el gesto con sus manos.

El argentino y el británico discutieron en reitaradas oportunidades

El punto de inflexión en el clásico llegó a los 51 minutos por la expulsión y penal de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone. Álex Grimaldo ejecutó con solidez para estampar el 1-0 y, un par de minutos más tarde, Jonathan David convirtió el 2-0 tras ser asistido por el volante argentino, hijo del entrenador Diego Simeone.

Con un desarrollo a favor del Colchonero, Cuti Romero estuvo al borde de convertir a los 64′ con un potente cabezazo que logró despejar de forma espectacular Thibaut Courtois. En la misma acción, Ibrahima Konaté despejó sobre la línea un remate de Julián Álvarez, que recibió fuertes silbidos cuando ingresó al campo de juego.

Ante la abrumadora superioridad y la poca reacción que mostró el Real Madrid, Jude Bellingham continuó con sus discusiones con los jugadores argentinos: se puso cara a cara con Giuliano Simeone luego de una infracción. Más tarde, fue amonestado por una fuerte entrada sobre Julián Álvarez en la mitad de la cancha.

El clásico representó el primer derbi madrileño de Cuti Romero con la camiseta rojiblanca. El defensor llegó al Atlético de Madrid en el último mercado de pases procedente de Tottenham, en una operación cercana a los 33 millones de euros.

“Una ilusión increíble. He jugado distintos derbis a lo largo de mi carrera. Este es algo increíble, lo he visto. He seguido al Atlético durante mucho tiempo porque tuve amigos acá en los años anteriores”, comentó entusiasmado en la previa del clásico, en una entrevista con el canal oficial del Atlético de Madrid.

En esta misma línea, anticipó antes del partido: “La afición es muy cálida, así que va a ser un lindo partido. Esperemos que podamos disfrutarlo todos juntos y que salga de la mejor manera. Jugar en casa siempre es especial y te da un plus. Yo llevo solo 2 o 3 semanas, pero los hinchas son impresionantes. Eso juega a favor”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Cristian Cuti RomeroAtlético de MadridReal MadridLa Liga de EspañaLa LigaJude Bellinghamdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Copa Davis: Argentina perdió el dobles ante Turquía y Francisco Cerúndolo buscará la clasificación a los Qualifiers 2027

Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron 6-4 y 6-4 ante Yanki Erel y Arda Azkara. Ahora, Argentina está 2 a 1 arriba en la serie y el número uno nacional irá por el punto que falta ante Mert Alkaya

Copa Davis: Argentina perdió el dobles ante Turquía y Francisco Cerúndolo buscará la clasificación a los Qualifiers 2027

La revelación de Andy Carroll sobre Wayne Rooney en las concentraciones de Inglaterra y la respuesta del exgoleador

El exdelantero contó en su autobiografía que durante las convocatorias de la selección se organizaban reuniones con cigarrillos y alcohol, una versión que el histórico atacante del Manchester United rechazó de forma tajante

La revelación de Andy Carroll sobre Wayne Rooney en las concentraciones de Inglaterra y la respuesta del exgoleador

La espectacular pirueta con la que una luchadora se impuso en UFC y es candidata a la mejor sumisión del año: "Esto pasa si despiertas al oso"

Casey O’Neill realizó una maniobra decisiva frente a la brasileña Eduarda Moura, ejecutada con un giro y control del brazo que se instaló como una de las finalizaciones más destacadas del año en el peso mosca femenino

La espectacular pirueta con la que una luchadora se impuso en UFC y es candidata a la mejor sumisión del año: "Esto pasa si despiertas al oso"

El Rosario Central de Di María recibirá a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura: la agenda del día

El Canalla chocará ante el líder de la Zona B en el Gigante de Arroyito. Además, jugarán: Platense-Newell’s, Belgrano-Estudiantes (Río Cuarto) y Vélez-Tigre

El Rosario Central de Di María recibirá a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura: la agenda del día

Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023: “Fue muy extraño”

El amigo y ex compañero del astro argentino reconoció que estaba todo listo para su vuelta a la ciudad condal pero que finalmente el presidente dio marcha atrás y caneló la operación

Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023: “Fue muy extraño”

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

Christine Taylor, actriz de ‘La Tribu Brady’, recordó la vez que le apuntaron con un arma en los años 90: “Fue muy aterrador”

Angelina Jolie confiesa que nunca tuvo una conexión como la que tiene con Salma Hayek

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

INFOBAE AMÉRICA

Cancillería cubana dice que Costa Rica rompió vínculos sin notificar a La Habana

Cancillería cubana dice que Costa Rica rompió vínculos sin notificar a La Habana

La maniobra secreta del régimen chino para evitar un mayor aumento del petróleo en plena guerra en Medio Oriente

Guatemala, 17 años sin ley de ciberseguridad: AmCham alerta sobre ataques invisibles, robo de datos e incertidumbre para nuevas inversiones

Panamá crea un equipo para garantizar atención a mujeres en riesgo las 24 horas

República Dominicana: piden 18 meses de prisión para 25 imputados por desviar más de 40 millones de pesos del Seguro de Salud