El fuerte cruce entre Cuti Romero y Bellingham en el clásico de Madrid y la acción que pudo ser expulsión: “Sos un llorón”

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En un acalorado clásico por la fecha 7 de La Liga de España entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, Cristian Romero tuvo un duelo aparte con Jude Bellingham. El argentino y el británico se cruzaron en reiteradas oportunidades de forma verbal y chocaron en disputas de pelota de forma férrea. El VAR revisó una acción de posible expulsión para el Cuti por un pisotón sobre el inglés, aunque el árbitro principal descartó la tarjeta roja.

La acción de la polémica ocurrió a los 36 minutos, en un tramo de fuerte fricción y pocas situaciones de peligro en los arcos. Romero anticipó una pelota en campo propio e intentó iniciar la salida del cuadro Colchonero, pero Bellingham intervino en la disputa lanzándose al suelo. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias dejó seguir inicialmente y, cuando el equipo local perdió la posesión, retrocedió para sancionar una falta del mediocampista inglés.

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Mientras ambos elencos se quejaban de forma acalorada y el juez amonestaba al británico, éste le señaló una marca en su rodilla del golpe del argentino. Las imágenes mostraron que Romero alcanzó primero el balón, aunque después, al intentar trabar, apoyó su pie sobre la rodilla izquierda del futbolista del Real Madrid.

Tras el llamado y la revisión en el VAR, el árbitro optó por anular la amonestación para Bellingham y le mostró la amarilla al defensor argentino por considerar que se trató de una acción temeraria. El zaguero de 28 años quedó al límite de la expulsión, pero el árbitro resolvió que la infracción no ameritaba una tarjeta roja.

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Tanto Cuti Romero como Bellingham, que se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2026 en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, continuaron con su disputa verbal durante varios minutos. Antes del final del primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial captaron al cordobés diciéndole “sos un llorón”, mientras hacía el gesto con sus manos.

El argentino y el británico discutieron en reitaradas oportunidades

El punto de inflexión en el clásico llegó a los 51 minutos por la expulsión y penal de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone. Álex Grimaldo ejecutó con solidez para estampar el 1-0 y, un par de minutos más tarde, Jonathan David convirtió el 2-0 tras ser asistido por el volante argentino, hijo del entrenador Diego Simeone.

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Con un desarrollo a favor del Colchonero, Cuti Romero estuvo al borde de convertir a los 64′ con un potente cabezazo que logró despejar de forma espectacular Thibaut Courtois. En la misma acción, Ibrahima Konaté despejó sobre la línea un remate de Julián Álvarez, que recibió fuertes silbidos cuando ingresó al campo de juego.

Ante la abrumadora superioridad y la poca reacción que mostró el Real Madrid, Jude Bellingham continuó con sus discusiones con los jugadores argentinos: se puso cara a cara con Giuliano Simeone luego de una infracción. Más tarde, fue amonestado por una fuerte entrada sobre Julián Álvarez en la mitad de la cancha.

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El clásico representó el primer derbi madrileño de Cuti Romero con la camiseta rojiblanca. El defensor llegó al Atlético de Madrid en el último mercado de pases procedente de Tottenham, en una operación cercana a los 33 millones de euros.

“Una ilusión increíble. He jugado distintos derbis a lo largo de mi carrera. Este es algo increíble, lo he visto. He seguido al Atlético durante mucho tiempo porque tuve amigos acá en los años anteriores”, comentó entusiasmado en la previa del clásico, en una entrevista con el canal oficial del Atlético de Madrid.

En esta misma línea, anticipó antes del partido: “La afición es muy cálida, así que va a ser un lindo partido. Esperemos que podamos disfrutarlo todos juntos y que salga de la mejor manera. Jugar en casa siempre es especial y te da un plus. Yo llevo solo 2 o 3 semanas, pero los hinchas son impresionantes. Eso juega a favor”.

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