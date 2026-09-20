Christine Taylor, actriz de ‘La Tribu Brady’, recordó la vez que le apuntaron con un arma en los años 90: “Fue muy aterrador”

Christine Taylor reveló que sufrió un robo de auto a mano armada en Los Ángeles a comienzos de los años 90 (REUTERS/ABC)

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Christine Taylor, actriz conocida por su papel en La Tribu Brady, reveló que fue víctima de un robo de auto a mano armada en las calles de Los Ángeles a comienzos de la década de los 90.

La confesión ocurrió en el episodio del 16 de septiembre del podcast We’re Still Here, Babe, que conduce Natanya Ross.

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Taylor, de 55 años, contó que el ataque sucedió en plena luz del día, cerca del apartamento que compartía con su amigo David Pressman. “Nos robaron el auto juntos. A plena luz del día”, relató la actriz.

La intérprete detalló el horario exacto del episodio. “Eran las tres de la tarde. En la calle Detroit, cerca del bulevar Beverly, donde vivíamos en un apartamento, y nos robaron el auto a mano armada”, explicó.

La secuencia comenzó cuando ella y Pressman estacionaron el auto para cruzar la calle hacia su edificio.

La actriz de "La Tribu Brady" contó que el asalto ocurrió a las tres de la tarde en la calle Detroit, cerca del bulevar Beverly (ABC)

“Estacioné el auto. Nos bajamos del auto para cruzar la calle hacia nuestro apartamento”, recordó Taylor.

“Este auto redujo la velocidad, y ni siquiera lo pensé dos veces porque el auto estaba reduciendo la velocidad, pero eran las tres de la tarde, con sol brillante”, relató.

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Y añadió: “El hombre en el asiento del pasajero se bajó con un arma e hizo señas a David para que se quedara en la acera y me dijo que le diera las llaves”.

La situación se complicó porque el vehículo de Taylor tenía un dispositivo antirrobo en el volante, lo que obligó a los asaltantes a llamarla de vuelta para que lo retirara.

“Tenía mi bolso en el hombro, y solo recuerdo pensar, no vayas por el bolso, solo dale el auto, solo en mi cabeza. Y luego, claro, él dijo, deja el bolso”, relató la actriz.

En la misma entrevista, Taylor relató que uno de los asaltantes bajó armado del auto y le exigió las llaves mientras ella cruzaba hacia su apartamento (EUTERS/Daniel Cole)

En el baúl del auto llevaba ropa para lavar, ya que ese día tenía planeado ir a la lavandería.

Aunque el episodio ocurrió hace más de tres décadas, Taylor recuerda con precisión la sensación de aquellos minutos.

“Probablemente todo ocurrió en el lapso de un minuto y medio o dos minutos, pero sentí que el tiempo se detuvo y fue muy aterrador”, expresó.

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En esa época, la actriz no contaba con apoyo terapéutico para procesar el episodio.

“No estaba viendo a un terapeuta. No estaba hablando, procesando el trauma de esa manera. Solo tenías a tus amigos y tu familia para apoyarte en esos momentos”, explicó a Ross.

El robo de auto se extendió cuando los asaltantes obligaron a Christine Taylor a regresar para quitar el dispositivo antirrobo del volante (ABC)

Días después del asalto, Taylor fue contratada para la película de horror de 1994 Night of the Demons 2, experiencia que describió como reparadora.

“La experiencia más terapéutica para trabajar el trauma fue subirme a un set y poder estar en esta película de horror donde corres gritando con chicos de tu edad”, afirmó.

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Con el paso de los años en terapia, la actriz identificó secuelas del episodio.

“Lo manejé, pero ahora que miro atrás, como alguien que ha estado años en terapia, ese incidente aparece con frecuencia, es un trauma en tu cuerpo y cómo respondes a eso”, explicó.

“Muy poco después de que sucediera, si veía a alguien en la calle en un cruce, mi cuerpo se congelaba, por ver a una persona cruzando y pensar que iban a acercarse al auto”.

La estrella de cine y televisión afirmó que no tuvo apoyo terapéutico tras el robo en Los Ángeles y que solo contó con la ayuda de amigos y familiares (REUTERS/Carlos Osorio)

Christine Taylor consideró su romance con Ben Stiller una “relación de rebote”

En el mismo episodio del podcast, Christine Taylor habló sobre el inicio de su relación con el actor Ben Stiller, de 60 años, a quien conoció mientras ambos salían de relaciones anteriores.

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La artista de cine y televisión admitió que en un principio no le dio mayor peso al vínculo.

“Ambos pensamos que era nuestra especie de relación de rebote, porque yo acababa de terminar con alguien, y él estaba saliendo de algo también. Solo nos estábamos divirtiendo y pasando un gran momento juntos”, relató Taylor.

La pareja mantuvo el romance en privado durante un tiempo. “Lo mantuvimos bastante discreto, no era como que le contara a mi grupo periférico de amigos por un tiempo”, agregó.

Taylor describió el período inicial como un “romance vertiginoso” que escaló con rapidez.

“Dimos un gran salto. Y luego, sí, nos casamos en mayo de 2000, y al año siguiente tuve a nuestra hija, y luego trabajamos juntos varias veces. Hicimos Zoolander juntos, hicimos Dodgeball juntos”, detalló.

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Christine Taylor definió el inicio de su relación con Ben Stiller como una relación de rebote que luego derivó en matrimonio y familia (REUTERS/David Swanson)

La pareja, que comparte a sus hijos Ella, de 24 años, y Quinlin, de 21, se separó en 2017 y confirmó su reconciliación en 2022, durante la pandemia de covid-19.