Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mourinho busca conquistar el Metropolitano en su reestreno en los derbis

Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras en el Metropolitano en la jornada 7 de liga. Mourinho visita por primera vez el nuevo estadio de los rojiblancos, mientras que los de Simeone buscan superar a los merengues y adelantarles en la clasificación.
Los últimos cinco derbis de la competición doméstica se han saldado con una victoria para cada equipo y tres empates, todos ellos a uno. La igualdad en los últimos años ha sido máxima y, este año, los dos equipos han tenido un inicio liga muy similar.
Los blancos llegan con cinco victorias y una derrota, sumando un total de 15 puntos. Por su parte, los colchoneros han ganado cuatro encuentros, han empatado uno y han perdido otro, consiguiendo 13 puntos de los 18 posibles.
El Real Madrid ya está en el estadio
El club merengue ha llegado unos minutos después al Metropolitano con el apoyo de algunos seguidores blancos. Los de Mourinho llegan con una meta clara: llevarse la victoria y no desengancharse de la estela del Barcelona, que de momento va lider con 6 puntos de diferencia.
El Atlético de Madrid llega al Metropolitano
El equipo rojiblanco es el primero en llegar a la cita. Los jugadores se bajan del autobús liderados por sdu entrenador, que ha sido el primero en salir. A falta de 100 minutos exactos, el equipo se conjura para llevarse la victoria.
Saltarán chispas en el Metropolitano. Llegó el día D. El primer partido marcado en rojo en el calendario para dos aspirantes al título. El derbi Atlético de Madrid-Real Madrid no es un partido más para colchoneros y merengues. Es la reivindicación de quién manda en la capital, de dar un golpe sobre la mesa y presentar candidatura a una liga que parece tener cogida el FC Barcelona. Equipo vertical contra equipo ordenado. Duelo en la portería. Batalla en el medio del campo. Goleadores insaciables. Tres puntos en juego que suponen, además, llegar al parón de selecciones con buen sabor de boca.