Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mourinho busca conquistar el Metropolitano en su reestreno en los derbis

Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras en el Metropolitano en la jornada 7 de liga. Mourinho visita por primera vez el nuevo estadio de los rojiblancos, mientras que los de Simeone buscan superar a los merengues y adelantarles en la clasificación.

Los últimos cinco derbis de la competición doméstica se han saldado con una victoria para cada equipo y tres empates, todos ellos a uno. La igualdad en los últimos años ha sido máxima y, este año, los dos equipos han tenido un inicio liga muy similar.

Los blancos llegan con cinco victorias y una derrota, sumando un total de 15 puntos. Por su parte, los colchoneros han ganado cuatro encuentros, han empatado uno y han perdido otro, consiguiendo 13 puntos de los 18 posibles.