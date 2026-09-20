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Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Mourinho busca conquistar el Metropolitano en su reestreno en los derbis

El técnico portugués y el argentino se verán las caras en un derbi 13 años después

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Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras en el Metropolitano en la jornada 7 de liga. Mourinho visita por primera vez el nuevo estadio de los rojiblancos, mientras que los de Simeone buscan superar a los merengues y adelantarles en la clasificación.

Los últimos cinco derbis de la competición doméstica se han saldado con una victoria para cada equipo y tres empates, todos ellos a uno. La igualdad en los últimos años ha sido máxima y, este año, los dos equipos han tenido un inicio liga muy similar.

Los blancos llegan con cinco victorias y una derrota, sumando un total de 15 puntos. Por su parte, los colchoneros han ganado cuatro encuentros, han empatado uno y han perdido otro, consiguiendo 13 puntos de los 18 posibles.

12:42 hsHoy

El Real Madrid ya está en el estadio

El club merengue ha llegado unos minutos después al Metropolitano con el apoyo de algunos seguidores blancos. Los de Mourinho llegan con una meta clara: llevarse la victoria y no desengancharse de la estela del Barcelona, que de momento va lider con 6 puntos de diferencia.

12:34 hsHoy

El Atlético de Madrid llega al Metropolitano

El equipo rojiblanco es el primero en llegar a la cita. Los jugadores se bajan del autobús liderados por sdu entrenador, que ha sido el primero en salir. A falta de 100 minutos exactos, el equipo se conjura para llevarse la victoria.

12:29 hsHoy

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

A todo esto se suma el regreso de Courtois a la que fue su casa y el reencuentro entre Álex Baena y Valverde en el centro del campo

Atlético de Madrid-Real Madrid. (Reuters/Stringer)
Atlético de Madrid-Real Madrid. (Reuters/Stringer)

Saltarán chispas en el Metropolitano. Llegó el día D. El primer partido marcado en rojo en el calendario para dos aspirantes al título. El derbi Atlético de Madrid-Real Madrid no es un partido más para colchoneros y merengues. Es la reivindicación de quién manda en la capital, de dar un golpe sobre la mesa y presentar candidatura a una liga que parece tener cogida el FC Barcelona. Equipo vertical contra equipo ordenado. Duelo en la portería. Batalla en el medio del campo. Goleadores insaciables. Tres puntos en juego que suponen, además, llegar al parón de selecciones con buen sabor de boca.

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