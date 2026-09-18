El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago que la TV no mostró en pleno festejo del título de Messi en Inter Miami

Un video adicional reveló el gesto de la rosarina hacia su hijo mayor durante la consagración en la Campeones Cup, una escena que se sumó a las postales familiares y despertó comentarios entre los usuarios

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La consagración de Lionel Messi e Inter Miami ante Cruz Azul en la Campeones Cup dejó, además de una nueva copa para el capitán argentino, una escena familiar que se convirtió en tendencia en las redes sociales: el reto de Antonela Roccuzzo a su hijo mayor, Thiago, por caminar descalzo sobre el campo de juego.

Las cámaras que registraban los festejos captaron el instante en el que Roccuzzo advirtió la situación. Al ver que Thiago llevaba las zapatillas en la mano y pisaba el césped sin calzado, la rosarina abrió los ojos con un gesto de sorpresa y le hizo un comentario a modo de llamado de atención. La secuencia, breve y cotidiana en medio de la euforia por el título, comenzó a circular minutos después y generó comentarios de todo tipo entre los usuarios.

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El video no mostró tensión ni una discusión prolongada. Se trató de una intervención puntual, casi automática, de una madre atenta a un detalle menor incluso en medio de una celebración deportiva internacional. Ese contraste, entre la magnitud del festejo y lo cotidiano del reto, fue lo que impulsó su viralización.

Antonela Roccuzzo reta a Thiago Messi

Entre las reacciones que dejaron los usuarios en redes sociales aparecieron frases como “la revoleada de ojos que le pega a los pibes”, “la que después tiene que refregar” y “cómo reniega esa madre”. El gesto de Roccuzzo generó identificación entre quienes vieron la escena y se sumó de inmediato a las postales familiares de la noche.

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Antonela, Thiago, Mateo y Ciro habían ingresado al campo de juego para acompañar a Messi durante la ceremonia posterior al partido. Entre abrazos, fotografías y la entrega de medallas, la familia volvió a ser protagonista de una consagración del capitán de la selección argentina, que a los 39 años sumó un nuevo título con el club de la Major League Soccer (MLS).

El gesto de Ciro que provocó la risa de Messi

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título con el Inter Miami

Mientras esperaba la entrega del trofeo, Messi se acercó a sus tres hijos para saludarlos. El primero fue Thiago, que evitó apoyarse demasiado sobre su padre debido a la transpiración acumulada tras el partido. Segundos después, Ciro, el menor de los hermanos, le acarició la espalda al futbolista y, al llevarse la mano a la nariz, hizo una espontánea expresión de desagrado por el olor a sudor.

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La reacción del niño provocó una carcajada inmediata en Messi y la secuencia se transformó en uno de los fragmentos más compartidos de la noche. Entre los comentarios que acompañaron ese video se repitieron mensajes como “lo que yo daría por oler a Messi” y “qué tierno cómo se ríe Leo”.

Ambas escenas, la del reto de Roccuzzo a Thiago y la del gesto de Ciro, terminaron por eclipsar en las redes sociales el resultado deportivo de la noche y se sumaron a la serie de postales familiares que los Messi dejaron durante la consagración de Inter Miami en la Campeones Cup.

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El encuentro de Messi con sus hijos tras el título con el Inter Miami