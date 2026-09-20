De los silbidos a los aplausos: el cambio del público del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y el golazo que le sacaron en la línea

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El Atlético de Madrid se quedó con un derbi electrizante al vencer por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano. El encuentro, válido por la séptima jornada de LaLiga, tuvo como condimento la situación de Julián Álvarez, quien vivió una tarde de contrastes extremos con su propia hinchada.

El delantero argentino arrastraba una sobrecarga muscular que lo había marginado de los últimos dos compromisos previos, por lo que Diego Simeone decidió que iniciara el encuentro desde el banco de suplentes.

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La tensión alrededor de Álvarez comenzó mucho antes del pitazo inicial. Cuando la pantalla gigante del estadio anunció su nombre en la alineación, una notable porción de la afición colchonera respondió con abucheos y silbidos, una reprobación idéntica a la que recibieron figuras rivales como Kylian Mbappé o Vinícius Júnior. La escena se repitió en el minuto 61, cuando ingresó al campo de juego reemplazando al goleador Jonathan David.

Sin embargo, el fútbol dinámico de Julián no tardó en cambiar el clima. Durante los 29 minutos que estuvo en cancha, el atacante mostró su habitual entrega defensiva, presionando la salida del Real Madrid. Además, despertó los primeros aplausos genuinos tras completar 16 pases correctos y ensayar dos remates al arco que exigieron al rival. Uno de ellos, incluso, fue desviado en la línea por Antonio Rüdiger de cabeza a los 65 minutos.

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Sucedió en la previa del triunfo del Atlético de Madrid ante el Real Madrid

El sacrificio físico de La Araña empezó a inclinar la balanza de la opinión pública, demostrando que su compromiso con la camiseta sigue intacto a pesar del quiebre institucional que se gestó durante el último mercado de fichajes.

“Está claro que Julián dio su máximo y cuando un jugador da todo de sí mismo, estoy seguro que la afición lo va a apreciar y va a terminar con aplausos. Estoy feliz de que Julián haya vuelto e irá mejorando cada día. Tuvo un problema de lesiones, seguro que empezará a marcar goles pronto y todo lo que pasó en el verano se quedará en el olvido”, afirmó el arquero y referente colchonero Jan Oblak, tras el final del encuentro.

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El partido se destrabó en el segundo tiempo. A los 51 minutos, el defensor merengue Dean Huijsen vio la tarjeta roja tras cometer un penal al sujetar en el área a Giuliano Simeone. Alejandro Grimaldo se encargó de cambiar la pena máxima por gol. Poco después, a los 58′, el canadiense Jonathan David estiró la ventaja a 2-0 aprovechando la superioridad numérica.

Con el ingreso de Álvarez, el Atlético controló los hilos, aunque debió sufrir en el cierre debido al descuento agónico de Antonio Rüdiger a los 89 minutos. Sobre el final, incluso, el delantero argentino volvió a ser protagonista de un tiro cruzado por abajo que se fue muy cerca del palo de Thibaut Courtois.

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El divorcio entre Julián Álvarez y el sector más radical del Metropolitano nació en el último mercado de pases. Durante el receso, el futbolista manifestó públicamente su deseo de abandonar el club con destino al FC Barcelona. Aunque el club catalán presionó con ofertas formales, la directiva rojiblanca bloqueó por completo la operación, catalogando su salida como una “cuestión de dignidad” ante los planteos del presidente culé Joan Laporta.

En las pantallas gigantes situadas en la parte superior se observa la presentación de la alineación de los futbolistas, entre ellos Julián Álvarez con el número 19. En el campo de juego se encuentran los equipos técnicos y elementos publicitarios desplegados previo al comienzo del encuentro

Si bien sus compañeros respaldaron firmemente al argentino puertas adentro, la tribuna aún mantiene la herida abierta por lo que consideraron un desaire histórico.

Esta victoria es vital para las aspiraciones del conjunto del Cholo Simeone, ya que le permite sobrepasar a su clásico rival en la clasificación general. El certamen sigue dominado con puntaje ideal por el Barcelona de Hansi Flick. Sin embargo, el Atlético de Madrid se posiciona ahora como uno de los inmediatos perseguidores, demostrando que dará pelea hasta el final.

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El nuevo look que estrenó Julián Álvarez ante el Real Madrid: cabello recortado y sin barba (EFE/ Ballesteros)