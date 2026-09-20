Crimen y Justicia

Incendio en un edificio de Villa Devoto mientras hacían un asado en la terraza: evacuaron a los vecinos

El fuego se desató este domingo al mediodía en un inmueble de Francisco Beiró al 4500. Tres personas fueron asistidas por el SAME, aunque ninguna necesitó ser trasladada. Bomberos logró controlar las llamas

Incendio en un edificio de Villa Devoto mientras hacían un asado en la terraza: evacuaron a los vecinos

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Un incendio se desató este domingo al mediodía en un edificio de Villa Devoto, mientras un grupo de personas preparaba un asado en la terraza. Los vecinos fueron evacuados de manera preventiva y tres personas tuvieron que ser asistidas por el SAME, aunque ninguna requirió traslado a un hospital.

El episodio ocurrió cerca de las 12.30 en un inmueble ubicado sobre la avenida Francisco Beiró al 4500, entre Marcos Paz y Benito Juárez.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, se trata de una edificación de planta baja y 11 pisos. Al momento del incendio, los propietarios se encontraban preparando alimentos sobre brasas en la terraza del piso 11.

De acuerdo con esa versión, el fuego tomó contacto con el tiraje de un conducto y se desarrolló en un sector de aproximadamente 50 por 50 centímetros. Ante la emergencia, Bomberos de la Ciudad trabajó para extinguir las llamas y logró controlar el incendio.

Desde el SAME, en tanto, informaron a Infobae que fueron asistidas tres personas: dos hombres de 28 y 34 años y una mujer de 32. A los tres se les realizó un control clínico en el lugar y ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

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Los vecinos evacuaron el edificio y tres personas debieron ser asistidas. Todos están fuera de peligro

Vecinos del edificio consultados por este medio aseguraron que todos los moradores fueron evacuados por precaución mientras trabajaban los equipos de emergencia. También indicaron que la avenida Francisco Beiró permaneció cortada a la altura del 4500 durante el operativo.

Los residentes señalaron, además, que el incendio se produjo en el sector del Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio, ubicado en la parte superior del inmueble. Según su relato, en el lugar había una combinación de materiales como ladrillo refractario, madera y durlock, y habría existido acumulación de grasa en la chimenea.

Asimismo, vecinos del lugar sostuvieron que el SUM habría sido construido con posterioridad a la habilitación original del edificio y en un piso superior al que estaba previsto inicialmente. Incluso afirmaron que durante el operativo se habría advertido que el espacio no estaba habilitado. Este punto no pudo ser confirmado hasta el momento por Infobae con fuentes oficiales.

Humo gris que sale de la terraza de un edificio y toma cercana de una pared exterior carbonizada con hollín y estructuras dañadas
Al momento del incendio, los propietarios se encontraban preparando un asado en la terraza

El episodio se produjo seis días después de otro incendio registrado en un edificio de 13 pisos ubicado en Callao al 1700, en el barrio porteño de Recoleta.

En ese operativo, dos personas mayores de edad tuvieron que ser asistidas por personal del SAME. Una recibió atención médica en el lugar, mientras que la otra debió ser trasladada al Hospital Rivadavia.

Para atender la emergencia se desplegaron seis móviles del SAME, mientras que Bomberos de la Ciudad trabajó para controlar el foco dentro del inmueble.

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