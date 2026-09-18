Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Lamine Yamal durante su entrevista en 'Universo Valdano' (@MPlusDeportes)

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Lamine Yamal ha sido entrevistado por Jorge Valdano en el programa Universo Valdano, emitido por Movistar Plus este 18 de septiembre. El delantero del FC Barcelona ha repasado su exigencia tras el último Mundial, ha defendido un criterio individual para el Balón de Oro, se ha situado junto a Kylian Mbappé entre los mejores futbolistas del momento y ha hablado de la ambición que mantiene pese a los títulos logrados.

El delantero del FC Barcelona ha afirmado que no quedó conforme con su rendimiento en el último Mundial, pese a los títulos conseguidos durante la temporada, y ha sostenido que el Balón de Oro debe distinguir al mejor futbolista del mundo sin depender de los éxitos colectivos ni de la cantidad de goles.

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Yamal ha asegurado que su actuación en la última Copa del Mundo no ha alcanzado el nivel que esperaba de sí mismo, aunque ha considerado que ha ayudado al equipo. “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”, ha declarado. El atacante ha explicado que cree que podía aportar más y que ya piensa en la próxima edición del torneo.

El Balón de Oro y Mbappé

El futbolista ha cuestionado los criterios que, a su juicio, se han impuesto en la elección del Balón de Oro. Ha considerado que el premio debe centrarse en el rendimiento individual y no quedar condicionado por la conquista de la Champions League o por una cifra alta de goles.

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Lamine Yamal posando con la Copa del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

“Cuando ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo”, ha afirmado. También ha diferenciado el reconocimiento al mejor futbolista del galardón para el máximo goleador de una temporada. “Si haces 80 goles, para eso está el pichichi”, ha planteado.

El jugador ha comparado ese debate con la etapa de rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. “Cuando estaban Messi y Cristiano todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores”, ha sostenido.

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Para Yamal, la disputa actual por ese reconocimiento tiene dos protagonistas. “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”, ha dicho en referencia al francés Kylian Mbappé.

Lamine Yamal en su entrevista en 'Universo Valdano' (@MPlusDeportes)

El delantero ha repasado los títulos que ya ha conseguido y ha dejado claro que no considera satisfechas sus aspiraciones. “La gente se piensa que porque he ganado el Mundial, dos Ligas y la Copa no quiero ganar tres Mundiales y cinco Champions. Puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo”, ha expresado. Yamal ha vinculado esa ambición con su relación cotidiana con el fútbol. “En el momento que gané el Mundial quería ya ganar otro. Yo vivo por y para el fútbol y la única forma de agradecer al fútbol es querer jugar y ganar siempre”, ha afirmado.

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Metas y referentes

El futbolista también ha señalado en la charla que ha tenido que atravesar etapas de maduración a una velocidad inusual por su llegada temprana a la élite. “He pasado procesos de maduración muy rápido. A los jugadores jóvenes, aunque tengan mucho talento, les cuesta adaptarse a la élite”, ha explicado. A la vez, ha proyectado una evolución sostenida en los próximos años. Ha dicho que dentro de cuatro temporadas será “muchísimo mejor” y que será difícil encontrar a otro jugador a su altura.

Entre los objetivos que ha mencionado figura conquistar la Champions League con el Barcelona. También ha reconocido que desea enfrentar al Real Madrid en esa competición, un duelo que todavía no ha vivido. Yamal ha descrito al Bayern de Múnich y al Paris Saint-Germain como equipos que imponen una exigencia física constante. “Son equipos que, si te desconcentras un segundo, te hacen daño”, ha señalado sobre rivales que obligan a sostener la atención durante los 90 minutos.

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Fotografía del pasado 31 de agosto, en la que puede verse al futbolista del Barcelona Lamine Yamal celebrando un gol en el partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano. EFE/ Quique García

El azulgrana ha definido a Messi como “el mejor jugador de la historia” y ha asociado a Neymar con sus primeros años como aficionado. “Yo siempre intento ser feliz y Neymar era la felicidad, era toda mi infancia viendo vídeos de goles y regates suyos”, ha recordado.

Yamal también ha rechazado la valoración de un futbolista a partir de goles y asistencias. Ha citado a Mesut Özil como ejemplo de un mediapunta capaz de influir en un partido sin alcanzar grandes registros anotadores. “El fútbol no es el que mete el gol, es toda la jugada desde que sale del portero”, ha afirmado. Para él, marcar forma parte de las estadísticas, mientras que su mayor frustración aparece cuando no puede intervenir en el juego o disfrutar del partido.

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Esa mirada también se ha reflejado en su entendimiento con sus compañeros del Barcelona. Ha explicado que conversa con Fermín López, Eric García y Jules Koundé para coordinar desmarques y movimientos. Ha dicho que prefiere que el compañero aparezca por dentro, una acción que puede dejarlo libre o arrastrar a un rival fuera de posición.

Los consejos que cambiaron su mentalidad

El atacante ha recordado una charla con Álvaro Morata antes de un España-Brasil de 2024, cuando tenía 16 años. El entonces capitán de la selección lo ha apartado antes del partido para transmitirle confianza. “Sé que eres el mejor jugador del mundo en este momento, solo te falta tener confianza en ti mismo y demostrarlo”, le ha dicho Morata, según ha relatado Yamal.

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El delantero ha situado ese momento como un punto de inflexión. “A partir de ahí, entendí que ya podía demostrarlo. Es a partir de ese momento que todo empezó a ir en ascenso”, ha explicado. También ha destacado una intervención de Sergio Busquets, después de que haya pasado tres semanas apartado de la selección por “algunas tonterías como niños”.

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

Durante un entrenamiento del Barcelona, el centrocampista le ha pedido explicaciones y le ha remarcado que debía cuidar su comportamiento fuera del campo, más allá de sus condiciones como jugador. “Desde ese momento, cambié todo en mi vida y me dediqué completamente al fútbol. Dejé de salir. Entrenaba, jugaba, descansaba, iba a ver a mi madre y luego continuaba”, ha relatado. Su conclusión ha sido directa: “Dediqué mi vida por completo a: fútbol, fútbol y fútbol”.

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