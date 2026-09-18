Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

¡Empieza la Copa Davis! Perú inicia su participación en la ‘Copa del Mundo del tenis’ ante Paraguay por un lugar en los Qualifiers. En la primera jornada, Ignacio Buse se medirá ante Hernando Escurra; mientras que Juan Pablo Varillas disputará un atractivo duelo frente a Daniel Vallejo.

Pese a la mejor ubicación de Gonzalo Bueno en el ranking ATP, Horna se decantó por elegir a Juan Pablo Varillas como singlista #2.

Merino , ubicado en el puesto 221 de la clasificación de dobles, y Huertas del Pino , en el 234, completan la delegación. Ambos estarán disponibles para el encuentro por parejas y también podrían ser considerados según las decisiones del capitán.

Buse llega como la primera raqueta peruana y ocupa el puesto 35 del ranking ATP. Bueno figura en la casilla 172, mientras que Varillas aparece en el lugar 190. Los tres integran el grupo de representantes nacionales situados entre los 200 mejores del mundo.

Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino para enfrentar a Paraguay. La nómina combina a las principales raquetas nacionales de individuales con dos especialistas para el punto de dobles.

Paulo Carvallo reconoció que Perú parte como favorito en la serie de Copa Davis ante Paraguay , aunque sostuvo que la diferencia de posiciones en el ranking mundial no garantiza el resultado en una competencia por equipos. El capitán ‘ guaraní ’ anticipó una eliminatoria disputada en Lima, donde su selección contará con Daniel Vallejo como primera raqueta y definirá recién este jueves 17 el resto de su alineación.

08:15 hs

Daniel Vallejo, la principal arma paraguaya

Daniel Vallejo, de 22 años, es el gran protagonista del tenis paraguayo en 2026. El paraguayo es la principal amenaza para Perú en la serie de Copa Davis que se disputa este viernes y sábado en el Jockey Club del Perú, en Lima.

Vallejo cerró 2025 dentro del top 150 del ranking ATP tras alcanzar la final del Challenger 125 de Costa do Sauípe y ganar el Challenger 75 de Guayaquil. Desde entonces, su progresión fue constante: en febrero llegó al puesto 101 y en mayo escaló al 84 luego de un buen desempeño en el Masters 1000 de Madrid.

El ascenso continuó en las semanas siguientes. Después del Masters de Madrid llegó al puesto 70 tras alcanzar la final del Challenger 175 de Valencia, y el 15 de septiembre se ubicó en el 58, su mejor marca histórica, luego de su participación en el US Open.

Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Crédito: Instagram Daniel Vallejo.

Con ese salto, Vallejo rompió una sequía de dos décadas sin tenistas paraguayos entre los cien mejores del mundo. Antes de él, solo Víctor Pecci, noveno en 1980, y Ramón Delgado, 52 en 1999, habían alcanzado ese nivel.