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Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas salen en representación de la ‘bicolor’ en la primera jornada de competencia sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club

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08:15 hsHoy

¡Empieza la Copa Davis! Perú inicia su participación en la ‘Copa del Mundo del tenis’ ante Paraguay por un lugar en los Qualifiers. En la primera jornada, Ignacio Buse se medirá ante Hernando Escurra; mientras que Juan Pablo Varillas disputará un atractivo duelo frente a Daniel Vallejo.

08:15 hsHoy

El equipo peruano

Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino para enfrentar a Paraguay. La nómina combina a las principales raquetas nacionales de individuales con dos especialistas para el punto de dobles.

Buse llega como la primera raqueta peruana y ocupa el puesto 35 del ranking ATP. Bueno figura en la casilla 172, mientras que Varillas aparece en el lugar 190. Los tres integran el grupo de representantes nacionales situados entre los 200 mejores del mundo.

Merino, ubicado en el puesto 221 de la clasificación de dobles, y Huertas del Pino, en el 234, completan la delegación. Ambos estarán disponibles para el encuentro por parejas y también podrían ser considerados según las decisiones del capitán.

Pese a la mejor ubicación de Gonzalo Bueno en el ranking ATP, Horna se decantó por elegir a Juan Pablo Varillas como singlista #2.

La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.
La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.
08:15 hsHoy

Paulo Carvallo, capitán de Paraguay en Copa Davis, admite favoritismo de Perú, pero advierte: “El ranking pasa a segundo plano”

El entrenador del cuarteto ‘guaraní’ se refirió al auspicioso presente del tenis nacional con Ignacio Buse a la cabeza, pero no descartó que sus dirigidos den la sorpresa en Lima

El entrenador y capitán del equipo paraguayo de tenis, Paulo Carvallo, atendió a los medios de comunicación a escasos días del inicio de la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: X Willax Deportes.

Paulo Carvallo reconoció que Perú parte como favorito en la serie de Copa Davis ante Paraguay, aunque sostuvo que la diferencia de posiciones en el ranking mundial no garantiza el resultado en una competencia por equipos. El capitán ‘guaraní’ anticipó una eliminatoria disputada en Lima, donde su selección contará con Daniel Vallejo como primera raqueta y definirá recién este jueves 17 el resto de su alineación.

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08:15 hsHoy

Daniel Vallejo, la principal arma paraguaya

Daniel Vallejo, de 22 años, es el gran protagonista del tenis paraguayo en 2026. El paraguayo es la principal amenaza para Perú en la serie de Copa Davis que se disputa este viernes y sábado en el Jockey Club del Perú, en Lima.

Vallejo cerró 2025 dentro del top 150 del ranking ATP tras alcanzar la final del Challenger 125 de Costa do Sauípe y ganar el Challenger 75 de Guayaquil. Desde entonces, su progresión fue constante: en febrero llegó al puesto 101 y en mayo escaló al 84 luego de un buen desempeño en el Masters 1000 de Madrid.

El ascenso continuó en las semanas siguientes. Después del Masters de Madrid llegó al puesto 70 tras alcanzar la final del Challenger 175 de Valencia, y el 15 de septiembre se ubicó en el 58, su mejor marca histórica, luego de su participación en el US Open.

Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse.
Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Crédito: Instagram Daniel Vallejo.

Con ese salto, Vallejo rompió una sequía de dos décadas sin tenistas paraguayos entre los cien mejores del mundo. Antes de él, solo Víctor Pecci, noveno en 1980, y Ramón Delgado, 52 en 1999, habían alcanzado ese nivel.

Entre sus mejores resultados del año figuran la segunda ronda de Roland Garros, su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam, y su papel clave en la victoria de Paraguay por 3-1 sobre Rumania en los ’play-offs’ del Grupo Mundial I de Copa Davis, donde ganó los tres puntos que disputó. Ahora llega a Lima como única raqueta paraguaya dentro del top 100 y especialista en polvo de ladrillo, la misma superficie del Jockey Club, con la ilusión de dar la sorpresa ante un Perú que parte como favorito.

08:15 hsHoy

Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”

‘Dani’ y ‘Nacho’ son los grandes atractivos de esta llave; este 2026 se han instalado en la élite del tenis mundial. El duelo que protagonizarán en Lima promete sacar chispas

Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Crédito: Instagram Daniel Vallejo.
Daniel Vallejo, #58 del mundo, se refiere a su amistad con Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Crédito: Instagram Daniel Vallejo.

Daniel Vallejo destacó el presente de Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis, una eliminatoria que se jugará este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú. El paraguayo reconoció el crecimiento de la primera raqueta nacional y sostuvo que tiene las condiciones para mejorar aún más su ubicación en el ranking ATP.

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08:14 hsHoy

Cruces de Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026

Viernes 18 de septiembre

  • Partido 1: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra
  • Partido 2: Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de septiembre

  • Partido 3: Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara
  • Partido 4: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo
  • Partido 5: Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra
Cruces confirmados de los duelos entre Perú y Paraguay por Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.
Cruces confirmados de los duelos entre Perú y Paraguay por Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.
08:14 hsHoy

Canal TV que transmitirá serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis

La señal de DSports transmitirá la serie entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. Los partidos podrán verse por televisión por cable y también a través de la plataforma de streaming DGO, que cuenta con los derechos de emisión de la competencia.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde su página web. La información incluirá la previa, el desarrollo de cada partido, el resultado de la serie y las declaraciones de los tenistas y capitanes.

DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis.
DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis. Crédito: DSports.
08:14 hsHoy

Horario de inicio de la primera jornada

El primer día de competencia se disputará el viernes 18 de septiembre desde las 16:00 horas de Perú. Ese día se jugarán dos partidos de individuales, que abrirán una serie que no podrá quedar definida antes del sábado, ya que ningún equipo podrá alcanzar los tres puntos necesarios en la fecha inicial.

El inicio también será a las 16:00 horas en Colombia, Ecuador y Panamá. En Miami, Bolivia y Venezuela, los encuentros comenzarán a las 17:00 horas. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la programación arrancará a las 18:00 horas. En España, el comienzo está previsto para las 23:00 horas.

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