Sociedad

Tres adolescentes regresaban de un local bailable y fueron atropellados por un auto: murió una chica de 17 años

El hecho se produjo en La Carlota, Córdoba. Los otros dos jóvenes resultaron heridos. El conductor huyó, pero fue detenido

Policías, bomberos y un vehículo de emergencias permanecen en una carretera delimitada con cinta y conos
El servicio de emergencias llegó a avenida Sabatini y constató la muerte de la adolescente de 17 años. (Prensa Policía de Córdoba)
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Una adolescente de 17 años murió tras ser embestida durante la mañana del domingo en la ciudad de La Carlota, Córdoba. Otros dos jóvenes de 16 años resultaron heridos. El conductor del vehículo huyó del lugar, pero fue detenido horas después.

El hecho ocurrió entre las 6:00 y las 6:30 de hoy en avenida Sabatini al 900. Los tres adolescentes caminaban después de salir de un local bailable, de acuerdo con la información publicada por Cadena 3.

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Un hombre al volante de un Suzuki Alto atropelló a los jóvenes por causas que aún se investigan. Según el parte policial, el conductor se habría retirado del lugar tras el impacto.

Un servicio de emergencias acudió a la avenida Sabatini, pero al llegar, la chica ya había muerto; el servicio solo pudo constatar el fallecimiento. Los otros dos adolescentes recibieron atención inicial en un centro de salud local.

Por la gravedad de las heridas, uno de los heridos fue trasladado a un hospital de Río Cuarto, mientras que ambos permanecían con estado de salud reservado, según informó el medio cordobés.

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Detuvieron a un hombre de 46 años y secuestraron el vehículo

Una calle pavimentada con el texto Amadeo Sabattini pintado, un paso peatonal, una camioneta gris, árboles y carteles publicitarios
La Policía detuvo a un hombre de 46 años, secuestró el Suzuki Alto y caratuló la causa como homicidio culposo.

Más tarde, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 46 años, señalado como el conductor del automóvil. La causa quedó caratulada de manera provisoria como homicidio culposo.

La Policía también secuestró el Suzuki Alto involucrado en el siniestro. El detenido y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, que busca establecer las circunstancias del choque.

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