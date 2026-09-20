Angelina Jolie confiesa que nunca tuvo una conexión como la que tiene con Salma Hayek

Angelina Jolie y Salma Hayek destacaron que se conocieron en una etapa avanzada de sus vidas y que comparten experiencias similares (Redes sociales/REUTERS)

Guardar

Angelina Jolie y Salma Hayek cultivan una amistad que ambas describen como poco frecuente a esta altura de sus vidas. Las actrices, que volvieron a coincidir en el rodaje de Without Blood, hablaron sobre el vínculo que las une.

Hayek, de 60 años, protagoniza la película junto a Demián Bichir. Jolie, de 51, adaptó y dirigió la película, basada en la novela homónima de 2002 escrita por Alessandro Baricco. El filme se estrena actualmente en salas de cine.

PUBLICIDAD

“Amo su mente y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te entiende, te sientes segura y puedes ser quien eres en cualquier circunstancia”, expresó Hayek sobre las conversaciones que mantuvo con Jolie durante el rodaje, a las que calificó de “deliciosas” y “muy orgánicas”.

La ganadora del Oscar, por su parte, remarcó el momento en el que se cruzaron sus caminos.

“Creo que es lindo que nos conocimos en esta etapa más avanzada de nuestra vida”, dijo la estrella de cine, quien también compartió elenco con Hayek en Eternals, película de 2021 del Universo Cinematográfico de Marvel.

PUBLICIDAD

Hayek contó que durante el rodaje en Italia mantuvo con Jolie conversaciones intensas que pasaban del llanto a la risa (Redes sociales)

“Porque pasamos por cosas muy similares, vivimos cosas distintas, y de alguna manera llegamos, como mujeres mayores, a un lugar muy parecido”.

Hayek respondió con humor a esa reflexión: “Aunque yo sea mucho mayor que ella, por cierto”. Jolie, madre de seis hijos, replicó entre risas: “¡No tan mayor!”.

La directora de Without Blood fue más allá al valorar el lazo que construyó con su colega. “Para apreciar esa amistad, ese vínculo y ese entendimiento, no tuve ese tipo de conexión en mi vida”, afirmó Jolie en declaraciones recogidas por People.

Hayek coincidió con esa apreciación y vinculó la dificultad de encontrar ese tipo de conexión con el tema central de la película que protagoniza.

“Es difícil encontrar esa conexión. Y creo que de eso también se trata parte de la película, de lo difícil que es comunicarse, conectar”, sostuvo la intérprete mexicana, madre de una hija.

PUBLICIDAD

En Without Blood, los personajes de Hayek y Bichir se enfrentan por un acto de violencia ocurrido en el marco de una guerra sin especificar, y discuten sus consecuencias décadas después.

Las actrices coincidieron por primera vez en "Eternals" (2021), antes de reencontrarse en "Without Blood" (REUTERS/Henry Nicholls)

Ese contenido derivó en charlas intensas entre la actriz y su directora durante el rodaje en Italia. “A veces empezábamos a gritarnos apasionadamente”, recordó Hayek al describir su dinámica con Jolie.

Y continuó en su declaración: “Después empiezo a llorar y ella me abraza, y después nos reímos sin parar. Y desde afuera, podía ver que la gente decía, ‘¿qué está pasando?’”.

“Puedo decir lo que sea. Ella nunca se ofende porque viene de mí”, agregó la actriz.

“Y hablamos de temas, y después empezamos a llorar porque nos conmovemos, no porque nos hicimos llorar una a la otra... Y después decimos alguna estupidez y nos morimos de risa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Durante la premiere de Without Blood en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024, Salma Hayek contó que se encontraba dirigiendo un nuevo proyecto en el que volvería a trabajar con Angelina Jolie, esta vez en un rol de producción.

En cuanto al film, su estreno comercial en cines está programado para este año.

Angelina Jolie y Salma Hayek describieron su amistad como un vínculo poco frecuente que consolidaron durante el rodaje de la película (Redes sociales)

El proyecto ambiental de Angelina Jolie

En otra faceta de su vida, Jolie mantiene desde hace más de dos décadas un vínculo con Camboya, país donde adoptó a su hijo Maddox en 2002, un año después de rodar allí Lara Croft: Tomb Raider.

La artista de Hollywood compró una propiedad de 38 hectáreas en la provincia de Battambang, cerca de Samlaut, y comenzó a destinar fondos a iniciativas sociales y ambientales.

PUBLICIDAD

En 2003 creó una organización que en sus inicios se dedicó a retirar minas terrestres de zonas rurales afectadas por décadas de conflicto armado.

Con el tiempo, la entidad, bautizada Fundación Maddox en referencia a su hijo, amplió su tarea hacia la protección forestal, la atención sanitaria, la educación y el desarrollo económico local.

“Una vez que el terreno estuvo seguro, el trabajo adquirió una nueva dimensión”, explicó Jolie sobre el crecimiento de la organización, que define hoy como una entidad dirigida íntegramente por población local.

Desde 2006, la fundación protege el Área de Uso Múltiple de Samlaut, una zona forestal de 60.994 hectáreas distribuida entre Battambang y Pailin, en coordinación con autoridades gubernamentales y comunidades de la región. El trabajo incluye patrullas, reforestación, educación ambiental y resguardo de la fauna.

PUBLICIDAD