Martín Guzmán dio 3 consejos para reformar al FMI y dijo que en la Argentina “hay una mishiadura importante”

Guardar

El exministro de Economía Martín Guzmán escribió junto a Joseph Stiglitz, su mentor académico y premio Nobel de Economía 2001, un artículo en Project Syndicate, un portal de opinión internacional, con tres consejos para “rediseñar” al FMI a partir de tres ejes: 1) revisar sus criterios de “condicionalidad”, 2) no limitarse sus programas a un “escenario base”, sino prever “contingencias” y ser más sensible a la preservación de la democracia, y 3) asegurar que los programas tengan un sustento político que trascienda al gobierno que los suscribe.

Este domingo, entrevistado en radio Splendid, Guzmán dijo que el presidente Javier Milei hizo bien al asumir en priorizar la lucha contra la inflación. “Haber puesto a la inflación como principal preocupación de la política macro en diciembre de 2023 está bien, es lo que había que hacer. Sí o sí tenía que haber un ordenamiento de las cuentas públicas, si no, era imposible bajar la inflación”, señaló quien renunció al Palacio de Hacienda el 2 de julio de 2022, mientras la vicepresidente Cristina Kirchner encabezaba un acto en Ensenada (días después se informó que la inflación de junio había sido del 5,3%, anualizada de 86%).

PUBLICIDAD

Pero si bien la inflación se redujo “significativamente”, reconoció Guzmán, la forma en que se la atacó generó desequilibrio en la producción. “Está muy mal la actividad urbana. Cuando se ve el crecimiento es porque lo impulsan el agro, la minería y la energía, la industria financiera, pero eso no crea empleo”, observó, y amén de citar datos recientes de la fuerte caída (en julio) de la industria y la construcción. Eso, dijo, afecta la “sostenibilidad del esquema económico y fiscal, pues la caída de la actividad urbana está generando una caída real en la recaudación, con lo cual al gobierno le cuesta mantener el superávit fiscal. “Es un problema serio”, señaló.

El combo de la morosidad

El exministro señaló además que la caída de los ingresos de la gente y “tasas de interés que se fueron a cualquier lado” llevó a niveles de morosidad récord. “Se celebra la caída de la inflación pero la situación de los ingresos es bien complicada, subrayó, amén de recordar que “hace muy poco” Milei anticipó un boom de consumo y recuperación de actividad. “Y uno decía ¿de dónde? Porque para que aumente el consumo tiene que aumentar el ingreso de la gente o la disponibilidad para gastar y eso viene de aumentar el salario o aumentar el crédito. Debería aumentar la inversión privada pero ¿quién va a invertir en áreas urbanas si no se vende?”, planteó Guzmán.

PUBLICIDAD

Guzmán junto a su mentor académico, el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz

Y a continuación describió una suerte de trampa sin salida. “Que aumente la inversión en energía, señaló, “no va a redundar en un aumento inmediato de la demanda por el trabajo y el salario. Del lado de la inversión difícil que veamos un aumento del salario real. ¿Por qué habría de aumentar el crédito en una economía donde tenés récord de morosidad de las personas? Tampoco la veo por ahí”.

Si bien reconoció que Economía “empezó a hacer otras cosas” (como el intento de movilizar el crédito hipotecario), las mismas no tienen “carácter macroeconómico”.

“Esto no va a andar solo por un impulso privado. Lo que podría cambiar la situación de la actividad urbana es que en primer lugar el Estado le de un impulso, pero para que el Estado pueda invertir más hay que contar con recursos para que no aumente el déficit y eso es complicado porque se tendrían que meter con temas impositivos que ha sido una bandera de este gobierno”.

PUBLICIDAD

El título y la bajada del artículo de Guamán y Stiglitz sobre cómo reformar el FMI

Según Guzmán, el gobierno sobreestimó la velocidad en la que iba a bajar la inflación y subestimó el impacto sobre la actividad económica. “La forma en la que se hizo el ajuste, donde le bajas el impuesto a los que mayor capacidad contributiva tienen en Argentina y recortas gastos claves en inversión pública genera lo que estamos viendo ahora”, marcó. “El haber apuntado al tipo de cambio como un ancla para atacar la inflación; hay sectores a los que eso les afectó al mismo tiempo que se les caía la demanda”.

La combinación de política económica, enfatizó “ha sido muy, muy maña para los sectores que más empleo generan en la Argentina”. Además, matizó, “no es que siempre hay que tener superávit o déficit, hay que tener sostenibilidad fiscal. Se tuvo en el peronismo en cierto momento, durante el gobierno de Kirchner, después se perdió y no pudimos ni siquiera establecer el camino hacia eso de forma firme en el gobierno del que fui parte”. En la pandemia, se justificó, “sí o sí tenías que aumentar el déficit, no había manera”.

PUBLICIDAD

Cómo reactivar la economía

En cuanto a la situación actual dijo que para reactivar la economía y mejorar la productividad “va a hacer falta aumentar la inversión pública de capital” en un quantum que estimó medio y un punto del PBI, pero sin aumentar el déficit. Los periodistas del programa No Vale Arrugar le preguntaron cómo sería eso posible. Guzmán mencionó que hay sectores que están muy “y se les han bajado los impuestos”.

Al gobierno en cambio, prosiguió, le conviene hablar de “riesgo kuka”, pero hay un temor del mercado “de que la gente no se banque esto. Y si no se banca esto, no queda claro cómo se reordena. El riesgo real es que no se sostenga social y políticamente el actual esquema oficial. Según Guzmán, el gobierno “tortura los datos” para decir lo que dice, “pero hay estancamiento en varios sectores y una caída q está teniendo consecuencias sobre la demanda y el consumo. Hay una mishiadura importante”.

PUBLICIDAD

También consideró “importante” la elección legislativa del 3 de noviembre en EE.UU. “porque hoy hay una dependencia importante del apoyo del Tesoro de EEUU con el Banco Central. En el mercado está instalada la percepción que detrás de la estabilidad cambiaria está EE.UU. Si la cosa el año que viene fuese como ahora tendría más visos de estabilidad la situación cambiaria, pero si la situación fuese diferente estaríamos en otro escenario”.

Además, el exministro cuestionó las facilidades fiscales que el gobierno dio a través del RIGI y dijo que muchas de las inversiones que se están haciendo bajo ese esquema “hubieran ocurrido igual, son sectores con nivel de productividad muy alto”, pero que “no derraman, porque para que derrame tiene que haber un programa de industrialización”. En cambio el RIGI, subrayó, “es anti industrial para la Argentina, es una pena, debilita al Estado”.

PUBLICIDAD

También explicó la morosidad financiera como consecuencia de una combinación de dos factores “fatales”: cayeron los ingresos reales y “se desestructuraron” las tasas de interés.

“Las tasas de interés para las personas que toman de un banco, 66% más o menos. Las billeteras virtuales es cualquier cosa arriba de 100%. Esa combinación es fatal. Las tasas se desestructuraron mucho en el 2025. Todo esto repercutió en todas las tasas a las que la gente tomó crédito. Ahí se armó un zafarrancho importante. La gente entonces entra en una bola de nieve porque te vence la deuda, no la podés pagar, la refinanciás a una tasa mucho más alta y menos chance de pagarla y así es como fue subiendo la mora. En cuanto a la posible solución, Guzmán dijo no verla “por el lado de limitar el crédito”, pero sí aconsejó “una política que mire las tasas y que implemente ciertas regulaciones. La usura tiene que estar prohibida. Está prohibida, llo que pasa es que hay que definirla en términos prácticos, no puede un banco cobrarle 66% de interés a una persona en una economía donde la inflación es 30%. Es un disparate. Y no pueden las billeteras actuar como intermediarios financieros y no ser reguladas como tal y cobrar tasas de 200%. Eso no debería ser posible en ningún lado”. Sin embargo, acotó, “al Banco Central lo único que parece importarle es la estabilidad bancaria”. Es un tema, concluyó, “en el cual el Estado tiene que tener un rol, solo no se va a resolver”.

PUBLICIDAD