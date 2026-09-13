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Top, pantalón y una espalda protagonista: el look total white que lució Juana Viale en su almuerzo dominical

La conductora inició el programa de El Trece con un diseño de Evangelina Bomparola y explicó ante las cámaras los detalles de su vestuario

Con un peinado recogido y outfit total-white, Juana Viale sorprendió con un nuevo diseño de Evangelina Bombarola frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)
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Los domingos, la pantalla chica se transforma en un espacio donde la televisión, la moda y la gastronomía se entrelazan. Así lo logra Juana Viale en cada emisión de Almorzando con Juana (El Trece). Con cada entrada al estudio, la nieta de Mirtha Legrand suele compartir con la audiencia los detalles del vestuario elegido para la ocasión y, en esta oportunidad, volvió a detenerse en su look antes de comenzar el almuerzo con sus invitados. Una vez más, lució un conjunto que acaparó la atención de su audiencia.

Con el carisma que la acompaña en cada inicio de programa, Juana saludó a quienes estaban del otro lado de la pantalla. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Un domingo más de este septiembre que ya se acerca la primavera. Ya empezamos a percibir. Esto no es resfrío, esto es alergia del polen, en verdad. Alegría, alegría”, expresó la conductora, mientras avanzaba por el estudio y se preparaba para presentar la ropa que había elegido para la jornada.

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Después, se detuvo en los detalles de la propuesta de Evangelina Bomparola. “Esto es un conjunto de pantalón y top blanco en satén que es muy hermosísimo”, describió Juana. Mientras la cámara registraba la prenda, señaló algunos de los recursos que componían el diseño: “Miren lo que son estos pliegues, estas espalditas rayadas, toda esa espalda, de la señora Evangelina Bomparola”. El conjunto estaba compuesto por un top blanco sujeto al cuello, con una caída amplia sobre el torso, y un pantalón del mismo tono que acompañaba la silueta. En la imagen compartida del look, Juana aparece de pie en el estudio, con las manos apoyadas sobre la cintura y una pierna ligeramente adelantada.

La conductora comenzó el almuerzo de El Trece con un conjunto de Evangelina Bomparola, un recogido bajo de Juan Fojo y un maquillaje de Cris Sepúlveda.
La conductora comenzó el almuerzo de El Trece con un conjunto de Evangelina Bomparola, un recogido bajo de Juan Fojo y un maquillaje de Cris Sepúlveda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora también aprovechó el momento para mencionar el trabajo de la diseñadora y la propuesta de temporada. “Pueden ver todas las cosas que tiene, que tiene unas cosas muy lindas con la temporada, con muchos colores, muy lindo”, continuó.

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Como ocurre habitualmente en sus presentaciones, Juana no dejó afuera a los integrantes de su equipo de estilismo. “Y me peinó Juan, que me hizo un recogido bajo y me maquilló Cris Sepúlveda, que por supuesto, un delineado divino que me hizo medio gatesco”, explicó, entre las dificultades propias del relato en vivo y sus comentarios sobre el resultado final.

A diferencia de este domingo, la semana pasada Juana había elegido para salir al aire una prenda de uno de sus diseñadores habituales: Gino Bogani. Como ocurre durante los primeros programas de cada mes, la conductora inició aquella emisión haciendo referencia a la elección del diseñador y compartió una anécdota del detrás de escena. “Salí con un caramelo ácido en la boca”, bromeó entre risas antes de presentar el vestido que llevaba puesto.

La conductora sigue reemplazando a su abuela durante su internación (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Primer domingo de septiembre, por supuesto, ¿por qué? Porque tengo puesto un Bogani, como todos los primeros de mes”, anunció con entusiasmo. El vestido había sido confeccionado en crep de chine estampado al bies, una técnica que consiste en cortar la tela en diagonal para lograr una pieza envolvente. El diseño tenía un lazo turquesa y un broche que, según explicó Juana, reproducía el mismo motivo presente en el estampado de la prenda.

“Muy lindo, es un Gino Bogani auténtico, veraniego para esta ola polar que estamos viviendo. Miren qué bonito...”, comentó la conductora mientras mostraba el vestido frente a las cámaras. Además, la elección también se completaba con detalles de maquillaje y peinado pensados para acompañar el tono turquesa del lazo. “Me peinó Juan Fojo y me hizo una cola. Y me maquilló Cris Sepúlveda con este delineado debajo, turquesita para acompañar mi lazo turquesa”, explicó Juana en aquella oportunidad.

De esa manera, entre la presentación de sus looks, los comentarios sobre las prendas y los imprevistos propios de una emisión en vivo, la conductora volvió a convertir la apertura de Almorzando con Juana en un momento dedicado a mostrar el vestuario y los detalles que acompañan cada domingo frente a las cámaras.

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