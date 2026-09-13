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Los gestos de Haaland con Enzo Fernández tras el clásico de Manchester que el City le ganó al United: el fraternal abrazo

El noruego celebró con el volante argentino el triunfo por 1-0 en Old Trafford

El noruego celebró con el volante argentino
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Erling Haaland tuvo un par de gestos amistosos con Enzo Fernández tras la victoria del Manchester City sobre el Manchester United en el clásico de la ciudad, disputado en Old Trafford, por la cuarta fecha de la Premier League.

Apenas terminó el encuentro, el delantero noruego se acercó al mediocampista argentino y lo abrazó en medio de los festejos del plantel por el triunfo por 1-0. Minutos después, Haaland también animó a Fernández a celebrar frente a la hinchada del club, presente en las tribunas del estadio.

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El City se impuso pese a jugar más de una hora con un hombre menos, tras la expulsión de Phil Foden a los 23 minutos. Haaland marcó el único gol del partido a los 60 minutos, en una jugada en la que Enzo Fernández, posicionado como delantero, liberó espacio para la llegada del noruego sin necesidad de tocar la pelota. De todos modos, la jugada necesitó ser revisada por el VAR para ser convalidada, ya que el ex River Plate intentó cabecear en fuera de juego, pero al no tocar el esférico la acción fue considerada legal por los jueces.

El abrazo de Enzo Fernández y Haaland (REUTERS/Scott Heppell)
El abrazo de Enzo Fernández y Haaland (REUTERS/Scott Heppell)

“Normalmente no me suelo quedar en fuera de juego. Miré al míster, me hizo el gesto del pulgar hacia arriba, así que supe que era gol y me preparé para ir a celebrarlo”, explicó el noruego en declaraciones recogidas por el sitio oficial del Manchester City.

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“Por mi parte, tengo que estar ahí para la ocasión y preparado para ejecutar. Y en el equipo necesitamos luchadores, de los cuales tenemos de sobra; basta con mirar nuestro centro del campo. Si hay algo que les gusta hacer, es luchar”, sumó.

Los gestos de esta jornada se dieron pocos días después de que el propio Fernández se refiriera públicamente a su relación con Haaland. El 9 de septiembre, tras asistir al noruego en la victoria 2-0 ante Porto por la Champions League, el mediocampista lo había definido como “un animal” y “una bestia” del gol.

“Sabemos la calidad de Erling, lo que genera en los rivales que esté presente en el área; y es una bestia. Lo que le tirás puede hacer un gol. Así que lo buscaré cada partido que juguemos juntos, porque es un animal, una bestia del gol”, había declarado Fernández en esa oportunidad.

En aquella misma rueda de declaraciones, el ex Chelsea también había destacado el trato recibido por parte de su compañero desde su llegada al plantel: “También es una persona increíble. Me recibió muy bien y me ayudó”.

El abrazo y el festejo compartido con la hinchada llegaron después de una actuación en la que Fernández volvió a tener incidencia directa en un gol de Haaland, como ya había ocurrido ante Porto y ante Coventry en sus primeros partidos con la camiseta celeste. El mediocampista, además, estrelló un remate en el palo ocho minutos después del gol noruego y protagonizó un cruce con Harry Maguire antes de ser reemplazado a los 80 minutos.

El resultado le permitió al City sostener el arranque perfecto en la Premier League, con cuatro victorias en cuatro partidos, mientras que el United cayó a la decimotercera posición tras sufrir su primera derrota en el certamen.

*El resumen de la victoria del City sobre el United en el clásico de Manchester

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