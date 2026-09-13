El Salvador

Fuerza Armada capturó a dos “homeboys” de la MS-13 que borraron sus tatuajes para evitar controles en El Salvador

El operativo fue conjunto entre la Fuerza Armada y la PNC en Quezaltepeque, La Libertad Norte; uno de los capturados tiene antecedentes por homicidio

Vista posterior del torso de dos personas con camisetas oscuras que tienen las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda.
Dos individuos permanecen de pie con las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos hombres identificados por las autoridades como integrantes de estructuras criminales que operan en El Salvador fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío La Lava, cantón Primavera, Quezaltepeque, La Libertad Norte. Uno de ellos posee antecedentes por homicidio, según la información oficial, ambos habían intentado evitar los controles policiales tras borrarse tatuajes vinculados con la pandilla.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Alexander Ramírez Ramos, conocido como “Maicillo”, “Sleyer” o “Chino”, y Obed Isaí Cortez González, alias “Keita” o “Kinfly”. De acuerdo con las autoridades, los dos son homeboys de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

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Ramírez Ramos registra antecedentes por homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que habría intentado eliminar los tatuajes alusivos a la estructura criminal, una práctica que buscan detectar durante los patrullajes y verificaciones de identidad.

Un operativo conjunto entre la Fuerza Armada de El Salvador y la PNC detuvo a dos presuntos integrantes de la MS-13 en Quezaltepeque, La Libertad Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)
Un operativo conjunto entre la Fuerza Armada de El Salvador y la PNC detuvo a dos presuntos integrantes de la MS-13 en Quezaltepeque, La Libertad Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

Cortez González, por su parte, tiene antecedentes por extorsión, según el reporte divulgado tras su localización. Ambos fueron entregados a la PNC, institución que deberá continuar con las diligencias correspondientes antes de que el caso sea remitido a la Fiscalía General de la República.

Los detenidos podrían enfrentar cadena perpetua por terrorismo

La pertenencia a organizaciones terroristas figura entre los delitos que pueden derivar en la imposición de cadena perpetua en El Salvador, siempre que un tribunal establezca la responsabilidad penal de los imputados. Las pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha, son consideradas estructuras terroristas por la legislación salvadoreña.

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La pena perpetua entró en vigor el 3 de abril de 2026, después de una reforma al artículo 27 de la Constitución y de cambios en el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y otras normas. El nuevo texto constitucional establece que esta sanción puede aplicarse a homicidas, violadores y terroristas.

Las reformas incluyeron la pertenencia a organizaciones terroristas dentro de los delitos sujetos a este marco penal. También contemplan penas para quienes dirijan, financien, colaboren o participen en estructuras criminales calificadas como terroristas por las autoridades.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Pedro Alexander Ramírez Ramos y Obed Isaí Cortez González, a quienes señalan como homeboys de la Mara Salvatrucha. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)
Las autoridades identificaron a los detenidos como Pedro Alexander Ramírez Ramos y Obed Isaí Cortez González, a quienes señalan como homeboys de la Mara Salvatrucha. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

En el caso de Pedro Alexander Ramírez Ramos, las autoridades reportaron antecedentes por homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. Obed Isaí Cortez González, en tanto, registra antecedentes por extorsión. La información oficial los identifica como miembros de la MS-13.

Para que una pena de cadena perpetua sea impuesta, la Fiscalía General de la República debe presentar el requerimiento respectivo y sostener la acusación con pruebas ante un juez. La defensa tiene derecho a controvertir los señalamientos y el tribunal debe valorar los elementos del expediente antes de emitir una sentencia.

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