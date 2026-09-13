Honduras

Visperas de independencia: Entre música, banderas y orgullo familiar niños protagonizan los desfiles patrios por los 205 años de independencia

Con uniformes impecables, bandas de guerra, palillonas, pomponeras y el acompañamiento de sus familias, estudiantes de educación primaria desfila hoy con una muestra de civismo en distintos puntos de Honduras

Los padres y familiares acompañaron a los estudiantes de primaria durante los desfiles patrios y siguieron su recorrido desde los costados de las calles.(cortesía)
Los niños de primaria mostraron en los desfiles de Tegucigalpa el trabajo de semanas de preparación para las fiestas patrias de Honduras. (cortesía)
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Los estudiantes de primaria de Tegucigalpa en visperas de la independencia de Honduras desfilan hoy las calles de la capital que cada año reúne a las comunidades educativas en torno a las celebraciones de independencia. Los pequeños lucieron sus uniformes y recorren los sectores asignados al ritmo de las bandas de sus instituciones, mostrando la preparación de semanas previas a la fecha.

En Tegucigalpa, los desfiles infantiles se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad, donde miles de personas se concentraron parte de las actividades, con estudiantes acompañados por docentes y familiares.

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Padres y familiares se ubicaron a los costados de las calles para acompañar a los menores durante el recorrido. Para muchos, la participación de sus hijos constituye uno de los momentos más especiales de las celebraciones patrias, en particular cuando se trata de niños que viven con particular emoción sus primeros años en estas actividades cívicas.

Las cámaras de los teléfonos celulares se convirtieron en protagonistas entre el público. Cada presentación, saludo, paso de los pelotones y participación de las bandas fue motivo para que los familiares tomaran fotografías y videos con los que guardar recuerdos escolares y familiares.

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“Las bandas escolares fueron uno de los principales atractivos para los presentes: sus interpretaciones marcaron el ritmo de las distintas delegaciones y se mezclaron con los aplausos de familiares y espectadores concentrados en los puntos establecidos para observar los desfiles.”

Protagonismo de las familias

A diferencia de los desfiles protagonizados por estudiantes de mayor edad, las actividades de primaria tienen una característica particular: el acompañamiento cercano de los padres de familia. La presencia de los adultos no se limita a observar el recorrido, sino que forma parte de la experiencia de los menores, quienes durante todo el trayecto buscan entre el público a sus familiares.

Durante los recorridos, los adultos permanecieron atentos a cada momento de la participación de sus hijos. Algunos siguieron el desfile durante parte del trayecto; otros esperaron en puntos específicos para fotografiar a los menores y celebrar su paso.

El entusiasmo de los familiares se hizo evidente en los aplausos y las muestras de apoyo dirigidas a los estudiantes. Para los niños, contar con padres y seres queridos a lo largo del recorrido convierte el desfile en una experiencia más significativa y cercana.

Azucena Rosales, madre de familia relato que para ella “Los desfiles de primaria son un tradición en su familia y disfruta acompañar en esta ocasión a sus nietos, ya que es algo que su mamá le inculcó”

Los padres y familiares acompañaron a los estudiantes de primaria durante los desfiles patrios y siguieron su recorrido desde los costados de las calles.(cortesía)
Los niños de primaria mostraron en los desfiles de Tegucigalpa el trabajo de semanas de preparación para las fiestas patrias de Honduras. (cortesía)

Visperas de independencia

Pese a la brevedad de los recorridos, las delegaciones escolares avanzaron con entusiasmo y mantuvieron el espíritu cívico que caracteriza las celebraciones de independencia. Los pequeños representaron a sus instituciones ante familiares y ciudadanos que acudieron a presenciar la jornada.

Para los niños, cada tramo recorrido combinó la formación académica con las tradiciones cívicas de septiembre, y les permitió participar desde temprana edad en las celebraciones relacionadas con la historia y los símbolos nacionales.

Los padres y familiares acompañaron a los estudiantes de primaria durante los desfiles patrios y siguieron su recorrido desde los costados de las calles.(cortesía)
Los niños de primaria mostraron en los desfiles de Tegucigalpa el trabajo de semanas de preparación para las fiestas patrias de Honduras. (cortesía)

Las actividades de conmemoración de la independencia nacional continuarán durante los próximos días. Después de la participación de los estudiantes de primaria, llegará el turno de los colegios, que se preparan para llevar sus propias delegaciones a las calles.

De acuerdo con el calendario de actividades, el próximo martes serán los estudiantes de educación media quienes tomarán las calles para rendir homenaje a Honduras mediante sus tradicionales desfiles patrios, en el marco de los 205 años de independencia.

Anibla Trejo, profesor a nivel primario dijo a Infobae que, “La actividad representó para muchos niños la oportunidad de demostrar ante padres y ciudadanos el trabajo de las semanas de preparación para las fiestas patrias.” Cada grupo avanzó con entusiasmo, mientras el público acompañaba con aplausos el paso de los estudiantes.

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