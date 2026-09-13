Sociedad

"Te voy a matar, me tenés podrido": denuncian una violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén con su antecesor

Todo ocurrió en la pequeña localidad de Pilo Lil, cuando el jefe comunal terminó a golpes de puño con el anterior mandatario durante una reunión oficial. Afirman que el hecho quedó grabado en un video que fue entregado a las autoridades

Tres personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa redonda de madera con papeles, frente a una chimenea y una planta
La pelea en Pilo Lil enfrentó al intendente Andrés Avelino Infante con su antecesor Eliseo Díaz durante una mesa de trabajo en Neuquén. (LM Neuquén)
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Un insólito hecho se registró en la última semana en la pequeña localidad de Pilo Lil, al sur de la provincia de Neuquén, después que se conoció una violenta pelea entre el intendente del pueblo y su antecesor. El episodio ocurrió durante una mesa de trabajo en la que también participaban una funcionaria provincial y la esposa del propio jefe comunal, quienes presenciaron la secuencia completa.

Justamente, los involucrados en la pelea fueron el presidente de la Comisión de Fomento de este pueblo, que apenas supera los 200 habitantes, llamado Andrés Avelino Infante, quien presentó una denuncia. Del otro lado estaba Eliseo Díaz, hombre que gobernó este territorio durante 12 años.

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De acuerdo a las versiones que circularon por medios locales, todo habría comenzado cuando, durante la cumbre de trabajo, Infante le habría pedido a Díaz la rendición de cuentas del combustible que utilizó la camioneta de la comuna que el propio ex intendente pidió para mover fardos de pasto.

Un detalle no menor es que las Comisiones de Fomento de esta provincia funcionan como el órgano de gobierno y operan con aportes para el combustible que deben ser rendidos. Esta exigencia habría desatado la furia de Díaz.

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Tres personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa redonda de madera con papeles, frente a una chimenea y una planta
Infante denunció que Eliseo Díaz lo amenazó de muerte en medio de una discusión con gritos, insultos y empujones. (LM Neuquén)

La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del recinto. Hubo gritos, insultos y empujones. Según el testimonio del propio Infante, brindado a LM Neuquén, la reacción inicial de Díaz no dejó margen para el diálogo. “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, relató el jefe comunal.

Infante aseguró que intentó sacar a Díaz del recinto, pero el forcejeo derivó en una situación de mayor peligro. “Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera. Y sigue gritando que me iba a matar”, denunció. La distancia entre ambos, según su testimonio, era inferior a un metro: “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo.

En ese instante, la esposa de Infante, Raquel Fantini, se habría colocado físicamente entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, narró Infante. Y añadió: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

La prueba central que sostiene la versión de Infante es un video grabado en el momento en que la situación se descontroló. La autora de la filmación fue Eliana Rivera, coordinadora regional, quien advirtió a tiempo la gravedad del enfrentamiento y decidió registrarlo. “Gracias a Dios se filmó. Todo está registrado y está puesto como prueba. La fiscalía lo tiene, el ministro de Seguridad lo tiene, yo lo tengo. No lo queremos hacer público porque tiene que actuar la Justicia”, afirmó Infante. Además, señaló que las cámaras de seguridad ubicadas frente al Destacamento de Pilo Lil también habrían captado a Díaz lanzando amenazas incluso después de retirarse del parador.

Alertada por Rivera, la Policía activó el protocolo de intervención. Al lugar concurrió personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. La denuncia fue radicada en el mismo parador, donde se tomó declaración a las dos mujeres presentes. Díaz, que se había dirigido al destacamento para intentar presentar su propia denuncia, fue interceptado en el camino hacia Junín y quedó demorado, siendo trasladado a la comisaría de esa localidad.

Tres personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa redonda de madera con papeles, frente a una chimenea y una planta
Un video grabado por la coordinadora regional Eliana Rivera quedó como prueba central en la Justicia y se sumó a las cámaras de seguridad de Pilo Lil. (LM Neuquén)

El episodio no terminó con la detención. Tres horas después del incidente, ya en su despacho de la Comisión, Infante recibió la visita del hijo mayor de edad de Díaz. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables a ellos”, aseguró el funcionario.

Hasta el momento, Eliseo Díaz no realizó declaraciones públicas. Quien tomó la palabra en nombre de la familia fue su esposa, Belén Griselda Alfonso, quien desmintió de plano la existencia del arma blanca. “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo en diálogo con LM Neuquén. En su versión, fue Infante quien inició la agresión física al tomar a su marido del pecho, y Díaz actuó en defensa propia. Alfonso fue más allá y calificó al actual presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber” y que habría maltratado a pobladores, especialmente a mujeres.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Junín de los Andes de la IV Circunscripción Judicial, que deberá analizar el video grabado por Rivera, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para determinar responsabilidades penales.

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