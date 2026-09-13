Firmas y datos personales para pasar, reclamos por combustible y un supuesto líder señalado: el laberinto detrás de la protesta en La Bethania en la Ciudad de Guatemala

Manifestantes de la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, exigen la renuncia de Bernardo Arévalo como Presidente Constitucional. (Cortesía para Infobae América)

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Desde recolección de firmas y datos personales, hasta supuestos vínculos con partidos políticos de oposición y grupos de pandillas, han salido a luz luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el Anillo Periférico, frente a la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la protesta, los manifestantes, aparentemente liderados por Oswaldo Rocael Villalta López, rechazaban el subsidio que puso precio tope a los combustibles, sino que exigían la eliminación de impuestos, la renuncia del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y refutaban supuestas reformas constitucionales impulsadas por el grupo Poder Ciudadano.

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No obstante, Marlon Bosques, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Bethania, desligó la protesta con las acciones impulsadas por Villalta y afirmó que presentaron denuncias ante el Ministerio Público (MP) por las publicaciones que los vinculan con grupos delincuenciales y políticos.

Las declaraciones las realizó este domingo 13 de septiembre durante una conferencia de prensa, donde aseguró que la manifestación fue convocada por el gremio de “tuctuqueros” (mototaxis) que funcionan en el sector y que se han visto afectados por el incremento a los precios del combustible.

“Nos manifestamos, pero lo hicimos de forma adecuada: Dejamos pasar ambulancias, personas con emergencias y cada media hora abríamos el paso para que pasaran. Sí, nos levantamos, pero por toda la comunidad y sin coerción”, afirmó Bosques.

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Marlon Bosques, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Bethania, ofrece una conferencia de prensa este domingo 13 de septiembre, tras las protestas por el alza a los combustibles.

El directivo del Cocode de La Bethania manifestó su molestia por las vinculaciones que se hizo de la protesta con grupos delincuenciales. “Nos acusan de ladrones, de pandilleros... aquí en el gremio habemos familia, amigos, vecinos, padres que con su trabajo llevan el sostén a sus hogares. No es justo que nos estén difamando”, subrayó.

Se desligan de partidos políticos y anuncian denuncias

“No tenemos ningún vínculo político. Nos plantamos en el Periférico por la desesperación”, afirmó Bosques, quien informó que presentaron denuncias contra páginas de las redes sociales que los relacionaron con políticos o pandillas.

El vecino afirmó que la denuncia se presentó por “delitos cibernéticos” y por “difamación” en contra de las páginas: Vecinos Península Bethania y cercanía, Xela News, Xela Linda, así como contra Bethania y Amparo.

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Vecinos de la colonia La Bethania en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala denunciaron páginas de las redes sociales que, según ellos, los han difamado.

Además, dijo que denunciaron a Villata López por la recolección de firmas, al considerar que se trató de una coacción contra las personas.

No descartan más protestas

Pese a las advertencias del Ministerio de Gobernación, Bosques no descartó más protestas en el Periférico o en otros lugares.

“Si el Gobierno no nos da solución ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar pisotear? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados? En la medida de lo posible y dentro del marco legal, nos vamos a manifestar. Nos tienen que escuchar”, afirmó.

Vecinos y el gremio de mototaxis de la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala no descartaron más protestas por el incremento al precio de los combustibles.

Según dijo, aún no no tienen definido cuándo o dónde podrían realizar las manifestaciones y advirtió que lo harán cuando el gremio de los mototaxis del sector lo decida, porque no están vinculados con ningún grupo político u organización como 48 Cantones de Totonicapán o con las autoridades indígenas.

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Al mismo tiempo lamentó el fallecimiento de agentes de la Policía Nacional Civil que fueron víctimas de acciones de manifestantes en Zacapa.

¿Quién es Villalta López y la recolección de firmas?

Durante las protestas en La Bethania, medios de comunicación y afectados, captaron el momento cuando los grupos de manifestantes exigían firma y datos personales en hojas en blanco para pasar por el sector sin esperar 40 minutos o una hora.

Marlon Bosques, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Bethania en la Ciudad de Guatemala, se desligó de la petición de firmas y aseguró que se cometió el delito de coacción. (Canal Antigua)

Según indicaban, estas firmas se estaban recolectando para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pero grupos denunciaron que serían utilizadas para afiliar a las personas a grupos políticos.

Estas hojas en blanco eran distribuidas por Villalta López, quien, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC) obtenidos por Prensa Libre, cuenta con seis antecedentes correspondientes al período de 1999 a 2011, relacionados con hurto agravado, responsabilidad de conductores, robo, circulación de moneda falsa y agresión a la autoridad bajo efectos de licor.

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Oswaldo Rocael Villalta López es captado durante las protestas en la colonia La Bethania en Ciudad de Guatemala, cuando exigía firmas para dejar pasar a los pilotos que estaban detenidos en una protesta.

El supuesto líder de las manifestaciones en La Bethania, también habría encabezado las protestas en 2022 contra Consuelo Porras y en marzo de 2025, fecha en la que reconoció haber apoyado abiertamente a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y antes a la agrupación Partido Republicano (PR), según declaraciones a Prensa Libre.

Además, durante la administración de Otto Pérez Molina tuvo contrataciones temporales en el Archivo General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), dependencia del Ministerio de Comunicaciones.