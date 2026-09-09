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‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

El primer avance presenta a Jimmy Smits como un oficial de la Marina que encuentra al protagonista

The Walking Dead: Daryl Dixon presenta un nuevo tráiler.
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AMC+ confirmó que la cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenará en 2027. El anuncio llegó acompañado por un teaser que anticipa el cierre de la historia protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, aunque la plataforma todavía no comunicó una fecha exacta para los nuevos episodios.

Un cierre más tarde de lo esperado

La decisión descarta un estreno durante la primavera de 2026, la ventana que muchos seguidores daban por segura. Las tres primeras temporadas de la serie derivada se lanzaron con frecuencia anual y durante esa estación, por lo que se esperaba que la cuarta entrega mantuviera el mismo calendario.

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La demora deja un período más largo entre el cierre de la tercera temporada y el regreso de Daryl Dixon y Carol Peletier. Los protagonistas continúan atrapados en Europa, donde intentan encontrar una ruta que les permita volver a Estados Unidos y reunirse con sus antiguos compañeros.

El calendario de 2027 resuelve, a la vez, una preocupación dentro del público de la franquicia creada por Robert Kirkman. Ese año podía convertirse en el primero desde el estreno de The Walking Dead, en 2010, sin una nueva temporada de alguna producción televisiva de la saga.

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Incluso 2020, cuando la serie principal no presentó una temporada completa, contó con episodios de Fear the Walking Dead. La temporada final de The Walking Dead: Daryl Dixon mantendrá esa continuidad después del cierre de la tercera entrega de The Walking Dead: Dead City.

Qué muestra el primer avance

La historia retomará los acontecimientos posteriores a la tercera temporada. El intento de Daryl y Carol de abandonar Europa en barco terminó cuando Fede, interpretado por Óscar Jaenada, alcanzó la embarcación. La intervención dejó a ambos personajes varados otra vez en el continente y sin una vía clara para regresar a casa.

El teaser indica que el trayecto será todavía más peligroso por el regreso de infectados con capacidades superiores a las de los caminantes convencionales. Estas variantes son presentadas como criaturas más rápidas, fuertes e inteligentes, una combinación que reduce las opciones de escape y obliga a los personajes a cambiar sus estrategias habituales.

Otra novedad es la incorporación de Jimmy Smits como Alejandro Perkins, un oficial de la Marina de Estados Unidos. El personaje aparece saludando a Daryl cuando este despierta visiblemente deteriorado, aunque el avance no explica dónde se encuentran, cómo llegó Perkins hasta allí ni cuál será su papel durante la despedida.

El material promocional tampoco aclara cuántos episodios tendrá la temporada ni qué personajes acompañarán a Daryl y Carol hasta el final. La confirmación principal es que los dos protagonistas seguirán juntos en Europa al comienzo de esta última etapa.

The Walking Dead: Daryl Dixon (Captura de tráiler oficial)
The Walking Dead: Daryl Dixon (Captura de tráiler oficial)

Qué puede pasar después

El final de la serie derivada no garantiza que Daryl desaparezca definitivamente de la franquicia. Reedus lleva más de una década interpretando al experto en ballestas y ha hablado sobre la dificultad emocional de despedirse de su producción, pero los reportes disponibles dejan abierta la posibilidad de que vuelva en otra historia.

Scott M. Gimple, responsable de varias producciones televisivas de la saga, ya trabaja en los próximos proyectos relacionados con The Walking Dead. AMC también ha manifestado su intención de desarrollar nuevas series, mientras circula la posibilidad de una producción conjunta que reúna a personajes procedentes de distintas historias. Ese eventual crossover todavía no cuenta con un anuncio formal, reparto o calendario.

La supervivencia de Daryl y Carol será clave para cualquier regreso posterior. La franquicia suele reservar muertes importantes para sus cierres de temporada, y el avance insiste en que los caminantes modificados serán una amenaza central durante la despedida.

Por ahora, el único dato confirmado para la cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon es su estreno en 2027; AMC+ todavía no informó el día ni el mes.

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