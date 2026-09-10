Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Metroid Ravenous presenta su tráiler.

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Nintendo anunció Metroid Ravenous, un nuevo juego de acción y exploración lateral desarrollado para Nintendo Switch 2. El título llegará el 28 de enero de 2027 y volverá a colocar a Samus Aran en una misión en 2D, esta vez atrapada en una luna desconocida, gravemente herida y obligada a alimentarse de sus enemigos para sobrevivir. La presentación ocurrió durante un Nintendo Direct, donde se mostró el primer avance con escenas de jugabilidad.

Una Samus herida y obligada a alimentarse

El tráiler comienza con Samus relatando que fue atacada por agresores desconocidos y sufrió heridas graves. La cazarrecompensas tampoco sabe dónde se encuentra, aunque sus palabras y las imágenes confirman que está en una luna y que tendrá que encontrar la forma de regresar a la superficie.

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El planteamiento introduce la principal novedad mecánica mostrada hasta ahora: Samus podrá alimentarse de sus adversarios o absorber su energía. Nintendo todavía no detalló cómo funcionará este sistema, qué recursos permitirá recuperar ni cómo afectará el combate y la exploración. Las imágenes sugieren que será una herramienta central para mantenerse con vida.

El avance también presenta nuevos enemigos, personajes y escenarios, aunque evita explicar quién atacó a Samus o por qué terminó en ese lugar. El título Ravenous, que puede traducirse como voraz, está relacionado directamente con esa necesidad de consumir enemigos, pero podría tener otras implicaciones dentro de la historia.

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El regreso de MercurySteam al formato 2D

El proyecto está vinculado con MercurySteam, el estudio encabezado por José Luis Márquez que trabajó en Metroid Dread. Su existencia había circulado previamente mediante una filtración publicada al comienzo del verano, pero Nintendo no la hizo oficial hasta esta presentación.

Metroid Ravenous conserva la estructura lateral de las entregas clásicas. El término metroidvania describe juegos con mapas conectados, zonas inicialmente inaccesibles y habilidades que permiten abrir nuevos caminos al regresar a lugares anteriores. El primer material muestra desplazamientos rápidos, enfrentamientos constantes y un ritmo que sigue la línea de Metroid Dread.

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La edición también recupera elementos asociados con las producciones anteriores de MercurySteam. El nombre despertó especulaciones entre los seguidores por su posible relación con Raven Beak, antagonista introducido en Metroid: Samus Returns y con un papel central en Metroid Dread. El tráiler no confirma que el personaje vaya a regresar ni establece una conexión directa con él.

Las referencias visuales y narrativas del avance podrían revelar detalles de la entrega anterior a quienes todavía no la hayan completado. Nintendo tampoco precisó en qué punto de la cronología ocurre esta nueva misión, por lo que aún no está claro si su historia continuará inmediatamente los acontecimientos de Metroid Dread.

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Metroid Ravenous, de MercurySteam

Tres amiibo y una edición especial

El lanzamiento estará acompañado por dos nuevas figuras amiibo disponibles el 28 de enero de 2027. Una estará dedicada a Samus y la otra representará una estatua Chozo, figura relacionada con la antigua civilización que forma parte de la historia de la saga.

Habrá un tercer amiibo basado en Samus con el traje Metroid. Esta figura estará incluida en una edición especial que también incorporará una copia del juego y un estuche metálico SteelBook.

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Nintendo todavía no confirmó si el amiibo de Samus con el traje Metroid podrá comprarse de forma independiente. Con la información disponible, la única manera anunciada de obtenerlo será mediante la edición especial. Tampoco se comunicaron precios, fecha de apertura de reservas ni posibles funciones de las tres figuras dentro del juego.