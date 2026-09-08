US Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron a los cuartos de final

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzan en el Us Open

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El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se clasificaron para los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada, el US Open, al vencer a los jugadores nacionales Máximo González y Andrés Molteni por 6-3 y 6-3 en una hora y 23 minutos de competencia.

Los campeones defensores del certamen de Flushing Meadows no detienen su marcha y dieron un nuevo paso en la búsqueda de alzarse nuevamente con el trofeo. En el encuentro, Zeballos (3° del ranking de dobles ATP Tour), de 41 años, y Granollers (4°), de 40, fueron efectivos con su juego. De los dos break points que generaron, pudieron concretar uno y quebraron el servicio de González (60°) y Molteni (61°) para adelantarse por 6-3.

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En el segundo parcial la paridad continuó para la dupla hispano-argentina que fuese número 1° del mundo en 2024. Con un doble quiebre de servicios sellaron el triunfo por 6-3.

Las estadísticas finales para el bonaerense y el barcelonés indican que registraron dos aces y tres dobles faltas, tuvieron un 67% de efectividad con sus primeros servicios y ganaron el 81% de los puntos con ese golpe. Convirtieron tres de los break points que generaron y salvaron los tres que les concedieron a los argentinos. Además, conectaron 11 tiros ganadores y cometieron 10 errores no forzados.

Por un lugar en las semifinales se medirán ante el vencedor entre los estadounidenses Brandon Carpico (1103°) y Nikita Samuel Filin (739°) o el británico Joe Salisbury (27°) y el local Rajeev Ram (111°).

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Cabe destacar que la dupla formada por Zeballos y Granollers, tras alcanzar la tercera ronda del US Open, se aseguró un lugar en el ATP Finals por séptima temporada consecutiva. El torneo se llevará a cabo en el Inalpi Arena de Turín, sobre canchas rápidas bajo techo, del 15 al 22 de noviembre.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos con el trofeo de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

El marplatense y el barcelonés llevan 31 triunfos en la temporada, y su resultado más importante hasta el momento se produjo en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, donde levantaron el trofeo. Además, alcanzaron las finales de Roma y Dallas, así como las semifinales del Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y Cincinnati.

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El mejor resultado de Zebolla y Marcel en Turín tuvo lugar en 2023, cuando perdieron la final ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. Además, alcanzaron las semifinales del torneo en 2020 y 2021.

El argentino y el español conforman una de las parejas más exitosas y regulares del circuito. La alianza nació en 2019 y, con el correr de las temporadas, se consolidó entre las más fuertes del tour gracias a su consistencia, experiencia y capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

Los resultados respaldan ese recorrido: acumulan 16 títulos ATP, entre ellos las coronas de Roland Garros (2025 y 2026) y el US Open (2025), además de ocho trofeos de categoría Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A esos logros se suman las conquistas en los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), junto con los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

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