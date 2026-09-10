La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

SwayvoTwain será Biggie en la película biográfica de Snoop Dogg.

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La próxima película biográfica sobre Snoop Dogg continúa ampliando su reparto. La producción de Universal, titulada Snoop, incorporó a SwayvoTwain, Bentley Green y G Perico, quienes interpretarán, respectivamente, a Biggie, RBX y Big Reecie Cup.

El filme estará protagonizado por Jonathan Daviss y será dirigido por Craig Brewer, conocido por trabajos como Hustle & Flow y Song Sung Blue. Universal Pictures tiene previsto estrenar la película en salas de cine el 6 de agosto de 2027.

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Snoop es presentada como una película biográfica centrada en la trayectoria del rapero, empresario y figura de la industria del entretenimiento Snoop Dogg.

El proyecto parte de un guion original escrito por Joe Robert Cole, guionista de Black Panther y Black Panther: Wakanda Forever, que posteriormente fue reescrito por Brewer.

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Los nuevos integrantes del reparto interpretarán a personajes vinculados con distintas etapas de la carrera y la vida de Snoop Dogg.

SwayvoTwain interpretará a Beggie en la biopic de Snoop Dog. (Instagram)

SwayvoTwain dará vida a Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie, uno de los principales exponentes del hip-hop de la década de 1990 y una figura asociada al rap de la Costa Este de Estados Unidos.

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Snoop Dogg y Biggie mantuvieron una relación de respeto mutuo dentro de la escena del hip-hop, pese a sus vínculos con sellos y escenas musicales de diferentes regiones. Wallace murió en 1997, a los 24 años, tras recibir disparos en Los Ángeles.

Bentley Green interpretará a RBX, cuyo nombre real es Eric Dwayne Collins. El rapero estuvo vinculado a Death Row Records durante la década de 1990 y comenzó su carrera discográfica en esa época junto a Snoop Dogg. Su trayectoria musical se ha extendido durante varias décadas y comprende distintos trabajos discográficos.

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Por su parte, G Perico interpretará a Big Reecie Cup, otro personaje relacionado con los orígenes de Snoop Dogg en Long Beach, California.

El reparto ya incluye a Myles Bullock como Dr. Dre, Lauren London como Beverly Tate, madre de Snoop Dogg, Camron Jones como Tupac Shakur, Algee Smith como Warren G y Tre Hale como Suge Knight.

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La actriz Lauren London interpretará a la madre de Snoop Dogg, Beverly Tate.

También forman parte del elenco Laya DeLeon Hayes como Shante Broadus, esposa de Snoop Dogg; Olly Sholotan como Kurupt; Corey Champagne como Nate Dogg, y Jonica Booth como The Lady of Rage.

Para SwayvoTwain, cuyo nombre de nacimiento es Michael D’Angelo Archer II, Snoop representa su primer papel importante en una producción cinematográfica.

El artista es músico, compositor e intérprete, y es hijo de los fallecidos cantantes Angie Stone y D’Angelo. Su producción musical reciente combina elementos de soul, hip-hop y R&B.

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Green inició su carrera como intérprete desde joven y posteriormente participó en producciones de televisión. Entre sus trabajos figuran 61st Street, White Men Can’t Jump, Snowfall, Mr. Iglesias, Sweet Magnolias y The Good Doctor. También aparecerá en la película Undercard y en la serie de Hulu The Land.

G Perico es un artista musical y actor originario de Los Ángeles. Entre sus créditos se encuentran Kings of L.A., Queen of Manhattan y She Ball, además de participaciones musicales en producciones de HBO y Hulu.

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G Perico se suma a la biopic de Snoop Dogg. (Facebook)

Snoop Dogg participa como productor de la película y aportará canciones de su catálogo musical. Brian Grazer, Allan Mandelbaum y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures, también figuran como productores.

Snoop será el primer proyecto desarrollado bajo el acuerdo general de Death Row Pictures con NBCUniversal Entertainment & Studios.

La producción se encuentra bajo la supervisión de Ryan Jones, vicepresidente sénior de desarrollo de producción, y Tony Ducret, director de desarrollo del estudio.