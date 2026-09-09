‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Professor Layton And The New World Of Steam presenta su tráiler.

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Level-5 confirmó durante el reciente Nintendo Direct que El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor se estrenará el 10 de diciembre de 2026. La nueva entrega llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC, tendrá localización en varios idiomas (incluido el español) y recuperará la fórmula de investigación y acertijos de una franquicia que ha vendido más de 18 millones de copias.

El reencuentro de Layton y Luke

La historia transcurrirá un año después de los acontecimientos de El profesor Layton y el futuro perdido. Luke y el Profesor Layton volverán a encontrarse en Steam Bison, una próspera ciudad estadounidense cuyo desarrollo depende de la tecnología de vapor.

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El dúo tendrá que investigar un nuevo misterio, aunque Level-5 todavía no detalló el conflicto ni presentó a su responsable. El escenario supone un cambio respecto de las calles y edificios de inspiración europea asociados con varias entregas anteriores: Steam Bison utilizará maquinaria, instalaciones industriales y dispositivos de vapor como parte central de su identidad visual.

El proyecto fue presentado originalmente en febrero de 2023, pero desde entonces tuvo pocas novedades públicas. La confirmación de la fecha establece una espera de más de tres años entre aquel primer anuncio y su llegada a tiendas digitales y físicas.

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La entrega también incorporará nuevos personajes acompañantes. Level-5 no explicó todavía cómo participarán en la investigación, si ofrecerán pistas durante los acertijos o si tendrán funciones vinculadas con la exploración de la ciudad.

Puzles capaces de transformar Steam Bison

Level-5 afirma que El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor tendrá la mayor cantidad de puzzles vista hasta ahora en la saga. Los acertijos fueron desarrollados con la colaboración de QuizKnock, un grupo japonés dedicado al entretenimiento educativo.

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La principal novedad jugable estará en el efecto de esos desafíos sobre Steam Bison. Cada puzzle resuelto tendrá un impacto directo en la ciudad, que crecerá poco a poco a medida que Layton y Luke avancen. La progresión de la historia quedará así conectada con cambios visibles en el escenario, aunque todavía no se precisó si los jugadores podrán elegir qué zonas, edificios o servicios desarrollar.

El juego recuperará la combinación de exploración, conversaciones y problemas de lógica característica de la serie. Los puzles suelen presentar situaciones independientes que exigen observar imágenes, identificar patrones, realizar cálculos o interpretar con cuidado el enunciado antes de seleccionar una respuesta.

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La aventura incluirá escenas en 3D y un mapa del mundo para desplazarse entre sus distintas localizaciones. También contará con el Radar de Monedas, una herramienta relacionada con la búsqueda de las monedas utilizadas tradicionalmente para obtener pistas cuando un acertijo resulta difícil.

Professor Layton and the New World of Steam, de Level-5.

Plataformas, controles y música

Las versiones anunciadas abarcan las dos generaciones de consolas de Nintendo, además de PlayStation 5 y PC. La presentación todavía no aclaró qué diferencias técnicas o visuales existirán entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, por lo que se desconocen datos como la resolución, la tasa de imágenes por segundo o los posibles cambios en los tiempos de carga.

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La información difundida menciona compatibilidad con ratón, salvo en Nintendo Switch. Este sistema permitirá manejar el puntero directamente para examinar escenarios y resolver ciertos desafíos, una opción especialmente útil en una serie que comenzó su recorrido en dispositivos con pantalla táctil. Level-5 no detalló qué métodos de control estarán disponibles específicamente en cada edición.

El lanzamiento incluirá traducción al español dentro de una localización preparada para múltiples idiomas. Todavía no se indicó si esa localización abarcará únicamente los textos o si también habrá voces en español.

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La canción principal contará con una colaboración entre el compositor Joe Hisaishi y la cantante y letrista Lilas Ikuta. El resultado podrá escucharse cuando El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor llegue a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC el 10 de diciembre de 2026.