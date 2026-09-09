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‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

El largometraje que inauguró la nueva etapa cinematográfica de DC estará disponible en la plataforma de streaiming casi 14 meses después de su estreno en cines

Superman - Tráiler Oficial
‘Superman’ ya tiene fecha de estreno en Netflix. (Capturas: Warner Bros.)
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La película Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, llegará a Netflix el próximo 19 de septiembre de 2026, según anunció la plataforma de streaming.

La incorporación del largometraje amplía la disponibilidad de una de las producciones vinculadas al nuevo Universo DC y se produce aproximadamente 14 meses después de su estreno exclusivo en salas de cine.

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Netflix combina en su catálogo producciones originales con películas y series de otras compañías cuyos derechos de distribución adquiere durante determinados periodos.

En este caso, el acuerdo permitirá que Superman esté disponible para los suscriptores de la plataforma después de su recorrido por los cines y de su etapa de distribución en HBO Max.

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"Superman" llegará a Netflix tras su paso por cines y HBO Max. (Foto: YouTube/Warner Bros.)
"Superman" llegará a Netflix tras su paso por cines y HBO Max. (Foto: YouTube/Warner Bros.)

El largometraje, encabezado por Corenswet en el papel de Clark Kent/Superman, forma parte de la nueva etapa del Universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. La película también cuenta con Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

Durante su paso por las salas, Superman alcanzó una recaudación mundial de aproximadamente 618 millones de dólares.

Su llegada a Netflix supone una nueva ventana de exhibición y permitirá que el título esté disponible para una audiencia que no acudió a los cines o que no tuvo acceso a HBO Max durante su periodo de distribución en esa plataforma.

La fecha de estreno en Netflix también sitúa la película en el contexto de los siguientes proyectos cinematográficos de DC.

Uno de ellos es Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, que llegó a los cines en 2026 y obtuvo una recaudación aproximada de 126 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto estimado entre 170 y 185 millones de dólares, según diferentes cálculos publicados sobre la producción.

Supergirl
La película de Supergirl recaudó 126 millones de dólares a nivel mundial. (Warner Bros.)

Aunque inicialmente se había considerado que la llegada de Superman al catálogo de Netflix podría coincidir con una estrategia para impulsar el interés por Supergirl, finalmente ambas películas tendrán ventanas de distribución diferenciadas.

El siguiente largometraje centrado en Superman ya se encuentra en desarrollo. James Gunn terminó a finales de agosto el rodaje de Man of Tomorrow, película que continuará la historia iniciada con Superman.

David Corenswet volverá a interpretar al personaje principal, mientras que Gunn se encargará nuevamente de la dirección. La producción, que forma parte del universo de DC Studios, tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027.

El reparto de la película incluye a David Corenswet, quien retoma el papel de Clark Kent / Superman. También participan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

El elenco también incorpora a Adria Arjona como Maxima y a Aaron Pierre en un papel que aún no ha sido detallado públicamente.

Adria Arjona fue confirmada para el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”. (Reuters)
Adria Arjona fue confirmada para el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”. (Reuters)

Por si fuera poco, se sabe que Matthew Lillard se incorporará a la secuela. Distintas versiones apuntan a que su incorporación podría vincularse con personajes del universo DC aún no presentados en la pantalla grande.

Entre las especulaciones surgidas en la industria se menciona la posibilidad de que interprete a Plastic Man, personaje de los cómics de DC que ha sido objeto de múltiples intentos de adaptación cinematográfica en el pasado.

El proyecto de Plastic Man, creado originalmente en 1941 por Jack Cole en los cómics de Quality Comics y posteriormente integrado al catálogo de DC, ha sido desarrollado en distintas ocasiones sin llegar a concretarse.

El personaje, cuyo nombre real es Patrick “Eel” O’Brien, obtiene habilidades de elasticidad tras un accidente químico y posteriormente adopta una identidad heroica.

Plastic Man fue creado originalmente en 1941 por Jack Cole.
Plastic Man fue creado originalmente en 1941 por Jack Cole.

La posible vinculación entre Lillard y este personaje se relaciona con antecedentes de colaboración entre el actor y James Gunn. Ambos trabajaron en las películas de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, en las que actor interpretó a Shaggy Rogers.

En ese contexto, se ha mencionado que ambos habrían discutido en el pasado la posibilidad de desarrollar un proyecto basado en Plastic Man durante el rodaje de dichas producciones.

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