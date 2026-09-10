Entretenimiento

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard 2026 con 17 menciones

La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami

Estos son los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.
Estos son los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.
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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 ya tienen a sus finalistas. Peso Pluma lidera la lista con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Entre las mujeres, Karol G ocupa el primer lugar con nueve nominaciones, mientras que Prince Royce suma ocho y Bad Bunny alcanza siete.

La ceremonia se realizará el próximo 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

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El evento también estará disponible a través de Universo, la aplicación de Telemundo y Telemundo Internacional para Latinoamérica y el Caribe, con alcance en más de 22 países.

Peso Pluma es quien lidera las listas de nominaciones con 17 menciones, seguido de Tito Double P con 15 nominaciones, Fuerza Regida con 12 menciones, Karol G con nueve nominaciones y Prince Royce tiene ocho menciones.

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Peso Pluma
Peso Pluma acumula 17 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina. (Instagram)

En total, los premios contemplan 47 categorías relacionadas con distintos ámbitos y géneros de la música latina, entre ellos Latin Pop, Tropical, Regional Mexicano y ritmos latinos.

La edición de este año también incorporará por primera vez la categoría Artista de los Fans, cuyo ganador será seleccionado exclusivamente por el público. Los cinco artistas con mayor número de menciones competirán por este reconocimiento y los seguidores podrán votar desde Telemundo.com/VOTA hasta el mismo día de la ceremonia.

A continuación, la lista completa de finalistas:

CATEGORÍAS DE ARTISTAS

Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista del Año, Debut

  • El De Las R’s
  • Emmanuel Cortes
  • Gael Valenzuela
  • Herencia de Grandes
  • Omar Courtz

Gira del Año

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Shakira

Artista Crossover del Año

  • Bruno Mars
  • Burna Boy
  • DJ Snake
  • Shenseea
  • Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Shakira

CATEGORÍAS DE CANCIONES

Global 200 Canción Latina del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
  • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
Fuerza Regida compite con su tema "Malboro Rojo". REUTERS/Mario Anzuoni
Fuerza Regida compite con su tema "Malboro Rojo". REUTERS/Mario Anzuoni

“Hot Latin Song” Canción del Año

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
  • Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Omar Courtz
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

  • Kali Uchis
  • Karol G
  • RaiNao
  • Rosalía
  • Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Hermanos Espinoza
  • Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
  • Prince Royce, “I Want It That Way”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Fotografía en blanco y negro de Romeo Santos con un traje claro y Prince Royce con un traje oscuro, ambos vistiendo gafas de sol
Romeo Santos y Prince Royce compiten con dos canciones en una misma categoría.

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Canción del Año, Streaming

  • Emmanuel Cortes, “Amor”
  • Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

“Top Latin Album” del Año

  • Beéle, BORONDO
  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
  • Rosalía, LUX

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

  • Becky G
  • Kali Uchis
  • Karol G
  • Rosalía
  • Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

CATEGORÍA LATIN POP

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Kali Uchis
  • Kapo
  • Rosalía
  • Shakira
Shakira está nominada como Artista “Latin Pop” del Año.
Shakira está nominada como Artista “Latin Pop” del Año.

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

  • Maná
  • Matisse
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción “Latin Pop” del Año

  • Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
  • Maluma, “BRONCEADOR”
  • Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
  • Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

  • Becky G, Baraja Bendita
  • Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
  • Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
  • Rosalía, LUX

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

  • Columbia
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

CATEGORÍA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee, “Sonríele”
  • Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
  • Prince Royce, “I Want It That Way”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Daddy Yankee está nominado por su tema “Sonríele”. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
Daddy Yankee está nominado por su tema “Sonríele”. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

  • HYBE Latin America
  • Rimas
  • RMGroup
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
  • Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • LA LOM, Live at Thalia Home
  • Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
  • Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

  • Concord
  • Sony Music Latin
  • The Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra
  • Junior H
  • Neton Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes, “Amor”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Afinarte
  • Azteca
  • Music VIP
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
  • Dareyes de La Sierra, Redención
  • Junior H & Gael Valenzuela, DEPR</3$$ED MFKZ
  • Oscar Maydon, Rico o Muerto
  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
Reportan que Tito Double P, primo de Peso Pluma, fue obligado a dejar EEUU tras suspensión de su visa
Tito Double P y Peso Pluma están nominados por su álbum Dinastía. (Instagram)

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Omar Courtz
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta & Gringo
  • Gente de Zona
  • Jowell & Randy
  • W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
  • Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
  • Feid, “Se Lo Juro Mor”
  • J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
  • W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

  • Beéle, BORONDO
  • Jay Wheeler, La Voz Favorita
  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • Victor Mendivil, Tutankamon

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

  • 5020
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin

CATEGORÍAS ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Peso Pluma está nominado a compositor del año. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Peso Pluma está nominado a compositor del año. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI
  • RSM Publishing, ASCAP
  • Street Mob ENT, BMI
  • Universal Music Corp., ASCAP
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández
  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina será, además, el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se desarrollará en Miami del 19 al 22 de octubre de 2026 con presentaciones, conversaciones, talleres, showcases y experiencias para los seguidores de la música latina.

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