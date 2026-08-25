Javier Frana anunció a los convocados de Argentina para enfrentar a Turquía en Neuquén por la Copa Davis: por qué no citó a Horacio Zeballos

Javier Frana junto a Francisco Cerúndolo, el número 1 argentino (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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La Selección Argentina de tenis ya tiene a sus convocados para la serie de Copa Davis frente a Turquía, que se jugará el 19 y 20 de septiembre en Neuquén. Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los elegidos por el capitán Javier Frana.

La eliminatoria se jugará en el estadio Ruca Che de la capital provincial, sobre una cancha rápida y bajo techo especialmente montada para la ocasión. El objetivo será conseguir una victoria que le permita a la Argentina mantener su lugar en el Grupo Mundial I y regresar a los Qualifiers de 2027.

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“Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”, señaló Frana, y explicó la ausencia de Horacio Zeballos, número 3 del ranking mundial de dobles: “Por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta”.

La nómina difundida este martes por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) tiene al mayor de los hermanos Cerúndolo como principal referente en singles. Fran, actual número 25 del mundo, es el tenista nacional mejor ubicado en el ranking y ganó dos títulos en lo que va de 2026: el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s, sobre césped, que se convirtió en el logro más importante de su carrera.

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Cerúndolo suma 11 participaciones en la Davis. La última fue en las Finals disputadas en Bologna -Italia-, en noviembre del año pasado: cayó ante Alexander Zverev -actual número 2 del escalafón masculino- en uno de los cruces de singles ante Alemania, que finalmente se llevó el triunfo en la serie de cuartos de final.

A su lado estará Thiago Tirante (42°), quien atraviesa la mejor temporada de su carrera y ya conoce lo que significa representar al país: integró el equipo que disputó la serie ante Corea del Sur en febrero, en Busan, con un saldo de un triunfo y una derrota en su debut en la competencia.

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Tras su debut ante Corea del Sur en febrero, Thiago Tirante tendrá su segunda participación en el equipo nacional (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El platense, de 25 años, logró en el último mes los dos mejores triunfos de su carrera: ante el serbio Novak Djokovic (5°) y el estadounidense Taylor Fritz (8°) en los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente.

También fue convocado Mariano Navone (48°), otro de los jugadores que llega en un buen momento: este año ganó su primer título como profesional -el ATP 250 de Bucarest- y venció al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, en el Masters 1000 de Roma.

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En las últimas semanas, el nacido en 9 de Julio también sumó victorias de peso sobre cemento: superó al monegasco Valentín Vacherot (18°) en Montreal y al belga Raphael Collignon (38°) en Cincinnati. Será la segunda participación de Navone en la Copa Davis, tras su debut ante Noruega, como visitante, por la primera ronda de los Qualifiers 2025. Entonces, ganó el quinto y decisivo punto ante Nicolai Budkov Kjaer. Antes había perdido ante Casper Ruud. Argentina se llevó la serie por 3-2.

Mariano Navone, otro de los convocados por Javier Frana

El equipo se completa con dos especialistas en dobles: Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Beto ocupa actualmente el 15° lugar de la clasificación de esa modalidad y este año ganó el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard. La pareja además fue finalista en el Masters 1000 de Madrid.

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Al igual que Tirante, Andreozzi debutó en el conjunto argentino en la serie ante Corea del Sur: ganó el punto de dobles junto a Federico Gómez.

Molteni, por su parte, participó en 10 series de la máxima competencia por equipos. La última fue ante Alemania, el año pasado, con derrota junto a Horacio Zeballos frente a los Top 10 Kevin Krawietz y Tim Puetz. Actualmente ocupa el 61° puesto del ranking de duplas.

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“Vamos a vivir una serie muy especial. Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia, como ya lo vienen haciendo”, expresó Frana.

Será la primera serie de Javier Frana como local

Argentina busca volver a los Qualifiers

Argentina deberá superar a Turquía para regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, instancia que constituye el camino hacia la fase final de la competencia.

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Turquía llegará a Neuquén después de haber superado a Eslovenia por 3-1 en condición de visitante en la primera ronda del Grupo Mundial I. Sus tenistas mejor ubicados en el ranking ATP son Mert Alkaya, de 26 años y número 295; y Yanki Erel, de 25 y 303°. Ambos se desempeñan habitualmente en el circuito Challenger y ganaron sus respectivos partidos de singles en la última eliminatoria.

Para Argentina será también una oportunidad de alcanzar una cifra con carga simbólica: el seleccionado acumula 99 victorias en la historia de la Copa Davis y buscará llegar a las 100, a poco de cumplirse 10 años del histórico título en 2016, ante Croacia como visitante.

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La serie ante Turquía tendrá su primer día el sábado 19 de septiembre, con los dos partidos de singles, mientras que el domingo 20 se disputarán el dobles y, de ser necesarios, los dos singles restantes.

El sorteo oficial está previsto para el viernes 18 de septiembre, cuando quedará determinado el orden de los partidos. Entonces, Frana definirá quiénes serán los encargados de disputar los puntos de singles y dobles.

Una Copa Davis con varios hitos para Argentina

La serie tendrá un significado especial para el tenis argentino. Será la primera como local desde febrero de 2024, cuando el equipo nacional venció a Kazajistán en Rosario por 3-2.

Además, Neuquén se convertirá en la sexta provincia nacional en albergar una llave de Copa Davis, después de San Juan, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires -además de la Ciudad de Buenos Aires-, y será la primera vez que la competencia llegue a la Patagonia.

Argentina será local en Neuquén por primera vez

El Ruca Che, con capacidad para 3.000 espectadores, lucirá colmado: las entradas para la competencia se agotaron en media hora. La elección representa, además, un cambio respecto de la mayoría de las localías argentinas, que fueron sobre polvo de ladrillo.

“Muchos de nosotros somos del interior del país y sabemos perfectamente lo que significa para una provincia recibir un evento de este calibre y poder ver a los mejores tenistas argentinos en casa”, había señalado Agustín Calleri, presidente de la AAT, durante la presentación del evento. La decisión de llevar la Copa Davis a Neuquén forma parte de una estrategia de la entidad que busca federalizar las grandes competencias del tenis argentino y acercarlas a diferentes regiones del país.