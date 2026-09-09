Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Kirby And The World Beyond presenta su tráiler.

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Nintendo anunció Kirby and the World Beyond, una nueva aventura tridimensional protagonizada por Kirby que llegará a Nintendo Switch 2 en primavera de 2027. El juego permitirá explorar libremente escenarios amplios mediante las conocidas habilidades de copia del personaje y formará parte de las celebraciones por el 35 aniversario de la franquicia.

Una aventura 3D con exploración libre

La descripción oficial indica que los jugadores podrán desplazarse con libertad por el mundo del juego. Nintendo no lo definió formalmente como un título de mundo abierto, por lo que todavía falta conocer si tendrá un único mapa continuo, regiones conectadas o zonas independientes de gran tamaño.

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El primer video muestra a Kirby recorriendo praderas similares a las áreas iniciales de otras entregas. El personaje corre, salta y utiliza sus habilidades de copia, la mecánica que le permite absorber enemigos para adoptar sus poderes. Esa función seguirá siendo una pieza central de la jugabilidad, aunque el anuncio no detalló qué transformaciones estarán disponibles.

Las imágenes también presentan a Rey Dedede y una secuencia en la que Kirby encuentra un espadón mágico. Una criatura pequeña, con apariencia de hada, parece guiarlo para utilizar el arma contra el escenario. Los golpes provocan destrucción y abren brechas en el terreno, un elemento que podría estar relacionado con la historia o con el acceso a nuevas áreas.

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Nintendo todavía no explicó quién es ese personaje, cuál será el conflicto principal ni qué función tendrán las rupturas. El montaje inicial se concentra en presentar la escala de los escenarios y las posibilidades de movimiento antes que en desarrollar el argumento.

El paso posterior a Kirby y la Tierra Olvidada

El antecedente más directo es Kirby y la Tierra Olvidada, entrega que llevó la fórmula principal de la serie a entornos completamente tridimensionales. El juego mantuvo las habilidades de copia, pero trasladó los desafíos de plataformas, el combate y la búsqueda de secretos a niveles con profundidad y movimiento en varias direcciones.

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Kirby and the World Beyond parece ampliar esa idea con áreas menos delimitadas. La diferencia mostrada hasta ahora está en la libertad para recorrer el terreno y alterar partes del escenario con el arma mágica. La potencia adicional de Nintendo Switch 2 permitiría trabajar con mapas más extensos, aunque todavía no se conocen datos técnicos como resolución, tasa de cuadros por segundo o tiempos de carga.

La serie fue creada por Masahiro Sakurai y está históricamente vinculada con HAL Laboratory. Nintendo no presentó en este primer anuncio información detallada sobre el equipo responsable de la nueva entrega. Tampoco confirmó si la estructura conservará la división por niveles de Kirby y la Tierra Olvidada o si reemplazará ese formato por una progresión continua.

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La escala de los escenarios generó entre los seguidores los apodos Kirby of the Wild y Kirby Odyssey. Las comparaciones apuntan a otras aventuras tridimensionales de Nintendo con mapas amplios, pero el material disponible todavía es demasiado breve para establecer cómo estará organizado el recorrido.

Kirby and the World Beyond, de Nintendo

Lanzamiento durante el 35 aniversario

Kirby and the World Beyond será uno de los lanzamientos preparados para celebrar los 35 años de Kirby en 2027. La elección de Nintendo Switch 2 marca una nueva etapa técnica para la serie después del salto a las tres dimensiones realizado en la consola anterior.

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Nintendo Switch 2 es la única plataforma mencionada hasta ahora. El anuncio no aclara si habrá una versión para la primera Nintendo Switch, una edición especial por el aniversario o funciones multijugador. Tampoco se informaron el precio, la fecha exacta ni posibles bonificaciones de reserva.

Nintendo adelantó que ofrecerá más información después de esta presentación. Por ahora, la ventana oficial de lanzamiento permanece fijada para la primavera de 2027.

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