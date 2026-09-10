“Avatar: Los Siete Refugios”: así se luce Pavi, la nueva Avatar, en el primer tráiler oficial

"Avatar: Los Siete Refugios" liberará tres capítulos cada viernes hasta el 30 de octubre y su Libro 1 tendrá 26 episodios (Paramount Plus)

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Paramount+ publicó el tráiler oficial de Avatar: Los Siete Refugios, la nueva producción animada que se suma al universo creado por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

La historia sigue a Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar tras Korra, protagonista de La Leyenda de Korra.

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Según la sinopsis oficial, la trama se ambienta “en un mundo destrozado por un cataclismo devastador”, donde ser Avatar ya no equivale a salvación sino a un peligro para la humanidad.

“Perseguida tanto por humanos como por enemigos espirituales, Pavi y su hermana gemela perdida hace tiempo, Nisha, deben descubrir sus misteriosos orígenes y salvar los Siete Refugios antes de que colapsen los últimos bastiones de la civilización”.

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El elenco de voces incluye a Saheli Khan como Pavi, Aishu Devan como Nisha, Akshay Khanna como Karthik, Major Curda como Jae, Sakina Jaffrey como Agam, Darren Barnet como Daemin, Dianne Doan como Zi y Dee Bradley Baker en el doble papel de Geet y Ruhi.

Paramount+ publicó el tráiler oficial de "Avatar: Los Siete Refugios" y estrenará la serie animada el 9 de octubre de 2026 con tres episodios (Paramount+)

¿Cuándo se estrena “Avatar: Siete Refugios”?

La serie llegará a la plataforma el 9 de octubre de 2026. El primer episodio se estrenará junto con otros dos capítulos ese mismo día.

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A partir de entonces, la plataforma liberará tres episodios adicionales cada viernes hasta el 30 de octubre.

La primera temporada, denominada Libro 1 dentro de la nomenclatura de la franquicia, tendrá en total 26 episodios. Un Libro 2, ya confirmado con 13 capítulos, no cuenta todavía con fecha de estreno definida.

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DiMartino y Konietzko ejercen como creadores y productores ejecutivos a través de Avatar Studios.

Ethan Spaulding figura también como productor ejecutivo, mientras Sehaj Sethi ocupa el rol de productor ejecutivo asociado. Nickelodeon y Avatar Studios producen el proyecto de manera conjunta.

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La sinopsis oficial ubica a Pavi y a Nisha en un mundo devastado por un cataclismo, donde deben salvar los Siete Refugios antes del colapso de la civilización (Paramount+)

Konietzko habló sobre las influencias del sur de Asia presentes en la nueva serie, con motivo del estreno de la película Avatar Aang: el último maestro del aire.

“El concepto e incluso la palabra ‘avatar’ provienen de la cultura india y del sánscrito”, explicó.

Y agregó el productor: “Sentí que con las primeras dos series habíamos desaprovechado esa inspiración, por lo que fue muy deliberado con Siete Refugios codificar a Pavi como un personaje inspirado en el sur de Asia”.

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La fecha del 9 de octubre había sido reservada originalmente para el estreno de la película Avatar Aang: el último maestro del aire, que finalmente se adelantó al 25 de julio tras una filtración en internet a comienzos de año.

El filme se estrenó en Paramount+ después de una proyección especial en la Comic-Con de San Diego.

"Avatar: Los Siete Refugios" transcurre unos 225 años después de "La Leyenda de Korra" y muestra a Korra como una figura culpada por el cataclismo (Paramount+)

Cómo se conecta Pavi con Korra y Aang

Sehaj Sethi precisó que la trama transcurre alrededor de 225 años después del final de La Leyenda de Korra.

En ese lapso, Korra pasó a ser una figura señalada y culpada por el cataclismo que asoló al mundo, mientras Pavi hereda el rol de Avatar en la generación siguiente.

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DiMartino explicó que el desarrollo de la serie comenzó hacia 2021, unos seis años después del final de La Leyenda de Korra.

“Empezamos por el escenario y el deseo de sumergir al espectador en un mundo que había sufrido un evento catastrófico”, relató el creador.

“Luego decidimos qué tipo de Avatar tendría más sentido en ese contexto y nos decidimos por Pavi, una chica que vive escondida y que es más joven que Aang y que Korra”, sostuvo.

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La película "Avatar Aang: el último maestro del aire" adelantó su estreno luego de una filtración en internet a comienzos de año (Paramount)

El equipo buscó además que la nueva entrega funcione como un relato de misterio. “Queremos que el público entre a la historia con muchas preguntas, cómo llegó el mundo a este estado, por qué todos odian al Avatar, cómo perdió Pavi su pierna”, señaló DiMartino.

La acción se centra en Ellora, una de las siete ciudades que dan nombre a la serie.

Sethi la describió como “una metrópolis inmensa dentro de un sistema de cañones angostos, que crea una barrera defensiva natural contra las violentas tormentas de arena y los tornados” que azotan la región.

El nombre de la ciudad se inspira en las cuevas de Ellora, en la India, un complejo de monasterios y templos que combina prácticas del budismo, el hinduismo y el jainismo, tal como lo hace la propia Ellora ficticia con las distintas escuelas de control elemental.

Ethan Spaulding detalló que la mayor parte de la población de Ellora, estimada en más de un millón de habitantes, vive resguardada dentro de los cañones, salvo en el centro de la ciudad, que permanece expuesto.

La historia sigue a Pavi, una maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar después de Korra (Paramount+)

Ese enfoque en la supervivencia dio origen al lema de sus habitantes: “Por la supervivencia de Ellora”.

Ese mismo instinto de autoconservación explica, según Sethi, el pánico que generaría entre los ellorianos la sola sospecha de que el Avatar, considerado el destructor del mundo, vive entre ellos.