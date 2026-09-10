Shift Up llevará Stellar Blade completo en cartucho a Nintendo Switch 2

Stellar Blade | Desarrollador: SHIFT UP Corporation | Distribuidor: Sony Interactive Entertainment

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Shift Up anunció durante un Nintendo Direct que Stellar Blade Complete Edition llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre de 2026, tanto en formato digital como en una edición física con el juego y sus contenidos descargables dentro del cartucho. El lanzamiento está fechado para el 6 de noviembre.

Una edición completa dentro del cartucho

La edición física utilizará un cartucho de 32 GB e incluirá el juego completo. Esto significa que no recurrirá a las Game-Key Cards, tarjetas que funcionan como una llave para descargar el título desde internet en lugar de almacenarlo en el soporte.

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La decisión resulta relevante dentro del catálogo de Nintendo Switch 2, donde varios lanzamientos físicos utilizan ese formato. En este caso, los compradores podrán acceder al juego base y a los DLC desde el cartucho, sin una descarga obligatoria para obtener la campaña o las expansiones ya publicadas.

El paquete reúne los contenidos vinculados con NieR:Automata y GODDESS OF VICTORY: NIKKE, además de cosméticos para EVE y otros personajes. También incorpora puntos de experiencia, 5.000 unidades de oro y objetos extra. Las bonificaciones reservadas para quienes compren el juego antes del estreno se entregarán mediante un código, por lo que esos incentivos concretos no estarán almacenados en el cartucho.

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Meridiem Games será responsable de distribuir Stellar Blade Complete Edition. Shift Up gestionará el lanzamiento de esta versión, a diferencia de las ediciones anteriores publicadas por Sony.

Rendimiento y nuevos aspectos de Bayonetta

Shift Up apunta a que Stellar Blade funcione a 60 fotogramas por segundo en Nintendo Switch 2 mediante DLSS. Esta tecnología de reconstrucción de imagen, desarrollada por Nvidia, genera una resolución final más alta a partir de una imagen interna de menor resolución para reducir la carga sobre el hardware.

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El objetivo de 60 fps representa uno de los puntos técnicos más importantes de la adaptación, debido al ritmo de los combates. Stellar Blade es un hack and slash, un tipo de juego de acción basado en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, esquivas y combinaciones rápidas de ataques. Shift Up todavía no detalló la resolución interna, las diferencias entre el modo portátil y el uso con el dock ni posibles configuraciones gráficas.

La Complete Edition sumará cuatro skins inspiradas en Bayonetta. Estos aspectos también estarán disponibles en PlayStation 5 y PC mediante una actualización gratuita prevista para el 5 de noviembre. El contenido amplía la lista de colaboraciones del juego, que ya incluye elementos de NieR:Automata y Goddess of Victory: NIKKE.

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Stellar Blade, de Shift Up.

El recorrido de Stellar Blade antes de Nintendo Switch 2

Stellar Blade debutó en PlayStation 5 en abril de 2024 como una exclusiva de consola. Su llegada a PC se produjo en junio de 2025, más de un año después. Esa versión alcanzó un máximo de 192.000 usuarios simultáneos en Steam, según los datos citados tras su estreno.

Entre todas sus versiones, el juego superó los 6,1 millones de copias vendidas. Nintendo Switch 2 será la tercera plataforma en recibirlo y la segunda consola disponible para jugarlo, después de PlayStation 5.

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El estudio coreano ya trabaja en una secuela con un nuevo protagonista, aunque todavía no informó su fecha ni sus plataformas. Hasta el momento tampoco existe un anuncio de Stellar Blade para Xbox Series.