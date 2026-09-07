Lautaro Martínez reveló la conversación que tuvo con Messi luego de que anunciara su retiro de la selección argentina

El delantero del Inter describió la reacción del plantel ante la despedida del capitán argentino

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Lautaro Martínez habló sobre Lionel Messi una semana después de que el capitán argentino anunciara su retiro de la selección. En la previa del partido entre Inter de Milán y Real Madrid, el delantero explicó el impacto que generó la noticia en el plantel albiceleste por la dimensión que tuvo el recorrido del 10 con la camiseta nacional y por el vínculo que construyó con sus compañeros.

“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para la selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo, más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas y muy importantes para la carrera, para la vida y eso es lo que me llevó adentro”, dijo el delantero en la conferencia de prensa.

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Lautaro Martínez se refirió al legado construido por Lionel Messi en la selección argentina (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lautaro compartió con Messi algunas de las conquistas más recordadas de la selección argentina: las dos copas América, el Mundial de Qatar 2022, la final del último Mundial y la Finalissima ante Italia, en la que el delantero del Inter aportó un gol. El futbolista también puso el foco en la entrega del 10 durante más de dos décadas con la Albiceleste.

Luego del anuncio de Messi, Lautaro publicó un extenso mensaje en Instagram para expresar su agradecimiento. Allí eligió recordar tanto los logros obtenidos por el plantel como las enseñanzas que, según explicó, el capitán transmitió fuera de la cancha a quienes compartieron con él el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado.

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“Del primer abrazo, al último.. Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros. Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección”, expresó el Toro Martínez.

El goleador del Inter explicó cuánto influyó el capitán en sus compañeros dentro del seleccionado (REUTERS/Amanda Perobelli)

El delantero profundizó esa idea con otro tramo de la publicación. “A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia. Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos. Gracias por todo capitán”.

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Tras completar el Mundial de 2026, el delantero argentino quedó solo en el cuarto puesto de la tabla de máximos artilleros de la Selección, con 40 goles en 84 partidos. Ese registro forma parte de una trayectoria que lo llevó a compartir el ataque con Messi en los principales torneos disputados por la Albiceleste durante los últimos años.

En la misma conferencia de prensa, Lautaro fue consultado por Julián Álvarez, quien manifestó su deseo de salir del Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes de verano, aunque esa transferencia no se produjo. “Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club. Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó el capitán del Inter.

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Lautaro Martínez se enfrentará este martes al Real Madrid por la Champions (EFE/ Juanjo Martín)

El compromiso inmediato para Lautaro será el partido de este martes ante el Real Madrid de José Mourinho, por la primera jornada de la fase liga de la Champions. El delantero incluso reconoció que ganar el torneo está entre las aspiraciones del Inter. “Es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué”, explicó el Toro.

La pasada temporada, el Inter quedó eliminado por el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final. Lautaro también destacó la trayectoria de Mourinho, quien obtuvo el título europeo durante su etapa como entrenador del conjunto italiano. “Es un entrenador que ha conseguido títulos importantes en este club. Todos los respetos hacia él, pero estamos mentalizados en preparar bien el partido de mañana”, reconoció.

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El delantero cerró su análisis con una valoración del rival. “Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchos campeones y jugadores de un nivel muy alto, pero nosotros tenemos nuestras armas, a jugadores que demuestran todos los años que tienen un nivel muy alto. Estamos creciendo como equipo, como grupo. Sabemos a quién nos enfrentamos y hemos preparado este partido de la mejor manera posible. Hemos recuperado bien, estamos preparados”, señaló Lautaro.