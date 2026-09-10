Sonic Pico Park confirma su fecha y llegará en noviembre a consolas y PC

Sonic Pico Park presenta su tráiler.

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TECOPARK confirmó mediante un nuevo tráiler que Sonic Pico Park, el crossover entre Sonic the Hedgehog y la saga independiente Pico Park, se lanzará el 12 de noviembre de 2026. El juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con partidas cooperativas para grupos de entre dos y ocho personas.

Una meta sencilla que exige coordinación

Sonic Pico Park será un juego de acción y puzles en 2D centrado por completo en la cooperación. Cada escenario planteará una meta directa: llevar a todos los personajes hasta la salida ubicada en el extremo derecho de la pantalla. Alcanzarla requerirá coordinar movimientos, saltos y acciones entre todos los integrantes del grupo.

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La estructura seguirá la fórmula que dio a conocer a Pico Park. Sus desafíos parten de tareas aparentemente simples, como llegar hasta una plataforma, activar un interruptor o atravesar un obstáculo. La dificultad aparece cuando cada acción depende de la ubicación o el movimiento de los demás jugadores.

Los participantes deberán ayudarse para subir a zonas elevadas, moverse al mismo ritmo y superar mecanismos que necesitan varias acciones simultáneas. Un error individual puede frenar el avance del resto, por lo que la comunicación será una parte central de cada nivel.

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TECOPARK indicó que todo el contenido podrá jugarse con cualquier grupo dentro del rango permitido. Esto significa que los escenarios serán accesibles tanto para dos personas como para el máximo de ocho, sin reservar niveles para una cantidad específica de participantes.

Las mecánicas de Sonic entran en los puzles

La colaboración va más allá de reemplazar a los personajes habituales de Pico Park por versiones vinculadas con Sonic. Todos los personajes jugables podrán utilizar el Spin Dash, el movimiento con el que el erizo acumula impulso antes de salir disparado a gran velocidad.

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Los niveles incorporarán anillos, loopings y muelles procedentes de los juegos de Sonic. Estos elementos estarán adaptados al diseño cooperativo, por lo que formarán parte de los obstáculos y soluciones de cada rompecabezas en lugar de funcionar únicamente como referencias visuales.

La combinación plantea un contraste entre la velocidad asociada con Sonic y el avance calculado de Pico Park. Aunque los personajes tengan acceso al Spin Dash y a mecanismos que aceleran su desplazamiento, todos deberán alcanzar juntos la meta. El ritmo dependerá de que el grupo ejecute las acciones en el orden correcto.

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Sonic Pico Park fue presentado durante el Summer Game Fest como parte de las novedades relacionadas con el 35 aniversario del personaje. Hasta ahora, Sega no anunció un nuevo título principal de Sonic para acompañar la celebración, por lo que este spin-off es uno de los lanzamientos confirmados para el año aniversario.

Sonic Pico Park

Juego local, online y cruzado

Las partidas podrán organizarse mediante multijugador local o a través de internet. Sonic Pico Park incluirá juego cruzado, una función que permite conectar usuarios de plataformas diferentes dentro de una misma sesión. Un jugador de PlayStation 5 podrá compartir grupo con participantes de Xbox Series, las dos generaciones de Switch o PC sin que todos necesiten utilizar el mismo sistema.

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Esta característica resulta especialmente útil en un título diseñado para grupos de hasta ocho personas, ya que reduce las restricciones al momento de reunir una partida. Cada participante podrá elegir una plataforma compatible y conservar el acceso a los mismos niveles y mecánicas cooperativas.

La versión para PC contará con una opción particular para combinar las modalidades local y online. Hasta siete jugadores reunidos frente a una misma computadora podrán conectarse juntos a una partida por internet, sin necesidad de que cada uno utilice un equipo separado.

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Sonic Pico Park llegará el 12 de noviembre a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con soporte para grupos de dos a ocho jugadores en todas sus modalidades.