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Ruby Rose se suma a las acusaciones de abuso contra Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’: “Lo reporté y a nadie le importó”

La actriz aseguró que ya había informado sobre un supuesto episodio ocurrido durante el rodaje de una película

Ruby Rose hizo pública su acusación contra Noel Clarke tras conocerse los nuevos cargos en su contra.
Ruby Rose hizo pública su acusación contra Noel Clarke tras conocerse los nuevos cargos en su contra. (Composición: EFE/REUTERS)
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La actriz Ruby Rose acusó al actor y cineasta Noel Clarke de haber tenido una conducta inapropiada con una mujer que trabajaba en la película SAS: Rise of the Black Swan, durante el rodaje realizado en 2020. La declaración de Rose llegó horas después de que el actor británico fuera acusado formalmente en Reino Unido de seis delitos sexuales, entre ellos dos cargos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exposición.

“Noel Clarke ha sido acusado formalmente. Hace años se aprovechó de una mujer que trabajaba en nuestra película de SAS. Yo lo reporté. A nadie le importó”, escribió Rose el miércoles en Threads, en un mensaje citado por ambos medios. “Me dijeron que no me involucrara. Nadie hizo seguimiento. Tantas personas se presentaron, finalmente algo de justicia”.

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Rose interpretó a Grace Lewis en la película, mientras que Clarke tuvo el papel de Major Bisset. La producción, que también contó con Andy Serkis, Tom Hooper, Hannah John-Kamen y Sam Heughan, se rodó en 2020 y se estrenó en 2021. La actriz no proporcionó detalles sobre las circunstancias del supuesto episodio ni identificó a la mujer a la que hizo referencia.

Ruby Rose se suma acusaciones contra Noel Clarke
La actriz afirmó que informó sobre el supuesto comportamiento de Clarke durante la producción de SAS.

Los seis cargos contra Noel Clarke

El mismo día en que Rose publicó su mensaje, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Reino Unido (CPS, por sus siglas en inglés) confirmó que Noel Clarke enfrenta seis cargos por delitos sexuales.

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“El CPS ha decidido procesar a Noel Clarke por dos cargos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exposición. Esto sigue a las denuncias de cinco mujeres en relación con conductas sexuales indebidas ocurridas entre 2007 y 2016”, declaró Bethan David, fiscal adjunta de la Corona para Londres.

La funcionaria recordó que el proceso judicial está activo y que Clarke tiene derecho a un juicio justo. “Es vital que no haya reportes, comentarios ni difusión de información en línea que puedan perjudicar de alguna manera estos procedimientos”, advirtió.

Las nuevas acusaciones llegan cinco años después de las denuncias publicadas en un reportaje periodístico de The Guardian (EFE/EPA/ANDREW COWIE/ Archivo)
Las nuevas acusaciones llegan cinco años después de las denuncias publicadas en un reportaje periodístico de The Guardian (EFE/EPA/ANDREW COWIE/ Archivo)

La investigación de la Policía Metropolitana de Londres comenzó en septiembre de 2025. El superintendente detective Mike Cagney señaló que las mujeres vinculadas con los cargos “continúan recibiendo apoyo de oficiales especialmente capacitados” y pidió a cualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual que contacte a la policía.

Clarke, de 50 años, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 21 de octubre.

Las acusaciones contra Clarke se remontan a 2021

Los nuevos cargos penales llegan cinco años después de que The Guardian publicara una investigación con testimonios de más de 20 mujeres que acusaron a Clarke de manoseos, conducta sexual indebida y acoso. Algunas de las acusaciones estaban relacionadas con su trabajo en Doctor Who, serie en la que interpretó de forma intermitente a Mickey Smith entre 2005 y 2010.

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales
Parte de las denuncias contra Clarke estuvo relacionada con su trabajo en Doctor Who. (BBC)

Clarke negó las acusaciones y posteriormente demandó a The Guardian por difamación, pero perdió el caso en agosto de 2025. “Nunca he dicho que sea perfecto. Pero no soy la persona que describen estos artículos”, declaró después de conocerse el resultado del proceso.

Tras las acusaciones de 2021, Sky canceló la serie Bulletproof, protagonizada por Clarke. Además, en abril de ese año, BAFTA suspendió su membresía y el premio honorífico Outstanding British Contribution to Cinema que había recibido. El actor presentó una demanda por difamación contra la organización, aunque posteriormente la retiró.

Rose, por su parte, ha formulado anteriormente acusaciones de agresión sexual contra la cantante Katy Perry por un incidente ocurrido en una discoteca de Melbourne en 2010. El caso derivó en una investigación de la policía australiana y representantes de Perry rechazaron las acusaciones, que calificaron como “mentiras”.

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