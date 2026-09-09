Los organizadores del Balón de Oro dieron los motivos de la nominación de Lionel Messi y marcaron la notable diferencia con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro

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Lionel Messi regresó a la nómina de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, una edición en la que el argentino alcanzó las 17 apariciones y quedó a una del récord histórico de Cristiano Ronaldo, que suma 18. La lista, difundida por L’Équipe en representación de France Football, también confirmó la ausencia del delantero portugués por quinto año consecutivo.

A los 39 años, el futbolista del Inter Miami volvió a figurar entre los aspirantes al premio individual tras no haber integrado las dos ediciones anteriores. El rosarino conquistó ocho veces el trofeo, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, y buscará ahora una novena consagración.

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La candidatura de Messi se apoyó, de acuerdo con L’Équipe, en su actuación durante el Mundial de 2026. El periodista Jocelyn Lermusieaux firmó el artículo en el periódico donde se resalta el rendimiento de Leo en detrimento del nivel de CR7. “Este “regreso” de La Pulga no sorprende. Con 8 goles y 4 asistencias en el Mundial, Messi lideró a la Albiceleste prácticamente en solitario durante todo el torneo, culminando en la final", expuso.

El medio francés también señaló que su rendimiento en la final contra España, que marcó el cierre de la trayectoria de Messi con la selección, fue deslucido. El 31 de agosto, el atacante se despidió oficialmente del combinado nacional, una década después de haber anunciado por primera vez su retiro internacional tras la final de la Copa América de 2016 ante Chile.

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La nueva nominación permitió que Messi redujera la distancia con el registro de Cristiano Ronaldo, quien acumuló 18 presencias consecutivas entre 2004 y 2022. “El argentino del Inter Miami (MLS) está a uno del récord que ostenta el portugués Cristiano Ronaldo, nominado 18 veces consecutivas al Balón de Oro desde 2004 hasta 2022 y cinco veces ganador del trofeo”, remarcaron.

Si bien la edición de 2020 no se realizó a causa de la pandemia de Covid-19, el portugués ganó cinco Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Su última aparición entre los candidatos se produjo en 2022. Desde entonces, no volvió a entrar en el grupo de 30 nominados.

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Según la información publicada por L’Équipe, el portugués no hizo méritos suficientes en su club y en el Mundial para figurar entre los 30 mejores del año. “Por quinto año consecutivo, CR7 no figura entre los 30 nominados al Balón de Oro. El título de la liga saudí ganado con el Al-Nassr no fue suficiente para la estrella portuguesa de 41 años, que decepcionó en el Mundial (a pesar de sus 3 goles), como lo demuestra su flojo desempeño en los octavos de final contra España (0-1, 19 toques)”, fue el tajante análisis del cronista.

El título de la liga saudí que Ronaldo obtuvo con el Al-Nassr no alcanzó para devolverlo a la lista. El rendimiento de Portugal en el Mundial también incidió en la evaluación: el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a España, con una derrota por 1 a 0, pese a los tres goles que anotó el delantero durante el certamen. La ausencia de Ronaldo contrastó con la presencia de otros jugadores de la liga saudí. El senegalés Sadio Mané, compañero del portugués en Al-Nassr, fue incluido entre los nominados. También apareció el mexicano Julián Quiñones, delantero de Al-Qadsiah, quien recibió su primera candidatura a los 29 años tras destacarse con México en el Mundial y terminar como máximo anotador de la Liga Saudí.

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Ronaldo no tuvo un buen rendimiento en el Mundial 2026, según L'Equipe (Reuters)

La lista del Balón de Oro 2026 tuvo al Paris Saint-Germain como el club con más representantes. El equipo francés situó a nueve futbolistas entre los 30 nominados e igualó la marca que había alcanzado la temporada anterior.

Entre ellos figura Ousmane Dembélé, ganador vigente del premio y aspirante a retenerlo. De acuerdo con el periódico deportivo francés, es la primera vez desde Karim Benzema, en 2023, que el ganador de una edición anterior vuelve a competir por la corona al año siguiente.

La delegación parisina incorporó dos nombres respecto de la nómina de 2025: los defensores Marquinhos y Willian Pacho. Para el ecuatoriano, la inclusión representa su primera candidatura al galardón. En cambio, Désiré Doué quedó fuera, en una temporada en la que compartió protagonismo con Bradley Barcola tanto en el club como en la selección francesa.

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La presencia de Messi convirtió al Inter Miami en el segundo club de la Major League Soccer (MLS) con un futbolista nominado desde que David Beckham llegó a Los Angeles Galaxy en 2007. Según L’Équipe, ningún jugador que militara fuera de Europa había entrado en la lista desde Neymar en 2013, cuando el brasileño había disputado parte de ese año con Santos antes de incorporarse al Barcelona.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro está prevista para el 26 de octubre en Londres, en una gala que coincidirá con el 70° aniversario del premio.