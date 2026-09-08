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Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

El astro rosarino, que viene de ser figura del último Mundial, es uno de los 30 nominados al galardón. Lautaro Martínez es otro de los argentinos en la lista, mientras que Dibu Martínez buscará el premio al mejor arquero

Lionel Messi vuelve a estar convocado al Balón de Oro (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Lionel Messi vuelve a estar convocado al Balón de Oro (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
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Después de ser uno de los grandes protagonistas del último Mundial, Lionel Messi volvió a ser nominado al premio de mejor jugador para el Balón de Oro 2026. Junto a él también fue seleccionado Lautaro Martínez entre los 30 futbolistas. Dibu Martínez buscará el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero.

El astro rosarino, que fue figura de la Copa del Mundo con la selección argentina y anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante spaña es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro tras conquistar el premio en ocho ocasiones a lo largo de 16 nominaciones. La trayectoria del capitán deArgentina en el galardón individual más prestigioso del fútbol abarca casi dos décadas de presencia constante entre las principales figuras del deporte mundial.

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El delantero argentino recibió su primera candidatura en 2006, cuando tenía 19 años y militaba en el FC Barcelona. Desde aquel primer reconocimiento, el atacante sostuvo un registro regular que incluyó ocho trofeos y catorce podios, una cifra sin precedentes en la votación que organiza anualmente la revista francesa France Football.

La cosecha de trofeos de Lionel Messi comenzó en 2009, año en el que obtuvo el reconocimiento con una amplia diferencia de votos respecto a sus competidores tras la obtención del triplete de títulos con el FC Barcelona. Aquella victoria inició un ciclo histórico en la gala celebrada en París. El jugador sumó posteriormente las ediciones de 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos. Tras esa racha ininterrumpida, volvió a alzarse con el premio en 2015 tras ganar nuevamente la Liga de Campeones de la UEFA con la institución catalana.

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El Balón de Oro 2023 fue el último que ganó Messi (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
El Balón de Oro 2023 fue el último que ganó Messi (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

El sexto galardón llegó en 2019, mientras que los dos últimos reconocimientos marcaron hitos geográficos e institucionales en su carrera. En 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al París Saint-Germain tras la obtención de la Copa América con el combinado argentino. En 2023, la consecución de la Copa Mundial de la FIFA en Catar derivó en su octava consagración, recibida cuando ya pertenecía a la plantilla del Inter Miami de Estados Unidos.

A lo largo de sus 16 apariciones en la lista de candidatos, Messi finalizó en la segunda posición en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y en el tercer lugar en una ocasión (2007). En la puja histórica por el galardón, el portugués Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con cinco distinciones y 18 nominaciones.

En la edición de 2006, su año de debut en la nómina final, el futbolista finalizó en la posición 20. Doce años después, en 2018, ocupó el quinto puesto. Únicamente en dos oportunidades desde su primera figuración quedó fuera de la lista de 30 seleccionados: en 2022 y en 2024. La edición de 2020 fue suspendida por las autoridades de la publicación debido a la pandemia del coronavirus.

En la votación de 2023, el atacante sumó 462 puntos en la votación final de 2023 para superar al delantero noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, ratificando su condición como el jugador más galardonado en los registros del fútbol internacional.

Retrato de Lionel Messi con camiseta rosa junto al trofeo dorado del Balón de Oro y texto con sus datos deportivos
Una gráfica sobre las candidaturas al Balón de Oro 2026 señala la nominación del delantero argentino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami. (@ballondor)

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