“Yo no soy un femicida”: el video del acusado de matar a su novia antes de ser detenido en Ituzaingó

Antes de ser detenido, Elías Barrionuevo grabó un video donde negó haberle disparado a la joven

Guardar

“Yo no soy un asesino, no soy un femicida”, aseguró Elías Barrionuevo (19) detenido y acusado de matar de un disparo en el cuello a su novia, Camila Marful Castro (18) en Ituzaingó. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este jueves fue indagado por la Fiscalía y se negó a declarar.

Horas antes de ser aprehendido, Barrionuevo grabó un video en el que dio su versión de lo ocurrido y negó haberle disparado a Camila. “El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia”, afirmó al comienzo de la grabación que encabeza esta nota.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su relato, el martes pasado por la tarde, alrededor de las 18.20, se dirigió hasta la casa de la joven para buscar a su perro. Una vez allí, comenzó una discusión con su novia porque, según dijo, ella no quería entregarle al animal. Cuando el padrastro de Camila, Jorge González (35) regresó del trabajo, la situación escaló.

Barrionuevo sostuvo que González intervino en la discusión y lo amenazó. “Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros”, afirmó. Siempre según su versión, mientras él y Camila estaban en la habitación de la joven, González bajó a la cocina y tomó un objeto. Cuando Barrionuevo salió de la pieza, el hombre se habría abalanzado sobre él.

PUBLICIDAD

“Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”, expresó Barrionuevo

El acusado aseguró que durante el forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, señaló. Según su relato, primero oyó dos detonaciones y luego, cuando Camila pasó cerca de ellos, se produjo una tercera. “Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, continuó.

Tras los disparos, siempre de acuerdo con la versión de Barrionuevo, Camila, que estaba herida y sangraba, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón. Mientras intentaba abrirlo para pedir ayuda, el acusado aseguró que González lo golpeó dos veces con el arma en la cara. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, dijo. Los golpes que habría recibido, sin embargo, no se ven en el video que grabó.

PUBLICIDAD

“Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo del lugar. Una cámara de seguridad de la zona resgistró el momento. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, añadió. También sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida de su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Y sostuvo: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

PUBLICIDAD

El joven fue detenido por la Policía Bonaerense

Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Asimismo, los efectivos aprehendieron a otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al femicidio.

PUBLICIDAD

La causa continúa en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.