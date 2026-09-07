Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

D4vd se declara no culpable mientras la familia de Celeste Rivas respalda la pena de muerte. (Instagram/Familia de Celeste Rivas Hernández)

Guardar

La familia de Celeste Rivas manifestó su respaldo a la posibilidad de que el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrente la pena de muerte en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan en relación con la muerte de la adolescente.

En una declaración emitida el domingo 6 de septiembre al medio The California Post, un día antes de lo que habría sido el cumpleaños número 16 de Rivas, sus familiares expresaron su posición respecto de la eventual aplicación de la pena capital.

PUBLICIDAD

La familia señaló que esa decisión corresponde a las autoridades judiciales y, según su declaración, a Dios.

Burke fue arrestado en abril y enfrenta un cargo de asesinato, uno por abuso sexual continuo de una menor de 14 años y otro por mutilación ilegal de restos humanos.

PUBLICIDAD

Un tribunal de Los Ángeles le negó el derecho a fianza a D4vd tras cargos de asesinato. (Reuters)

Los cargos están relacionados con la muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue localizado en septiembre de 2025 dentro de la cajuela de un Tesla registrado a nombre del cantante.

Durante una audiencia de lectura de cargos celebrada el 31 de agosto, D4vd se declaró no culpable del cargo de asesinato. En esa misma etapa del proceso, también se produjo un cambio en su representación legal.

PUBLICIDAD

Los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter dejaron de representar al cantante y fueron sustituidos por la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles, después de que se determinara que Burke cumplía los requisitos para recibir representación designada por el tribunal.

En una declaración citada por Rolling Stone, los antiguos abogados indicaron que el tribunal había aceptado su solicitud para retirarse del caso y designar a la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Los abogados de D4vd decidieron abandonar su defensa. REUTERS/File Photo

También señalaron que continuarían apoyando al artista y su defensa frente a los cargos, y expresaron confianza en el equipo de abogados e investigadores que asumió su representación.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles sostiene que el famoso asesinó a la adolescente el 23 de abril de 2025, un día después de que ambos mantuvieran una discusión prolongada mediante mensajes de texto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación, el presunto homicidio habría ocurrido en el garaje de la residencia de D4vd, ubicada en Hollywood Hills.

Los fiscales también alegan que, después de la muerte de Celeste, Burke utilizó una motosierra y otros objetos para desmembrar el cuerpo.

D4vd supuestamente mutiló el cuerpo de Celeste Rivas tras asesinarla. (ABC7 en Español).

Según los documentos de la acusación, posteriormente habría colocado la cabeza y el torso de la adolescente en una bolsa para cadáveres que había adquirido previamente, mientras que las extremidades fueron introducidas en una bolsa de basura.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene además que dos dedos de la mano izquierda de Rivas, el anular y el meñique, fueron amputados porque el dedo anular tenía un tatuaje relacionado con el nombre de D4vd. Según la acusación, esos dedos no han sido recuperados.

Los fiscales señalan que el cuerpo permaneció dentro del Tesla durante varias semanas o posiblemente meses, periodo en el que habría comenzado a descomponerse. El vehículo fue posteriormente identificado como el lugar donde se encontraron los restos de la adolescente.

PUBLICIDAD

El auto de D4vd fue abandonado tras el crimen. (Crédito: Captura de pantalla / KABC)

La defensa de D4vd ha rechazado las acusaciones. Después de su arresto, sus abogados anteriores sostuvieron que la evidencia demostraría que el cantante no asesinó a Celeste Rivas ni fue responsable de su muerte.

Mientras el proceso judicial continúa, Burke mantiene su declaración de no culpabilidad. La fecha del juicio aún no ha sido establecida y la decisión sobre solicitar la pena de muerte corresponde a las autoridades judiciales competentes.

PUBLICIDAD