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Sharon Stone revela las extrañas visiones que tuvo tras sufrir un derrame cerebral: “No sé si debo quedarme aquí o si debo morir”

La actriz aseguró que las visiones estuvieron relacionadas con su temor de que su hijo fuera separado de ella

Sharon Stone
Sharon Stone revela el mensaje que recibió durante su recuperación de un derrame cerebral. (REUTERS/Daniel Cole)
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Sharon Stone contó detalles de las experiencias que tuvo durante su recuperación tras sufrir un derrame cerebral potencialmente mortal en 2001.

La intérprete habló sobre el episodio y las visiones que experimentó durante ese periodo en una próxima edición del podcast Mayim Bialik’s Breakdown, conducido por Mayim Bialik.

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La actriz, de 68 años, explicó que después de regresar a casa desde el hospital tuvo dificultades para dormir durante la noche y permanecía dormida durante el día.

En uno de esos periodos de sueño y vigilia, mientras descansaba en un sofá, aseguró haber visto cinco esferas luminosas que, según su relato, se comunicaban con ella.

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Sharon Stone aseveró que las esferas de luz se comunicaban con ella. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Sharon Stone aseveró que las esferas de luz se comunicaban con ella. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Mientras estaba recostada en el sofá, dormida y despierta, estas esferas se me aparecieron. Cinco esferas se me presentaron y me hablaron, pero en un lenguaje digital”, relató.

La artista, conocida por películas como Casino y Basic Instinct, señaló que nunca había contado públicamente esta experiencia debido a la dificultad para describirla.

Asimismo, Sharon Stone afirmó que no experimentó miedo ante las luces que describió, sino que sintió curiosidad y tranquilidad durante el episodio.

De acuerdo con su testimonio, las luces también estuvieron relacionadas con una preocupación que posteriormente tendría un papel importante en su vida: la posibilidad de separarse de su hijo Roan.

Sharon Stone le preguntó a las esferas de luz que debía hacer por el bien de su hijo Roan.
Sharon Stone le preguntó a las esferas de luz que debía hacer por el bien de su hijo Roan.

“No paraba de decirles: ‘No sé si debo quedarme aquí o si debo morir’. Y ellos me dijeron: ‘Debes quedarte’. Y yo les dije: ‘Solo puedo quedarme si dos de ustedes se quedan con mi hijo. Porque no quiero que esté solo, y creo que me lo van a quitar’”, contó.

En ese momento, Roan tenía aproximadamente un año. Sharon Stone y su entonces esposo, Phil Bronstein, habían adoptado al niño en 2000. La pareja se divorció en 2004 y posteriormente inició una disputa legal por la custodia de Roan.

Años después, Stone ha hablado públicamente sobre las consecuencias que tuvo la disputa por la custodia. En declaraciones anteriores, señaló que la decisión judicial estuvo relacionada, entre otros factores, con los papeles cinematográficos que había interpretado.

A pesar de la separación durante el proceso legal, la actriz y Roan, que actualmente tiene 26 años, han mantenido una relación cercana. Después de su divorcio, la famosa adoptó además a otros dos hijos: Laird, de 21 años, y Quinn, de 20 años.

Sharon Stone crió a tres hijos varones
Sharon Stone adoptó a otros dos niños tras el divorcio. (Instagram)

Cabe destacar que no es la primera vez que Sharon Stone habla de su derrame cerebral, pues durante una entrevista con la BBC como parte del especial 100 Women, no pudo contener las lágrimas al recordar este momento.

Asimismo, la actriz indicó que le gustaría darle un mensaje de apoyo a su yo más joven: “Vas a lograrlo”.

La famosa aseguró que esas palabras tienen un significado muy especial para ella, ya que esa pequeña frase encapsula la resiliencia que necesitaba en esos momentos difíciles: “No lo sabes, pero vas a lograrlo. Me lo tatuaría en el interior de los párpados”.

En una entrevista previa con la revista Vogue, la estrella de Hollywood comentó que su estado de salud era verdaderamente grave, ya que la hemorragia cerebral le había costado perder su movilidad normal durante algún tiempo.

Sharon Stone confesó que estuvo al borde de la muerte en 2001. REUTERS/Jeenah Moon
Sharon Stone confesó que estuvo al borde de la muerte en 2001. REUTERS/Jeenah Moon

Mi arteria vertebral estaba rota, mi piscina subaracnoidea estaba llena de sangre, y sufrí un derrame que paralizó el lado derecho de mi rostro. No podía levantar mi pie izquierdo. Además, tartamudeaba mucho”, explicó.

Sin embargo, Sharon Stone contó que los médicos inicialmente subestimaron su situación y pensaron “que estaba fingiendo” todos los síntomas para llamar la atención.

Fue gracias a la insistencia de su mejor amiga que le realizaron una segunda angiografía, descubriendo entonces el alcance real de su hemorragia. A la artista se le dio solo un 1% de probabilidades de sobrevivir.

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