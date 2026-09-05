Juan Román Riquelme habló tras el reclamo de Vélez por alineación indebida de Boca: “Los partidos se ganan en la cancha”

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Juan Román Riquelme se expresó luego de que Vélez elevara un pedido formal a la AFA para que el partido válido por los octavos de final de la Copa Argentina ante el Fortín, que terminó en victoria de Boca Juniors en tanda de penales, fuera impugnado y dictaminen su clasificación a la siguiente ronda del certamen. A minutos del duelo entre el Xeneize y Gimnasia de Mendoza por el Clausura, el presidente boquense brindó su mirada.

“No vi el comunicado de Vélez. Sé que algo publicaron. Boca el miércoles ganó merecidamente, jugó un gran partido y fue superior a su rival. Estamos viviendo un momento de mucho nervio: cada partido se termina con mucho nervio. Los árbitros están siendo bastante golpeados en cada partido, y el VAR también. Parece que estamos en ese camino. Queremos trasladar puro nervio. No está fácil para nadie. Lanús mereció ganar contra nosotros, pero se habló todo el día del árbitro, del VAR y del tema de Flores. El miércoles Boca fue muy superior a su rival y ganó merecidamente”, fue la sentencia de Riquelme en diálogo con ESPN.

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Más tarde, Román ahondó: “Tuvimos la suerte de que el jugador de Vélez no se le cayera encima del tobillo a Paredes, porque hoy estaríamos todos tristes porque estaría lesionado. Para mí era roja, no sé quién fue, pero no se habló nada. Cuando pasa en contra de Boca no se habla nada. Sabemos que la comunicación es así. Vélez el otro día tuvo una oportunidad muy clara con el penal: si ganaba con ese penal iba a ser injusto, pero Boca ganó merecidamente y hoy tenemos que hablar de otra cosa”.

Al ser consultado por su relación con el cuerpo técnico velezano, compuesto por los mellizos Barros Schelotto y Federico Insúa, contestó: “Soy una persona muy tranquila. A Guillermo, Gustavo y Federico les tengo mucho cariño. Jugué con los tres. A nosotros nos gustaba ganar los partidos jugando a la pelota. Boca ganó el otro día merecidamente y Vélez tuvo su penal. Si metía el gol, hoy estaría diciendo que Boca mereció ganar ese partido, pero el fútbol tiene esas cosas. Hemos ganado, estamos contentos y ahora tenemos que pensar en el partido de hoy. Estamos viviendo con mucho nervio y le damos mucha importancia a muchas cosas: los árbitros, el VAR. Siempre buscamos cosas para ver cómo criticamos al resto en vez de hablar de fútbol”.

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Respecto al proceder de Boca a nivel legal, el pope azul y oro adelantó: “Nosotros hacemos lo normal, tenemos que pensar en el partido que tenemos. Los abogados mirarán eso. Después nos tocará Racing, va a ser duro. Tiene buenos jugadores, buen equipo y buen entrenador. Hoy enfrentaremos a un gran equipo, con un gran entrenador. Todos los partidos son complicados. Nosotros tenemos que pensar en hoy”.

Por último, dejó una reflexión final: “Los partidos se ganan dentro de la cancha. Boca lo ganó claramente. Lo podríamos haber perdido con el penal, pero ahí tenemos que buscar otra cosa. Entiendo que siempre pase eso, pero al final yo amo al fútbol: es deporte, se gana jugando a la pelota y Boca ganó merecidamente”.

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