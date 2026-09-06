“Me estoy haciendo viejo”: el increíble gol de rabona de Romario a los 60 años

Romario, vistiendo una camiseta amarilla y verde con el número 11, participa en un partido de fútbol sala. "Me estoy haciendo viejo", ironizó en su posteo en Instagram

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Romario sigue librando una batalla contra el tiempo. E ex delantero de la selección de Brasil, actualmente legislador en su país y presentador, compartió en sus redes sociales un video de su participación en un partido exhibición. Con 60 años, el ex futbolista deslumbró con una jugada que se hizo viral: con una casaca como la de la Verdeamarela, regateó al arquero y, sin oposición, definió de rabona.

“Me estoy haciendo viejo”, ironizó con la leyenda que acompañó el video en su cuenta de Instagram. La figura internacional con pasado en el Barcelona, Valencia y Vasco da Gama, entre otros equipos, demostró que su pasión por el fútbol se mantiene vigente. Y también su talento.

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Hace unos meses, el campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994, certamen en el que formó una dupla de ataque inolvidable con Bebeto, había participado de un certamen de showbol. Y en el triunfo ante Argentina por 12 a 10 había regalado una pastilla de su habilidad.

Uno de los momentos más esperados había sido su gol, que significó el 6-3 parcial. El Chapulín demostró que su clase sigue intacta y definió con un toque sutil por encima del Gato Gastón Sessa.

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Al mostrarse en una gran forma física y jugar con continuidad, estas pinceladas de Romario se hicieron habituales. En 2022, otra perla del Baixinho hizo furor.

En el video se ve al ex atacante con atuendo amarillo. Recibe de espaldas, pero no llega a controlar: con un solo movimiento, le pasa la pelota de sombrero a su adversario, con el dorsal N° 4, integrante del equipo rojo. Y antes de que el esférico tocara el piso, remató de derecha, con el revés del pie, para direccionar el balón justo junto al palo derecho del guardameta. Tamaña sutileza generó euforia entre los fanáticos que miraban extasiados junto al alambrado.

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El delantero solo atinó a levantar los brazos y mirar a los cuatro costados de la cancha. Sus compañeros lo rodearon y lo llevaron en andas, para que su obra no pasara inadvertida.

El ex delantero de la selección de Brasil no pierde su talento

Romario edificó una carrera en la élite que se extendió entre 1985 y 2008. Según su cuenta, alcanzó los 1002 goles en su trayectoria, aunque oficialmente ostenta 772. Aparece quinto en la tabla histórica de artilleros, detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Josef Bican y Pelé.

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Además, su comportamiento fuera del campo también fue noticia en muchas oportunidades. “Soy ciento por ciento infiel, me defino como un mujeriego por excelencia, y en mi apogeo de promiscuidad, llegué a acostarme con tres mujeres distintas el mismo día”, supo declarar.

Hasta supo remarcar que su “fórmula para el éxito” era mantener relaciones antes de saltar al campo de juego: “Tienes que hacer lo que te funciona. El sexo, para mí, siempre fue la hostia. A veces, el día del partido, me quedaba en casa, apartado del resto del equipo. Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después iba para el partido. En el campo estaba relajado...”.

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Pues bien, ya no muestra su brillo en el campo de 11, pero Romario sigue siendo Romario. La edad es un detalle.

Romario, en el Mundial de Estados Unidos 94