Deportes

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

El estadounidense venció al platense en sets corridos por 7-6 (6), 6-4 y 6-4. El único argentino que sigue en carrera es Francisco Cerúndolo, quien este lunes enfrentará al belga Alexander Blockx

Tomás Etcheverry venía de vencer a Mariano Navone (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Tomás Etcheverry venía de vencer a Mariano Navone (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Guardar

Fin de la estadía de Tomás Etcheverry en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada, el US Open. El estadounidense Alex Michelsen lo derrotó por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en dos horas y 46 minutos de competencia. El único argentino que continúa en carrera es Francisco Cerúndolo, quien intentará este lunes clasificarse a los cuartos de final cuando enfrente al belga Alexander Blockx.

Ante una temperatura que rondó los 23 grados centígrados, se puso en marcha en la Grandstand del USTA Billie Jean King National Tennis Center el encuentro entre Etcheverry, quien ocupa el puesto 32 del escalafón mundial, y el local Michelsen (46°). El platense llegó al duelo tras superar al checo Vit Kopriva (69°) en la primera ronda, al británico Jacob Fearnley (101°) en la segunda y a su compatriota Mariano Navone (49°) en la tercera, para estrenarse por primera vez en los octavos de final del Abierto neoyorquino.

PUBLICIDAD

El estadounidense de 22 años llegó a esta instancia después de eliminar en el debut al italiano Federico Cina (181°), en la segunda ronda a su compatriota Brandon Nakashima (17°), por 6-3, 6-3 y 6-4, y luego al español Daniel Mérida (39°), por 7-6 (5), 6-4 y 6-3.

En el inicio del partido, Etcheverry pudo cortar con la primera hemorragia tras quedar abajo 0-3 en el marcador. El argentino recuperó el break cedido y el set se encaminó hacia el tie-break. Tuvo dos set points, pero no logró cerrarlo y su rival, en su primera oportunidad, no dudó y se colocó 7-6 (6).

PUBLICIDAD

En el segundo set, con el envión anímico de estar arriba en el marcador, Michelsen volvió a lastimar sobre el servicio del argentino en primer game. El local estuvo preciso con su primer saque ganando el 93% de los puntos y sin tener break point en su contra, sacó más ventaja por 6-4.

El estadounidense no bajó la guardia, siguió lastimando desde el fondo de la cancha y lo hizo aún mejor cuando decidió cerrar los puntos en la red. Tras quedar nuevamente quiebre arriba y sacar para partido, aparecieron algunas dudas a la hora de cerrarlo, pero la valentía del local terminó encaminándolo hacia el triunfo por 6-4.

Con esta victoria Michelsen se clasificó por primera vez a los cuartos de final del US Open, en donde lleva cuatro partidos sin ceder sets. Ahora enfrentará al vencedor del duelo entre su compatriota Frances Tiafoe (12°) y el ruso Daniil Medvedev (8°).

Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open frente al local Alex Michelsen (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open frente al local Alex Michelsen (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Etcheverry no pudo sumarse a la lista de sus compatriotas que alcanzaron cuartos de final en la historia del US Open está encabezada por Juan Martín del Potro, con seis apariciones en esa instancia (2008-2009, 2012 y 2016-2018), seguido por Guillermo Vilas, con cuatro (1975-1977 y 1982). Detrás aparecen David Nalbandian (2003 y 2005), Diego Schwartzman (2017 y 2019), Alejo Russell (1942 y 1945) y Guillermo Coria (2003 y 2005), cada uno con dos cuartos de final en su haber, mientras que Mariano Zabaleta (2001) y Juan Ignacio Chela (2007) completan la nómina con una participación cada uno en esa fase del torneo.

Hasta acá, la temporada del Retu viene siendo irregular, a pesar de que pudo quitarse la espina que tenía clavada luego de caer en sus tres finales ATP Tour: Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024. Este año logró el tan ansiado título sobre el polvo de ladrillo de Río de Janeiro, al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo.

Cuando todo parecía indicar que haberse sacado esa presión psicológica por no tener trofeos le permitiría afrontar el resto del año con mayor tranquilidad, vivió meses inestables en el tour. Si bien llegó a los octavos de final de los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid, no pudo hacer pie en Roland Garros, donde encadenó ocho derrotas y apenas dos triunfos desde aquel partido, resultados que lo llevaron hasta las semifinales en Kitzbuhel.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryUs OpenGrand SlamTenisNueva YorkAlex Michelsendeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Matías Cóccaro convirtió en el tiempo añadido tras una revisión del VAR y cambió el desenlace del clásico, que terminó 1-1 en el Gigante de Arroyito

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

Botafogo, que pelea por no descender en el Brasileirao, apostó por un ex Ajax y Chelsea

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

River Plate le gana a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Tras el debut con victoria frente a Banfield, el Millonario de Ponzio logra un nuevo triunfo en el Monumental contra uno de los líderes de la Tabla Anual. Transmite TNT Sports

River Plate le gana a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

Andy Roddick invirtió 5.000 dólares en equipos junto a un socio y encontró una demanda en el deporte que lo devolvió a la notoriedad.

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

El saludo ocurrió antes del empate entre Inter Miami y Atlanta United. Luego el técnico aprovechó la conferencia para hablar sobre la decisión del capitán

El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

MALDITOS NERDS

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

Naughty Dog confirma dos nuevos proyectos de ‘The Last of Us’ en desarrollo

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

ENTRETENIMIENTO

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

INFOBAE AMÉRICA

Cámara de Comercio panameña pide al gobierno soluciones y no controles en la canasta básica de alimentos que supera los $300

Cámara de Comercio panameña pide al gobierno soluciones y no controles en la canasta básica de alimentos que supera los $300

El retroceso del hielo marino empuja a los pingüinos de la Antártida a cambiar de dieta: cómo afecta a sus colonias

Cuba hará virtual su principal feria comercial ante la crisis energética

Megaoperativo antidrogas deja 82 detenidos y masivo decomiso de narcóticos este fin de semana en República Dominicana

Colorido y creatividad: así llenó las calles de San Salvador el Desfile Nacional de Primera Infancia