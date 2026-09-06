US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

Tomás Etcheverry venía de vencer a Mariano Navone (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

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Fin de la estadía de Tomás Etcheverry en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada, el US Open. El estadounidense Alex Michelsen lo derrotó por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en dos horas y 46 minutos de competencia. El único argentino que continúa en carrera es Francisco Cerúndolo, quien intentará este lunes clasificarse a los cuartos de final cuando enfrente al belga Alexander Blockx.

Ante una temperatura que rondó los 23 grados centígrados, se puso en marcha en la Grandstand del USTA Billie Jean King National Tennis Center el encuentro entre Etcheverry, quien ocupa el puesto 32 del escalafón mundial, y el local Michelsen (46°). El platense llegó al duelo tras superar al checo Vit Kopriva (69°) en la primera ronda, al británico Jacob Fearnley (101°) en la segunda y a su compatriota Mariano Navone (49°) en la tercera, para estrenarse por primera vez en los octavos de final del Abierto neoyorquino.

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El estadounidense de 22 años llegó a esta instancia después de eliminar en el debut al italiano Federico Cina (181°), en la segunda ronda a su compatriota Brandon Nakashima (17°), por 6-3, 6-3 y 6-4, y luego al español Daniel Mérida (39°), por 7-6 (5), 6-4 y 6-3.

En el inicio del partido, Etcheverry pudo cortar con la primera hemorragia tras quedar abajo 0-3 en el marcador. El argentino recuperó el break cedido y el set se encaminó hacia el tie-break. Tuvo dos set points, pero no logró cerrarlo y su rival, en su primera oportunidad, no dudó y se colocó 7-6 (6).

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En el segundo set, con el envión anímico de estar arriba en el marcador, Michelsen volvió a lastimar sobre el servicio del argentino en primer game. El local estuvo preciso con su primer saque ganando el 93% de los puntos y sin tener break point en su contra, sacó más ventaja por 6-4.

El estadounidense no bajó la guardia, siguió lastimando desde el fondo de la cancha y lo hizo aún mejor cuando decidió cerrar los puntos en la red. Tras quedar nuevamente quiebre arriba y sacar para partido, aparecieron algunas dudas a la hora de cerrarlo, pero la valentía del local terminó encaminándolo hacia el triunfo por 6-4.

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Con esta victoria Michelsen se clasificó por primera vez a los cuartos de final del US Open, en donde lleva cuatro partidos sin ceder sets. Ahora enfrentará al vencedor del duelo entre su compatriota Frances Tiafoe (12°) y el ruso Daniil Medvedev (8°).

Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open frente al local Alex Michelsen (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Etcheverry no pudo sumarse a la lista de sus compatriotas que alcanzaron cuartos de final en la historia del US Open está encabezada por Juan Martín del Potro, con seis apariciones en esa instancia (2008-2009, 2012 y 2016-2018), seguido por Guillermo Vilas, con cuatro (1975-1977 y 1982). Detrás aparecen David Nalbandian (2003 y 2005), Diego Schwartzman (2017 y 2019), Alejo Russell (1942 y 1945) y Guillermo Coria (2003 y 2005), cada uno con dos cuartos de final en su haber, mientras que Mariano Zabaleta (2001) y Juan Ignacio Chela (2007) completan la nómina con una participación cada uno en esa fase del torneo.

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Hasta acá, la temporada del Retu viene siendo irregular, a pesar de que pudo quitarse la espina que tenía clavada luego de caer en sus tres finales ATP Tour: Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024. Este año logró el tan ansiado título sobre el polvo de ladrillo de Río de Janeiro, al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo.

Cuando todo parecía indicar que haberse sacado esa presión psicológica por no tener trofeos le permitiría afrontar el resto del año con mayor tranquilidad, vivió meses inestables en el tour. Si bien llegó a los octavos de final de los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid, no pudo hacer pie en Roland Garros, donde encadenó ocho derrotas y apenas dos triunfos desde aquel partido, resultados que lo llevaron hasta las semifinales en Kitzbuhel.

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