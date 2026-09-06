River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

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Rosario Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas El Canalla recibirá a la Lepra en el Gigante de Arroyito, en un partido que puede ser definitorio para ambos elencos. Transmitirá TNT Sports

Así quedaron las tablas de posiciones tras el GP de Italia de Fórmula 1: Alpine achicó la diferencia con Racing Bulls y Antonelli sacó más distancia El team de Enstone logró una doble cosecha con Franco Colapinto y Pierre Gasly. El italiano de Mercedes dio un paso clave hacia su primer título

Estalló la interna en la barra de Chacarita tras la derrota en el clásico: facas, dos heridos de bala y 17 detenidos por un enfrentamiento Luego del 0-1 ante Atlanta en San Martín, la facción oficial y la disidente se enfrentaron a pocas cuadras del estadio

Histórica carrera de Kimi Antonelli en la Fórmula 1: largó 19°, llegó primero y quebró una racha de 60 años en Monza El piloto de Mercedes logró la séptima victoria del año y es el líder del Campeonato de la Máxima. Se convirtió en el primer italiano en ganar en seis décadas en el Templo de la Velocidad