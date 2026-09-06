River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?
La Lepra logró mantener su buen andar tras las eliminación de la Copa Libertadores contra Fluminense. Tras igualar sin goles contra Independiente en Avellaneda, logró vencer por 2-0 a Aldosivi y 3-1 a Racing. De esta manera, el cuadro de Mendoza está primero en la Tabla Anual con 45 unidades y sexto en la zona B con 11 puntos.
¿Cómo llega River Plate?
Luego del complejo arranque del segundo semestre que culminó el ciclo de Eduardo Coudet, el Millonario de Leonardo Ponzio se repuso con un triunfo por 3-2 sobre Banfield en condición de visitante. Con solo dos victorias, el cuadro de Núñez está obligado a ganar para acomodarse en las tablas: se ubica 11° en la zona B del Clausura con siete puntos y marcha 10° en la Anual con 36.
Posibles formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
¡Bienvenidos al encuentro entre River Plate e Independiente Rivadavia!
En un duelo clave por la fecha 8 del Torneo Clausura, el Millonario recibirá a la Lepra mendocina desde las 19:15 en el Estadio Monumental. Tras debutar con un triunfo por 3-2 sobre Banfield, el equipo de Leonardo Ponzio está obligado a ganar para acomodarse en la Tabla Anual, que tiene al elenco mendocino como uno de sus punteros. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.